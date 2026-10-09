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Cluburile de noapte din New York interzic ochelarii inteligenți. Clienții care încalcă regula riscă să fie puși pe lista neagră

Mai multe cluburi de noapte din New York interzic ochelarii inteligenți după ce numeroase companii tech au lansat astfel de dispozitive.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 15:47 | Actualizat Vineri, 09 Octombrie 2026, 15:48
Ochelarii inteligenți au ridicat semne de întrebare serioase | Shutterstock
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Chiar dacă ochelarii inteligenți au devenit un accesoriu la modă, dar unele locații nu permit accesul cu aceste dispozitive.

Printre companiile care au lansat astfel de dispozitive se numără Meta și Snap, dar aceste dispozitive ridică semne de întrebare cu privire la dreptul la intimitate, scrie BBC News.

Unele dintre aceste perechi de ochelari au fost folosite pentru a înregistra persoane de pe stradă sau din diferite locații fără acordul lor.

Ca urmare, mai multe cluburi de noapte au decis să interzică aceste dispozitive în incinta lor.

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Cluburile de noapte din New York interzic ochelarii inteligenți

Cluburi de noaptea din New York au introdus o nouă regulă, care vizează ochelarii inteligenți. Cei care poartă ochelarii de la Meta sau Snap, care pot înregistra și transmite online imagini cu ceilalți petrecăreți fără știrea lor, riscă să ajungă viață întreagă pe lista neagră a acestor locații, scrie New York Post.

Discuțiile despre interdicții au ajuns recent pe scena internațională pe 5 octombrie, când Norvegia a cerut o interdicție temporară asupra acestor gadget-uri în săli de sport, cabinete medicale și alte spații private, inclusiv localuri de petrecere, la nivelul întregii țări.

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„Nu ne dorim o societate în care oamenii să fie îngrijorați de înregistrări audio ascunse, fotografii și filmări în locuri și situații în care sunt obișnuiți să fie fără a fi monitorizați,” a declarat ministrul digitalizării și administrației publice din Norvegia, Torgeir Micaelsen, scrie The Guardian.

În iulie, New York a devenit primul stat american care a interzis ochelarii de supraveghere în „instanțele de judecată”. Acum, spațiile private din New York au luat o decizie similară.

Clubul Basement din Queens, cunoscut pentru că refuză adesea accesul doritorilor care nu se potrivesc „vibe-ului”, a anunțat pe Instagram că oricine poartă sau aduce ochelari inteligenți în local „va fi rugat să plece și poate primi o interdicție permanentă”.

În iunie, barul Cocktail Bed Stuy din Brooklyn a introdus o regulă similară după ce Meta a propus introducerea tehnologiei de recunoaștere facială în ochelarii săi. Acesta a fost un plan pe care Meta l-a retras după un val masiv de indignare pe propriile platforme de social media.

Ochelarii inteligenți deja provoacă probleme

La începutul anului, un grup de indivizi din mediul online a devenit viral după ce a purtat ochelari inteligenți în timp ce hărțuia femei. Imaginile au fost transmise ulterior pe Instagram.

5 Points Cafe din Seattle, care a interzis ochelarii inteligenți Google Glass încă din 2013, a reconfirmat politica pentru era digitală.

„Noi oferim confidențialitate, nu supraveghere cu priviri suspecte,” au scris reprezentanții pe Instagram.

Chiar și Meta a luat recent măsuri pentru a reduce potențialul dispozitivului de a încălca intimitatea, inclusiv prin introducerea unui nou buton de oprire de tip kill switch. Acesta oprește înregistrarea în momentul în care lumina indicatoare e acoperită. Anterior, sistemul împiedica funcționarea camerei doar dacă dispozitivul era deja acoperit, ceea ce permitea utilizatorilor să pornească înregistrarea și abia apoi să o acopere.

Dar experții tech susțin că această măsură nu e de ajuns în noua eră digitală.

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„Niciun buton de oprire individual nu va fi suficient,” a declarat dr. Roman Yampolskiy, specialist în inteligență artificială, scrie New York Post.

Yampolskiy susține că, pentru a opri cu adevărat acest risc asupra intimității, companii precum Meta trebuie să instaleze lumini de înregistrare imposibil de dezactivat, opțiuni automate de acoperire a fețelor și „penalități semnificative pentru abuzuri”.

Gautam Hans, profesor de drept la Universitatea Cornell, a declarat că „practicile sociale” vor fi eficiente, cel puțin pe termen scurt.

Adoptarea unei legi „fără ochelari inteligenți” în Congres, a spus el, ar putea fi un proces complicat și de lungă durată. În schimb, să permiți cluburilor de noapte să interzică dispozitivele e un lucru aproape imposibil de oprit și are exact același efect.

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