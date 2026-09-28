Deși pare greu de crezut, există în județul Vaslui o biserică din lemn care stă în picioare de peste 200 de ani fără niciun cui metalic.

Biserica din lemn care rezistă de peste 200 de ani fără niciun cui metalic. Cum arată lăcașul fascinant de la Mănăstirea Pârvești | Captură Instagram

La doar 33 de kilometri de Vaslui găsim una dintre cele mai spectaculoase biserici de lemn din Moldova. Se află la Mănăstirea Pârvești din comuna Costești și stârnește interesul oamenilor fascinați de ingeniozitatea arhitecturii.

Drumul până aici este asfaltat ca în palmă, iar la capătul lui descoperim cea mai înaltă biserică din lemn din județul Vaslui, potrivit unei surse.

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Cum arată biserica fără cuie de la Mănăstirea Pârvești

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Mănăstirea Pârvești din satul Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui, păstrează o biserică valoroasă din lemn ridicată între 1816 și 1820. Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” a fost ridicată din bârne masive de stejar și are un detaliu spectaculos: întreaga construcție este realizată fără cuie metalice. Meșterii de acum două secole au folosit inclusiv pentru îmbinări piese cioplite din lemn, potrivit sursei citate.

Silueta bisericii este dominată de trei turle octogonale, dispuse deasupra altarului, naosului și pronaosului, o particularitate care o fac ușor de recunoscut.

Povestea locului începe, însă, mult mai devreme. Prima biserică a fost ridicată aici în 1666. Așadar, istoria așezământului se întinde pe mai bine de trei secole și jumătate.

Astăzi, Mănăstirea Pârvești este un așezământ cu obște de maici, viața monahală fiind reluată în anul 1993. Vechea comunitate, existentă până în secolul al XIX-lea, a fost alcătuită din călugări, potrivit unei surse.

În biserică sunt păstrate și câteva obiecte asociate vieții religioase a așezământului: o raclă cu părticele din moaștele Sfântului Mina și o bucată dintr-un veșmânt atribuit Sfântului Ioan Gură de Aur, mai notează sursa citată mai sus.

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Ce tradiții și legende există la Mănăstirea Pârvești

O tradiție păstrată la Mănăstirea Pârvești are legătură cu un ofițer rus, despre care se spune că ar fi trecut prin aceste locuri și ar fi fost înmormântat chiar în cimitirul așezământului. Astfel, în biserică se păstrează un policandru din lemn, de care este atârnat un ornament care reprezintă un dragon țarist, asociat cu trecerea ofițerului prin zonă.

Un alt episod marcant a avut loc înaintea desființării vechiului schit. Călugării care au rămas la Pârvești au înființat o școală pentru copiii din sat și din localitățile vecine, care a funcționat până la schimbările din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Astfel, pentru o perioadă, vechiul Schit Pârvești a avut și un rol educativ în comunitatea rurală din jur, mai relatează vatra-mcp.ro.