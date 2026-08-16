Povestea impresionantă a unui bărbat din Filipine ale cărui mâini cântăresc aproape 9 kilograme. Ce spune despre viața sa amoroasă

Un bărbat din Filipine, cu mâini care cântăresc aproape nouă kilograme, a făcut dezvăluiri despre viața sa.

Povestea incredibilă a unui bărbat din Filipine ale cărui mâini cântăresc aproape 9 kilograme. Ce spune despre viața sa amoroasă | Captură Instagram

Mark Davidson Jacildo este originar din Filipine și s-a născut cu o afecțiune rară, care i-a făcut mâinile să crească la dimensiuni neobișnuite. Din această cauză, bărbatul s-a confruntat, de-a lungul vieții, cu comentarii răutăcioase, însă spune că a învățat să își accepte situația și să ducă o viață cât se poate de normală, potrivit unei surse.

Citește și: Ea a bătut recordul pentru cel mai lung păr din lume! Imaginile cu podoaba sa capilară fac înconjurul internetului

Povestea bărbatului din Filipine ale cărui mâini cântăresc aproape nouă kilograme

Mark suferă de macrodactilie, o afecțiune congenitală extrem de rară, despre care se estimează că apare la aproximativ o persoană din 100.000. Aceasta determină creșterea exagerată a unuia sau a mai multor degete de la mâini ori picioare și poate provoca durere, rigiditate și dificultăți de mișcare.

Articolul continuă după reclamă

În cazul bărbatului din Filipine, mâna stângă cântărește aproximativ șapte kilograme, iar cea dreaptă două kilograme.

„Este ca și cum aș avea o piatră în mâini”, a povestit el în cadrul emisiunii Most Extreme Humans, difuzată de TLC, citat de sursa menționată mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Această afecțiune i-a marcat viața de când era mic. Bărbatul își amintește că în clasa a treia nu reușea să își lege singur șireturile. Nici în ziua de azi activitățile banale, precum tăiatul legumelor, nu sunt ușoare pentru el.

În plus, Mark a fost nevoit să facă față reacțiilor celor din jur. În mediul online, internauții i-au comparat mâinile cu cele ale lui Hulk.

Citește și: Cum arăta femeia cu „cei mai mari pomeți din lume” înainte de intervențiile estetice. Era o persoană diferită în urmă cu 9 ani

Ce a declarat bărbatul despre viața sa amoroasă

În ciuda aspectului diferit, Mark a întâlnit o fată care îl acceptă așa cum. În urmă cu patru ani, el a cunoscut-o pe Jelai pe Facebook. La început, tânăra credea că fotografiile lui nu sunt reale.

„La început mă întrebam dacă fotografiile lui erau adevărate sau dacă fuseseră modificate (...) Dar mi s-a părut atrăgător. Sunt alături de el pentru că îl iubesc”, a mărturisit aceasta, potrivit sursei citate mai sus.

La rândul său, Mark a fost impresionat de faptul că Jelai nu l-a tratat niciodată diferit din cauza aspectului mâinilor sale.

„Nu m-a întrebat niciodată despre afecțiunea mea sau despre ce s-a întâmplat cu mâinile mele. Cred că tocmai asta mi-a plăcut la ea”, a spus bărbatul.

Nici relația lor nu a scăpat de comentariile răutăcioase. Mulți susțin că Jelai ar fi alături de Mark doar pentru banii lui.

„În realitate, nu am chiar atât de mulți bani”, a precizat Mark, citat de sursa menționată mai sus.

De asemenea, bărbatul mai spune că unii oameni cred că pentru Jelai relația este o povară, fiindcă trebuie să aibă grijă de el în permanență.

„Oamenii cred că nu aș putea fi un tată bun. Își imaginează că îi fac viața mai grea lui Jelai, pentru că ea ar trebui să se ocupe de mine (...) Eu sunt cel care are grijă de ea aproape tot timpul. Cred că oamenii își imaginează că am un îngrijitor, că cineva trebuie să mă ajute să mă îmbrac sau chiar să mănânc”, a adăugat Mark.

Jelai, în schimb, este impresionantă de felul în care iubitul ei își trăiește viața.

„Îmi place foarte mult felul în care se descurcă. Chiar dacă știe că are această afecțiune, continuă să aibă grijă de el și de familia noastră”, a declarat tânăra.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mark alege în fiecare zi să se concentreze asupra lucrurilor pe care le poate face, nu asupra limitărilor sale.

„Sunt doar un tată care muncește pentru familia lui, merge la serviciu și își petrece timpul cu prietenii. Sunt un om normal”, a concluzionat el, potrivit sursei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările