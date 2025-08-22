Reacția unui jurnalist grec după ce a ajuns într-un spital din România. Ce a putut să spună despre sistemul de sănătate

Giorgos Ioannis Sfakianakis, un jurnalist grec, a povestit pe rețelele sociale despre experiența pe care a avut-o într-un spital din București. Se pare că bărbatul s-a prezentat la camera de gardă a Spitalul Colțea din Capitală, iar ceea ce i s-a întâmplat l-a luat prin surprindere.

În timp ce românii se plâng de sistemul de sănătate din România, turiștii străini îl apreciază. Un jurnalist grec aflat în țara noastră a rămas uluit de condițiile pe care le-a găsit într-un spital din București.

Giorgos Ioannis Sfakianakis a fost nevoit să ajungă la camera de urgență a Spitalului Colțea din Capitală, iar experiența trăită l-a luat prin surprindere. Acesta a povestit pe rețelele sociale despre cum a fost tratat de cadrele medicale.

Ce diferență există între sistemul sanitar din Grecia și România. Un jurnalist grec a dat cărțile pe față după o vizită într-un spital din București

Jurnalistului grec nu i-a venit să creadă că este singurul pacient de la camera de gardă. Mai mult, bărbatul a dezvăluit în mediul online că a fost „examinat prompt, cu respect și demnitate”, conform click.ro.

În același timp, Giorgos Ioannis Sfakianakis a ținut să facă diferența între sistemul sanitar din România și cel din Grecia.

„M-am gândit imediat la Grecia. Unde, la camera de urgență, aștepți peste 4 ore să fii consultat de un medic, din cauza lipsei de personal. Unde coridoarele sunt pline de oameni care suferă, dar trebuie să aibă răbdare. Și mă întreb: De ce în România poți merge la spital și te simți ca un om, în timp ce în Grecia te simți ca un număr pe o motocicletă stricată? De ce în «săraca» România se organizează un sistem de sănătate care funcționează, în timp ce noi, «Grecia europeană», ne scufundăm în incompetență și indiferență?”, a spus jurnalistul grec pe rețelele sociale, potrivit sursei citate mai sus.

„Astăzi îmi scot pălăria în fața României. Pentru că a dovedit că, cu voință politică, poți avea un SISTEM care respectă cetățeanul. Și denunț Grecia. De ce își lasă cetățenii să sufere, în durere, să piardă ore și demnitate, doar pentru că nimeni nu îndrăznește să repare sistemul. Asta nu se numește sănătate. Asta se numește rușine națională.

În România m-au examinat imediat. În Grecia... ai timp să-ți scrii testamentul înainte ca medicul să te vadă. Pentru că ești doar pe podea. Din curiozitate, i-am întrebat pe medici de ce spitalul nu are pacienți care așteaptă la urgențe. «Pentru că avem un sistem de sănătate puternic. Mai întâi cetățeanul și apoi restul. Fără primul, nu poți avea al doilea”, a mai adăugat Giorgos Ioannis Sfakianakis.

Postarea acestuia a stârnit o mulțime de reacții din partea grecilor. Mai mult, jurnalistul a publicat și câteva imagini din spital, arătând condițiile și atmosfera din clădire.

„Pentru că în Grecia banii pe care trebuie să îi aloce pentru sănătate sunt băgați în buzunarele lor. Nu le pasă de greci” sau „În călătoria mea în România, acum trei ani, mi-au chemat o ambulanță. Au venit imediat, m-au examinat, mi-au făcut cardiogramă și totul a decurs rapid, fără timp de așteptare. În Grecia aș fi petrecut poate 10 ore în așteptare”, au comentat oamenii din mediul online, potrivit click.ro.