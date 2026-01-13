Antena Căutare
Cine e Mada Torricelli, cel care cântă melodia Cățel, piesă care a devenit virală pe TikTok

Cine e Mada Toricelli, cel care cântă melodia Catel, piesă care a devenit virală pe TikTok

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 13 Ianuarie 2026, 11:41 | Actualizat Marti, 13 Ianuarie 2026, 12:12
Mada Torricelli face parte din generația nouă de artiști muzicali care se bucură de o ascensiune rapidă pe scara succesului. | Instagram

Mada Torricelli este un artist proaspăt lansat, la început de drum, care deja a reușit să urce în topurile muzicale.

Cine e Mada Torricelli, artistul care a scris și lansat piesa virală Cățel

Mada Torricelli a devenit recent viral pe TikTok cu noua lui piesă intitulată Cățel. Mada Torricelli a lansat mai multe piese în care abordează stiluri muzicale diferite.

Artistul are și colaborări, lansând piese și cu Alex Velea, care îl încurajează și îl susține în cariera sa muzicală. Mada Torricelli a vorbit recent într-un video pe TikTok despre cum alți artiști încearcă să îi copieze stilul și i-a rugat să fie mai asumați când vine vorba de scris propriile lor piese.

Tânărul a început să aibă succes pe TikTok cu piesele sale reggaeton pentru versurile pe care le scrie. Se pare că publicul tânăr adoră piesele lui cu versuri amuzante și reușește să capteze atenția fanilor săi.

Deși e un artist nou în lumea muzicală, Mada Torricelli are deja peste 91K de urmăritori pe TikTok acolo unde menține mereu legătura cu fanii săi.

Pe lângă video-urile pe care le postează despre noile sale piese, artistul vorbește și despre industria muzicală în general, se filmează alături de prietenii săi și vorbește și despre proiectele sale viitoare.

Piesa Cățel are și un videoclip pe YouTube care a ajuns deja la 1.7 milioane de vizualizări în doar 2 săptămâni. Mada Torricelli este mândru de avântul pe care l-a luat muzica lui în mediul online, iar fanii îl sprijină și încurajează în parcursul lui muzical.

În secțiunea de comentarii la postările sale de pe Instagram, chiar și Alex Velea îl încurajează, iar în videoclipul piesei a apărut și Tina Ulmeanu, una dintre ispitele de la Insula Iubirii din sezonul 7.

Artistul are un succes răsunător și continuă să scrie piese care să atragă publicul așa cum s-a întâmplat cu piesa Cățel care a ajuns rapid virală.

