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Cum au ajutat cartofii la revoluționarea Internetului în România. Soluția care ne-a adus unele dintre cele mai rapide conexiuni

România are una dintre rapide viteze de Internet din lume, la un cost relativ scăzut față de performanță și eforturile tinerilor din anii ‘90 și începutul anilor 2000 a contribuit la această eficiență.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Miercuri, 02 Septembrie 2026, 13:10 | Actualizat Miercuri, 02 Septembrie 2026, 13:19
Tinerii din România au apelat la metode inedite pentru a avea o conexiune rapidă și ieftină la Internet | Shutterstock
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Puțini știu ce impact notabil a avut efortul depus de tinerii din România în anii ‘90 și începutul anilor 2000 pentru a aduce Internetul din țara noastră la un nivel record.

Potrivit unui reportaj BBC News recent, aceștia au folosit numeroase tehnici inedite și au apelat inclusiv la cartofi.

Deși România nu a fost una dintre primele țări în care a fost disponibilă conexiunea la Internet, noua tehnologie a fost adoptată cu o viteză impresionantă.

Ca urmare, azi ne bucurăm de un Internet rapid, în top 5 din Europa, la un preț considerabil mai mic față de alte țări.

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Cum au ajutat cartofii la revoluționarea Internetului în România

Potrivit ICI București, prima conexiune a României la Internet a avut loc în 1993, când a fost creat și domeniul .ro. Prima pagină web și World Wide Web-ul (www) apăruseră cu doar 2 ani mai devreme, în august 1991.

Mai mult, România s-a numărat printre primele țări din lume cu propriile calculatoare. Din 1953, Victor Toma a proiectat la Institutul de Fizică Atomică,un calculator cu tuburi electronice. În 1964, primul calculator românesc bazat pe tranzistori din germaniu a fost pus în funcțiune.

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În acea perioadă, doar Statele Unite, Japonia, Germania, Austria, Marea Britanie, Olanda, Franța, Uniunea Sovietică, Italia și Danemarca aveau un succes similar în această industrie.

După perioada comunistă, în care au dominat izolarea față de Occident și cenzura care a suprimat numeroase avansuri, România s-a conectat oficial la Internet în 1993.

O altă schimbare notabilă a avut loc la sfârșitul anilor '90, când tinerii au căutat noi metode de a juca jocuri pe calculator. Potrivit unui reportaj BBC News, acesta a fost impulsul pentru crearea primelor rețele.

În acea perioadă, conexiunea la Internet avea un preț semnificativ, de 200-300 de dolari pe lună. În acest context, tinerii plăteau un singur abonament, pe care îl împărțeau ulterior între mai multe locuințe. Potrivit surselor, costul ajungea astfel la echivalentul a 6 dolari pentru fiecare.

Tinerii au găsit metode inedite de a facilita accesul la Internet

Roxana Ardelean, ce a făcut parte din grupul de tineri care a facilitat accesul la Internet din acea perioadă, a dezvăluit ce metode inedite foloseau.

Pentru că exista o singură conexiune plătită, tinerii foloseau o rețea de cabluri ca o „pânză de păianjen” pentru a se conecta.

Aceștia au oprit inclusiv traficul noaptea pentru a trece cabluri peste drum. Dar această tehnică nu a fost de durată, așa că au apelat la alte soluții.

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Printre acestea s-au numărat și folosirea cartofilor. Potrivit lui Ardelean, dădeau găuri în cartof, treceau cablul prin el, după care îl aruncau spre cealaltă clădire.

„Era un pic ca baseball-ul,” susține Ardelean. „Erau locuri unde trebuia să te duci, ca Tom Cruise în Mission: Impossible. Chiar pe margine. Era foarte, foarte periculos.”

Astfel, Internetul s-a răspândit rapid și ieftin în mai multe orașe din România, chiar dacă aceste tactici erau deja ilegale în alte țări. Au apărut din ce în ce mai multe astfel de rețele, cu peste 1.000 doar în București până în 2006. După aderarea României la UE, au fost introduse reglementări mai stricte, ceea ce a dus la dispariția majorității acestor rețele.

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