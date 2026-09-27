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Au investit miliarde într-un „paradis” de lux, apoi totul a fost abandonat. Cum arată acum „orașul-fantomă” din China

Un proiect imobiliar uriaș din China atrage din nou atenția pe rețelele sociale, după ce imagini cu zeci de vile impunătoare, aparent abandonate, au devenit virale. Clădirile fac parte din Gui’an Xintiandi, un mega-complex dezvoltat în apropiere de Fuzhou, în provincia Fujian.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Duminica, 27 Septembrie 2026, 11:02 | Actualizat Duminica, 27 Septembrie 2026, 11:09
Un oraș din China, abandonat după investiții foarte mari | pexels
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Privite de sus, imaginile sunt spectaculoase. Vile uriașe, construite într-un stil asemănător și așezate una lângă alta, formează un peisaj care pare desprins dintr-un oraș de lux în care timpul s-a oprit.

155 de vile de lux au rămas pustii

Ansamblul care apare în imaginile devenite virale face parte din Gui’an Xintiandi, un proiect construit în zona turistică a izvoarelor termale Gui’an, în apropiere de orașul Fuzhou. Conform ⁠www.sohu.com, pe o suprafață a circa 38 de hectare, au fost construite 155 de vile de lux. Sursa chineză arată că lucrările au început în jurul anului 2011, iar imobilele ajunseseră într-un stadiu avansat înainte ca lucrările să se oprească.

Și dimensiunile proprietăților sunt impresionante. Conform aceleiași surse, cele mai mici dintre clădiri au aproximativ 1.700 de metri pătrați, în timp ce unele ajung la peste 2.200 de metri pătrați.

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Mega-proiectul Gui’an Xintiandi a presupus o investiție de 30 de miliarde de yuani

Povestea devine și mai spectaculoasă dacă privim dimensiunea întregului proiect din care fac parte proprietățile. Conform ⁠www.fjsen.com, Gui’an Xintiandi a presupus o investiție totală de 30 de miliarde de yuani și ocupă în jur de 500 de hectare. Planurile prevedeau dezvoltarea unor parcuri de distracții și agrement, hoteluri de cinci stele, școli, zone comerciale, clădiri de birouri, apartamente și locuințe, alături de numeroase facilități destinate turiștilor și rezidenților. Complexul includea inclusiv un parc acvatic, facilități pentru sport și relaxare și un hotel de lux cu izvoare termale.

Cum au ajuns vilele de lux să fie abandonate

Conform ⁠www.sohu.com, construcția ansamblului a început în jurul anului 2011, iar proprietățile se aflau deja într-un stadiu avansat atunci când lucrările au fost oprite. Publicația relata în 2021 că vilele nu fuseseră locuite în cei aproximativ zece ani care trecuseră de la începerea proiectului.

Cauza exactă pentru care această parte a proiectului nu a fost finalizată este însă mai puțin clară.

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