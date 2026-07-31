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O româncă în vârstă de 22 de ani este noua Miss Roma! Tânăra mămică visează acum să devină Miss Italia. Cine e Cristina Virga

O româncă în vârstă de 22 de ani este Miss Roma 2026 și visează să câștige titlul de Miss Italia. Cine este Cristina Virga și cu ce se ocupă!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 31 Iulie 2026, 09:58 | Actualizat Vineri, 31 Iulie 2026, 10:41
O româncă în vârstă de 22 de ani este noua Miss Roma! Tânăra mămică visează acum să devină Miss Italia. Cine e Cristina Virga | Captură Instagram
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Românca a fost aleasă cea mai frumoasă femeie din Roma în 2026, iar acum privește către finala Miss Italia, competiție în care speră să demonstreze că frumusețea merge împreună cu munca, ambiția și responsabilitatea de mamă.

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Cine este Cristina Virga, românca desemnată Miss Roma 2026

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În urmă cu un an, Cristina Virga a devenit mămică, dar asta nu a împiedicat-o să participe la concursul Miss Roma și să îl câștige. Cel care i-a dat încredere a fost partenerul său de viață, potrivit Revista Viva.

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Cristina este blondă, are 22 de ani, 170 cm înălțime, ochi albaștri și este rezidentă în Monteverde. Ea a câștigat titlul învingând alte 19 concurente la finalul selecției regionale de la Zagarolo, mai notează sursa citată mai sus.

Tânăra i-a dedicat victoria fiului său în vârstă de doar 14 luni, pe nume Damiano. Micuțul a fost motivația ei de a-și urma visul în lumea modei.

„Inițial nu am vrut să particip la concurs, pentru că nu mă simțeam potrivită. Apoi, mi-am făcut curaj. Și pentru că partenerul meu m-a susținut mereu și este foarte fericit că am fost aleasă”, a declarat Cristina pentru Il Messaggero, citată de Revista Viva.

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„I-am spus să nu vină să aibă grijă de copil. I-a părut rău. Ne-am cunoscut la un bar, unde era client de-al meu pe vremea când eram barmaniţă”, a spus Cristina despre partenerul ei de viață.

După ce a obținut eșarfa Miss Roma, tânăra va reprezenta capitala în prefinalele naționale.

„Vorbesc spaniolă, engleză și română, întrucât părinții mei sunt din România. M-am născut la Roma și lucrez ca tehniciană de unghii. Dar acum, totul s-ar putea schimba. Mi-ar plăcea să lucrez în domeniu, iar lumea cinematografiei mă intrigă”, a mai declarat Cristina Virga, citată de sursa menționată mai sus.

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Ce pasiuni are Cristina Virga

Cristina Virga a urmat școala de arte până la vârsta de 17 ani. A renunțat la studii pentru a munci. Abia în acest an și-a obținut diploma de Bacalaureat la un liceu privat specializat în limbi străine, potrivit Revista Viva.

Întrebată despre pasiunile sale, Cristina Virga a menționat sportul și cărțile de psihologie.

„Să merg la sală și să citesc cărți de psihologie. În special, <<Change the Habit of Being Yourself>> de Joe Dispensa. (...) Pentru că aceste subiecte oferă o perspectivă mai largă asupra lucrurilor. Deschid mintea. Există și o latură spirituală. Te ajută să abordezi viața de zi cu zi cu mai mult calm. Sunt foarte motivante. Dar apoi trebuie să îți schimbi obiceiurile. Așa că încerc să mă schimb în fiecare zi”, a dezvăluit tânăra, care a spus că se menține în formă și printr-o dietă bogată în proteine ​​și carbohidrați.

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