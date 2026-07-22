„Sistemul de avertizare pentru apocalipsă” a apărut pe Internet. Cum sunt implicați miliardarii

Un „sistem de avertizare pentru apocalipsă” a apărut pe Internet, care folosește un mod neobișnuit de a estima, teoretic, dacă va avea loc vreodată un eveniment periculos.

Sistemul pornește de la premisa că cei mai bogați oameni din lume ar afla că se apropie o catastrofă înainte ca autoritățile să emite un un avertisment oficial și, ca urmare, ar încerca să fugă.

Această teorie l-a inspirat pe un programator să creeze un „Sistem de Avertizare Timpurie pentru Apocalipsă”, scrie Daily Mail.

Aceasta e o platformă online care monitorizează peste 31.000 de avioane private și de afaceri în căutarea semnelor unui exod neobișnuit.

Potrivit teoriei, dacă miliardarii vor afla de un eveniment periculos, își vor folosi avioanele private pentru a fugi.

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„Sistemul de avertizare pentru apocalipsă” a apărut pe Internet

Site-ul numără în permanență câte aeronave sunt în zbor și compară această cifră cu tiparele istorice. Astfel, încearcă să identifice o creștere bruscă ce ar putea sugera că persoane foarte influente reacționează la o criză iminentă.

Luni, platforma urmărea 869 de aeronave aflate în aer și estima că acestea ar putea transporta aproape 11.000 de persoane.

Programatorul Kyle McDonald, din Los Angeles, a creat sistemul după ce s-a întrebat dacă deplasările celor bogați și puternici ar putea dezvălui pericole pe care publicul larg încă nu le conștientizează.

Site-ul atribuie activității globale a avioanelor private un nivel de alertă de la 1 la 5. Cel mai ridicat e declanșat atunci când numărul aeronavelor aflate în zbor depășește semnificativ valorile normale.

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Utilizatorii pot urmări în timp real schimbarea nivelului de alertă sau se pot înscrie pentru a primi notificări prin SMS și e-mail atunci când activitatea înregistrează o creștere bruscă.

McDonald subliniază că sistemul nu poate prezice o apocalipsă. Însă consideră că ar putea oferi un indiciu public că în culise se întâmplă ceva neobișnuit.

„Am creat acest sistem după ce a devenit evident că persoane din interiorul guvernului SUA obțineau profit personal folosind informații legate de planurile de război,” a declarat McDonald.

Potrivit lui McDonald, ideea a început să prindă contur în jurul datei de 7 aprilie, când a observat o creștere a traficului avioanelor private în timp ce președintele Donald Trump lansa o amenințare incendiară privind distrugerea unei „întregi civilizații”.

Creșterea aparentă a traficului l-a făcut să se întrebe dacă cei mai bogați oameni ai lumii nu cumva se pregăteau discret pentru o criză înainte ca publicul larg să înțeleagă amploarea pericolului.

Sistemul a apărut în urma unor neconcordanțe legate de războiul cu Iran

Ipoteza sa s-a consolidat mai puțin de 2 săptămâni mai târziu, după ce a citit relatări despre pariuri de aproximativ 1 miliard de dolari plasate pe piețele de predicție, aparent într-un moment extrem de bine ales, în legătură cu posibilitatea unui război cu Iranul.

McDonald a început astfel să se întrebe dacă mișcările avioanelor private ar putea reflecta îngrijorarea persoanelor cu informații privilegiate și ar putea servi drept avertisment timpuriu pentru evenimente geopolitice majore.

El a lansat Apocalypse Early Warning System pe 30 aprilie.

Platforma colectează date din surse publice, inclusiv registrul aeronavelor al Federal Aviation Administration (FAA) și ADS-B Exchange, un serviciu care agregă semnalele radio transmise de avioane.

Aceste informații sunt integrate într-o bază de date care urmărește aproximativ 31.721 de avioane private și de afaceri din întreaga lume.

Sistemul compară numărul aeronavelor aflate în aer cu activitatea înregistrată în perioade istorice similare și stabilește apoi nivelul de alertă.

Nivelul 1 indică o activitate normală, în timp ce Nivelul 5 reprezintă o creștere excepțională, situată la 5 deviații standard peste media obișnuită.

Acest prag e menit să evite declanșarea frecventă a alertelor din cauza vacanțelor, evenimentelor majore sau a fluctuațiilor normale ale traficului aerian.

McDonald avertizează că nici măcar atingerea Nivelului 5 nu ar demonstra că miliardarii fug din calea unui dezastru iminent.

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Și evenimentele obișnuite pot provoca creșteri temporare ale traficului, motiv pentru care nivelul de alertă trebuie interpretat împreună cu informațiile din presă, evoluțiile piețelor financiare și alte semnale disponibile public.

De asemenea, sistemul nu identifică motivul pentru care un avion efectuează un zbor și nici nu poate demonstra că vreun pasager deține informații anticipate despre o eventuală criză.

Cu toate acestea, McDonald consideră că mișcările neobișnuite ale avioanelor private ar putea deveni mai relevante atunci când sunt analizate împreună cu alte indicii, precum piețele de predicție, care reacționează rapid la evoluțiile geopolitice.