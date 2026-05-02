Creatura rară de 1 la 50 de milioane a fost prinsă. Unde a fost găsită și de ce e atât de specială

Creatura rară de 1 la 50 de milioane de exemplare a fost prinsă recent pe coasta Cape Cod, SUA, și imaginile au devenit rapid virale.

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 02 Mai 2026, 07:00 | Actualizat Joi, 30 Aprilie 2026, 13:55
O creatură extrem de rară a fost prinsă pe coasta SUA | Shutterstock

Cei mai mulți homari au nuanțe maro, verde olive sau albastru închis. Foarte puține exemplare ale acestei specii au un aspect surprinzător.

Recent, pescarii au prins un homar care are jumătate a corpului maro și cealaltă jumătate portocalie, scrie Daily Mail.

Cele 2 culori se intersectează într-o linie dreaptă, ceea ce crește raritatea exemplarului.

Potrivit experților, acest aspect neobișnuit apare la 1 din 50 de milioane de exemplare de homari.

Creatura rară de 1 la 50 de milioane inițial trebuia să ajungă la compania Wellfleet Shellfish Company din Eastham, Massachusetts.

Însă, între timp, a fost donat Acvariului Științific Woods Hole din Falmouth, Massachusetts. Acolo, culoarea sa neobișnuită va putea fi studiată în continuare.

„Homarul se află acum în grija Acvariului Woods Hole. E ținut temporar în bazine de stocare la Marine Biological Laboratory, pe durata lucrărilor de construcție ale acvariului,” a transmis Wellfleet Shellfish Company. „Când acvariul se va redeschide, homarul va fi expus. Va oferi vizitatorilor ocazia rară de a vedea una dintre cele mai spectaculoase anomalii naturale din ocean.”

Majoritatea homarilor americani au o culoare maronie, noroioasă, care îi ajută să se camufleze în adâncurile oceanului. Totuși, defecte genetice rare pot duce la apariția unor exemplare mult mai colorate.

Aceste mutații determină producerea în exces sau în deficit a anumitor pigmenți. De exemplu, homarii albaștri, care apar o dată la aproximativ 2 milioane de exemplare, au o mutație ce provoacă supraproducția de crustacianină.

Homarii portocalii, extrem de rari (aproximativ 1 la 30 de milioane), prezintă doar pigmentul carotenoid, de culoare roșu intens. Ceea ce îi face să pară deja fierți.

Cei mai rari sunt homarii albinoși, întâlniți la o rată de aproximativ 1 la 100 de milioane. Aceștia sunt complet albi și nu devin roșii nici măcar după gătire.

Biologul Julia Studley, de la Acvariul Woods Hole, a explicat cum apare fenomenul de colorație divizată și de ce acest homar e atât de rar.

„Aceasta apare atunci când 2 ouă fertilizate, dar neeliminate încă, intră în contact, iar unul îl absoarbe pe celălalt. Rezultatul e un homar cu 2 seturi de informații genetice și capacitatea de a stoca pigmenții diferit pe fiecare parte a carapacei,” a declarat Studley.

Homarul va fi expus în acvariu, unde vizitatorii vor putea admira această culoare unică.

„Sperăm ca oamenii să înțeleagă cât de special e acest animal și cât de fascinant e să vezi genetica în acțiune într-o specie atât de emblematică pentru această zonă,” a adăugat Studley. „Nu e doar spectaculos vizual, ci și un exemplu excelent al complexității mecanismelor genetice și al modului în care acestea contribuie la diversitatea din jurul nostru.”

Homarul rar va putea fi văzut și de public

Descoperirea vine la scurt timp după capturarea unui alt homar extrem de rar, cu aspect „pestriț”, în largul coastei Massachusetts.

Femela avea un model „calico” spectaculos. Adică portocaliu intens, cu pete negre și accente galbene. Șansele de a prinde un astfel de exemplar sunt estimate la 1 la 30 de milioane. Homarul a fost botezat Jackie.

Deși astfel de exemplare sunt foarte căutate de acvarii și restaurante de top, Jackie a avut noroc și a fost donată Centrului de Științe Marine al Universității Northeastern din Nahant.

Culorile sale vii sunt rezultatul unei combinații unice de compuși chimici, inclusiv astaxantina, pigmentul care face homarii roșii și creveții roz.

„De obicei, homarii pe care îi vedem sunt roșiatici, maronii sau ușor verzi,” a explicat Sierra Munoz, educator științific la centru. „În cazul homarului calico, astaxantina se combină cu alți pigmenți și proteine într-un mod cu totul special, ceea ce îi oferă acest aspect rar, pestriț, ca de pistrui.”

Homarul prins acum va scăpa de soarta sa comercială și va fi expus în acvariu, unde va putea fi admirat în curând și de către public.

