Antena Căutare
Home News Inedit Biserica din lemn care rezistă de peste 200 de ani fără niciun cui metalic. Cum arată lăcașul fascinant de la Mănăstirea Pârvești

Biserica din lemn care rezistă de peste 200 de ani fără niciun cui metalic. Cum arată lăcașul fascinant de la Mănăstirea Pârvești

Deși pare greu de crezut, există în județul Vaslui o biserică din lemn care stă în picioare de peste 200 de ani fără niciun cui metalic.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 16:42 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 17:19
Biserica din lemn care rezistă de peste 200 de ani fără niciun cui metalic. Cum arată lăcașul fascinant de la Mănăstirea Pârvești | Captură Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

La doar 33 de kilometri de Vaslui găsim una dintre cele mai spectaculoase biserici de lemn din Moldova. Se află la Mănăstirea Pârvești din comuna Costești și stârnește interesul oamenilor fascinați de ingeniozitatea arhitecturii.

Drumul până aici este asfaltat ca în palmă, iar la capătul lui descoperim cea mai înaltă biserică din lemn din județul Vaslui, potrivit unei surse.

Citește și: Locul din România unde femeile nu au voie să treacă. Ce spune tradiția veche de peste 150 de ani de la Mănăstirea Frăsinei

Cum arată biserica fără cuie de la Mănăstirea Pârvești

Articolul continuă după reclamă

Mănăstirea Pârvești din satul Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui, păstrează o biserică valoroasă din lemn ridicată între 1816 și 1820. Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” a fost ridicată din bârne masive de stejar și are un detaliu spectaculos: întreaga construcție este realizată fără cuie metalice. Meșterii de acum două secole au folosit inclusiv pentru îmbinări piese cioplite din lemn, potrivit sursei citate.

Silueta bisericii este dominată de trei turle octogonale, dispuse deasupra altarului, naosului și pronaosului, o particularitate care o fac ușor de recunoscut.

Povestea locului începe, însă, mult mai devreme. Prima biserică a fost ridicată aici în 1666. Așadar, istoria așezământului se întinde pe mai bine de trei secole și jumătate.

Astăzi, Mănăstirea Pârvești este un așezământ cu obște de maici, viața monahală fiind reluată în anul 1993. Vechea comunitate, existentă până în secolul al XIX-lea, a fost alcătuită din călugări, potrivit unei surse.

În biserică sunt păstrate și câteva obiecte asociate vieții religioase a așezământului: o raclă cu părticele din moaștele Sfântului Mina și o bucată dintr-un veșmânt atribuit Sfântului Ioan Gură de Aur, mai notează sursa citată mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Buretele din lemn care produce apa din aer uscat. Cum reușește să extragă 1.7 litri pe zi

Ce tradiții și legende există la Mănăstirea Pârvești

O tradiție păstrată la Mănăstirea Pârvești are legătură cu un ofițer rus, despre care se spune că ar fi trecut prin aceste locuri și ar fi fost înmormântat chiar în cimitirul așezământului. Astfel, în biserică se păstrează un policandru din lemn, de care este atârnat un ornament care reprezintă un dragon țarist, asociat cu trecerea ofițerului prin zonă.

Un alt episod marcant a avut loc înaintea desființării vechiului schit. Călugării care au rămas la Pârvești au înființat o școală pentru copiii din sat și din localitățile vecine, care a funcționat până la schimbările din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Astfel, pentru o perioadă, vechiul Schit Pârvești a avut și un rol educativ în comunitatea rurală din jur, mai relatează vatra-mcp.ro.

Căuta un loc de vacanță pe hartă, dar a descoperit o structură uriașă pe care a ratat-o și NASA. Ce se ascundea în sălbă...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a întâmplat cu averea românului care i-a băgat 13 milioane de euro în conturi lui Gigi Becali. În ce a investit banii Ce s-a întâmplat cu averea românului care i-a băgat 13 milioane de euro în conturi lui Gigi Becali. În ce a investit banii
Observatornews.ro Cum a ajuns un mort să fie şofer în 122 transporturi de lemn. Caz inedit, descoperit de jandarmi în Dâmboviţa Cum a ajuns un mort să fie şofer în 122 transporturi de lemn. Caz inedit, descoperit de jandarmi în Dâmboviţa
Antena 3 O femeie a vândut tot ca să se mute în Zanzibar, iar după 2 ani a aflat cum este, de fapt, să trăiești acolo O femeie a vândut tot ca să se mute în Zanzibar, iar după 2 ani a aflat cum este, de fapt, să trăiești acolo
SpyNews Șoferii vor plăti mai mult pentru rovinietă de la 1 octombrie 2026. Care vor fi noile tarife Șoferii vor plăti mai mult pentru rovinietă de la 1 octombrie 2026. Care vor fi noile tarife
„Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Un laureat Nobel avertizează că omenirii i-ar mai putea rămâne doar 35 de ani. Calculul din spatele scenariului sumbru
Un laureat Nobel avertizează că omenirii i-ar mai putea rămâne doar 35 de ani. Calculul din spatele scenariului...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Obiceiul asociat cu un risc cu 63% mai mic de moarte subită cardiacă. Ce au descoperit cercetătorii după 21 de ani
Obiceiul asociat cu un risc cu 63% mai mic de moarte subită cardiacă. Ce au descoperit cercetătorii după 21 de ani
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x