Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă în prezent

Marie Jeanne Ion a fost unul dintre jurnaliștii răpiți în Irak în anul 2005, alături de cameramanul său, Sorin Mișcoci, și jurnalistul Ovidiu Ohanesian. Toți trei au fost eliberați după 55 de zile. Cum arată și cu ce se ocupă Marie Jeanne Ion în prezent!

Marie Jeanne Ion, împreună cu alți doi colegi, jurnalistul Ovidiu Ohanesian și cameramanul Sorin Dumitru Mișcoci se aflau în Irak pentru a realiza o documentare, însă cei trei au fost răpiți într-un cartier de la periferia Bagdadului, pe 28 martie 2005. Ei au fost eliberați pe 22 mai, potrivit Revista Viva.

Cum arată și cu ce se ocupă Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005

În prezent, Marie Jeanne Ion ocupă o funcție de conducere într-o televiziune din România, potrivit sursei citate mai sus.

Jurnalista are o experiență de 23 de ani în domeniul televiziunii, conducând mai multe echipe editoriale, fiind producător de emisiuni, dar și manager.

Într-un interviu acordat pentru Libertatea, după eliberarea din Irak, citat de Revista Viva, Marie Jeanne Ion spunea că își dorește să își întemeieze o familie. Un an mai târziu, în 2006, planurile sale au prins contur, anunțând că s-a căsătorit cu iubitul ei și că este însărcinată.

Jurnalista mărturisea că, în nopțile de captivitate, își promitea că dacă va scăpa cu viață se va așeza la casa ei.

„Așa este, voi fi mamă! Deocamdată nu știu ce va fi, pentru că sarcina are doar nouă săptămâni, dar nu contează. Înainte să se întâmple, îmi spuneam că mi-aș dori un băiat, dar acum chiar că nu mai are importanță sexul... Tot ce mi-a trecut prin cap atunci când am avut confirmarea a fost să strig <<Victorie!>>”, declara Marie Jeanne Ion, potrivit sursei citate mai sus.

Ce declara Marie Jeanne Ion despre răpirea din 2005

„Eram în Liban cu soțul meu, chiar de Ziua Îndrăgostiților. A fost ideea mea, ca jurnaliști ajungeam ușor în Europa. Îl știam pe Christian de mult timp și am zis să le facem o surpriză jumătăților noastre. O destinație ca Beirut era mai greu de prins.

Am ajuns pe 13, noaptea și a doua zi a fost atentat. Am intrat în magazin ca să ne uităm la haine, ca turiștii, și atunci am auzit bubuiturile. Noi, fetele, eram cu cumpărăturile. Ei din asta trăiesc, e ca un Vest Salbatic pe vremea căutătorilor de aur. Sunt religioși, ascultau Coranul la radio, asta spune multe despre nivelul lor de educație. Nu au altă variantă”, mărturisea Marie Jeanne Ion, acum câțiva ani, citată de Revista Viva.

„Cred că Omar Hayssam este vinovat de ce s-a întâmplat, ceea ce a constatat Justiţia cred că este real, pentru că au fost nişte lucruri ciudate inclusiv în timpul derulării evenimentelor de acolo, dar de aici şi până la a face speculaţii că sunt implicaţi politicieni e cale lungă.

Mi se pare dificil ca Hayssam să fie extrădat din Siria, deoarece eu cred că implicaţiile acestui caz depăşesc graniţele României şi ale Siriei”, a mai adăugat jurnalista, potrivit sursei citate mai sus.