Experții au descoperit fosilele ultimilor dinozauri. Ce mister au dezvăluit reptilele imense

Experții au descoperit fosilele ultimilor dinozauri, ce îi ajută să afle mai multe detalii despre stadiul în care se aflau aceste reptile imense înainte de impactul devastator cu asteroidul.

Dinozaurii ar fi prosperat înainte de impactul cu asteroidul | Shutterstock

Experții au descoperit fosilele ultimilor dinozauri, într-un sit din New Mexico. Potrivit dovezilor, exista o varietate impresionantă de dinozauri în acea zonă atunci când a avut loc catastrofa provocată de asteroid.

Printre fosilele identificate se află și cea a unui Alamosaurus, animal de mărimea unei balene albastre, scrie Daily Mail.

Studiul a fost realizat de experți din cadrul Universității din Edinburgh.

Potrivit acestora, în ciuda unor teorii, dinozaurii nu erau în declin atunci când s-a prăbușit asteroidul. În schimb, erau în plină dezvoltare.

Experții au descoperit fosilele ultimilor dinozauri

„Un adevăr incomod e că, până acum, paleontologii au avut foarte puține fosile de dinozauri datate fără echivoc din ultimele câteva sute de mii de ani ale Cretacicului. Înainte de impactul asteroidului,” a declarat profesorul Steve Brusatte, coautor al studiului, acum că experții au descoperit fosilele ultimilor dinozauri.

„Până acum, mare parte din înțelegerea noastră despre extincția dinozaurilor s-a bazat pe fosile mai vechi și analize statistice,” a continuat expertul. „Acum, în New Mexico, avem fosile de dinozauri care au trăit chiar la sfârșit. Iar când le comparăm cu singurele alte fosile datate precis din aceeași perioadă, provenite mai din nord, vedem că sunt mult diferite.”

„E clar că existau multe tipuri de dinozauri care prosperau chiar până în momentul în care asteroidul a pus capăt tuturor,” a declarat profesorul.

Pentru studiu, Brusatte și colegii săi au analizat fosile care au aparținut mai multor specii diferite de dinozauri. Acestea au fost descoperite pe parcursul a 10 ani în bazinul San Juan, din nord-vestul statului New Mexico.

Această regiune se află la aproximativ 2.400 de kilometri nord de peninsula Yucatán din Mexic. Acolo e locul în care a căzut asteroidului.

Dinozaurii prosperau înainte de impactul cu asteroidul

Înainte de impact, zona San Juan era dominată de Alamosaurus. Acesta era un dinozaur uriaș, cu gât lung, care atingea 9-15 metri înălțime și cântărea între 30 și 80 de tone.

Alamosaurus nu era cu mult mai mic decât o balenă albastră, cea mai mare creatură de pe Pământ în prezent. Dar avea o greutate de 2 ori mai mică.

„Alamosaurus a fost unul dintre cei mai mari dinozauri care au existat vreodată, mai greu decât un Boeing 737,” a declarat profesorul Brusatte.

„Avea un gât lung ca o frânghie, un cap minuscul, un abdomen masiv și membre ca niște coloane grecești, dar era erbivor,” a continuat expertul. „Dacă am fi trăit atunci, probabil nu ar fi fost interesat de noi, nu ar fi reprezentat o amenințare, decât dacă ne-am fi apropiat prea mult. Atunci ar fi existat riscul să fim striviți dintr-un singur pas.”

Alte fosile descoperite în bazinul San Juan și analizate de echipă au aparținut unor specii precum Tyrannosaurus rex, dinozaurul cu coarne Ojoceratops, dinozaurul omnivor asemănător unei păsări Ojoraptorosaurus și raptorul Dineobellator.

Rezultatele analizei au arătat că fosilele din San Juan Basin au aceeași vârstă, de 66 de milioane de ani. Ceea ce contrazice ipoteza că proveneau dintr-o perioadă cu câteva milioane de ani înainte de impact.

Această descoperire contestă ideea veche potrivit căreia diversitatea dinozaurilor era deja în declin înainte de catastrofa care a dus la extincția lor.

„Nu există niciun semn că acest ecosistem ar fi fost în dificultate, că dinozaurii erau slăbiți sau în declin. Dar apoi asteroidul lovește și totul se termină,” a spus profesorul Brusatte.

Potrivit cercetătorului, există o mică șansă ca unele dintre fosilele studiate să fi aparținut unor dinozauri aflați în viață chiar în ziua impactului. Dacă nu, atunci aceștia au trăit cu cel mult 300.000 de ani înainte de acel moment.