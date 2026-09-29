Iată cum arată în interiorul unei cabine de dormit de aproape 14.000 de dolari dintr-un Airbus A380! Pasagerii spun că se simte ca și cum ai avea propria cameră privată printre nori.

Cum arată cabina de dormit de aproape 14.000 de dolari dintr-un Airbus A380. Luxul de care au parte pasagerii la bord | Profimedia/Captură Instagram

Să zbori la clasa întâi cu Airbus A380 înseamnă mai mult decât un scaun confortabil care se transformă în pat. La bordul aeronavelor Singapore Airlines, pasagerii care aleg una dintre cele mai exclusiviste variante de călătorie au parte de o adevărată suită privată, cu fotoliu din piele care se poate regla, pat de dimensiuni generoase și un grad de confort greu de imaginat într-un avion.

Experiența oferită de Singapore Airlines A380 First Class Suites este prezentată drept una dintre cele mai luxoase din industria aviatică. O călătorie într-o astfel de cabină poate ajunge la aproape 14.000 de dolari, potrivit unei surse.

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Cum arată cabina de dormit de aproape 14.000 de dolari dintr-un Airbus A380

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Experiența exclusivistă începe încă din momentul îmbarcării pe aeroportul Changi din Singapore. Pasagerii sunt întâmpinați de echipaj, iar atenția acordată fiecărui detaliu este una dintre principalele caracteristici ale serviciului.

Călătorii au la dispoziție un scaun individual din piele, care se poate regla, dar și un pat pregătit separat.

Cabina mai include zone pentru depozitarea obiectelor personale, un dulap pentru haine și un televizor.

Unul dintre avantajele importante este nivelul de intimitate. Pasagerul își poate transforma spațiul într-o zonă personală în care se poate relaxa sau odihni pe durata zborului.

La bord, experiența este completată de servicii personalizate. Echipajul aduce meniul, pregătește băuturile și este atent la nevoile pasagerului, însă fără ca prezența sa să devină una intruzivă, potrivit sursei citate mai sus.

Totul este conceput astfel încât călătoria să semene, mai degrabă, cu o experiență de lux decât cu un zbor obișnuit. Printre produsele oferite se numără șampania, alături de alte produse de confort și articole premium.

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Baia arată ca cea a unui hotel de lux

Un alt lucru care atrage atenția este baia dedicată pasagerilor de First Class. Pentru standardele unei aeronave, toaleta este neobișnuit de mare și oferă senzația unei băi de hotel.

Experiența de lux continuă și după servirea mesei. Scaunul și patul sunt separate, iar călătorul poate beneficia de un spațiu amenajat special pentru odihnă, potrivit sursei.

Astfel, Singapore Airlines A380 First Class Suites este una dintre acele experiențe de călătorie în care avionul devine mai mult decât un mijloc de transport. Pentru câteva ore, cabina se transformă într-un spațiu privat, cu pat, zonă de relaxare, servicii personalizate și facilități de lux.

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