Ce grupă de sânge atrage țânțarii cel mai mult

Dacă te-ai întrebat vreodată de ce atragi țânțarii ca un magnet, grupa ta de sânge ar putea fi unul dintre motive. Aceste insecte nu aleg la întâmplare pe cine înțeapă. De fapt, mai mulți factori joacă un rol important în selecție. Află ce grupă de sânge atrage mai mult țânțarii.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Joi, 21 August 2025, 10:01 | Actualizat Joi, 21 August 2025, 10:12
Pe lângă grupa de sânge, țânțarii sunt atrași și de mirosul corporal sau de cantitatea de dioxid de carbon expirată de oameni | Shutterstock

Ai observat, probabil, că țânțarii îi „vânează” mai des pe unii oameni decât pe alții, chiar dacă toți se află în același loc, în același moment și au la fel de multă piele expusă. Nu este un fenomen întâmplător, iar știința începe să explice de ce unii dintre noi suntem în „meniul” preferat al acestor insecte.

Studiile estimează că 20% dintre oameni atrag țânțarii ca un magnet și sunt înțepați mai des decât restul. Grupa de sânge este unul dintre criteriile de selecție, dar nu singurul.

Ce grupă de sânge atrage țânțarii

Acești musafiri nepoftiți ai serilor de vară consideră unele grupe de sânge mai „apetisante”, un fapt cunoscut încă din 1974, când un studiu a arătat că țânțarii preferă în mod clar sângele din grupa O față de celelalte grupe. Se crede că aceste insecte pot detecta anumiți markeri chimici de pe pielea noastră care indică grupa de sânge.

Mai recent, în 2019, o echipă de cercetători a realizat un experiment în care țânțarii au avut opțiunea de a se hrăni cu sânge de tip A, B, AB și O oferit în recipiente separate. Aceștia au preferat să se hrănească din recipientul cu sânge din grupa O, mai mult decât din celelalte.

Această observație vine în sprijinul concluziilor altui studiu important, realizat în 2004, care a demonstrat că persoanele cu grupa de sânge O, fie pozitivă, fie negativă, sunt vizate de țânțari mult mai des decât cele cu alte grupe sanguine.

Ce grupă de sânge nu le place țânțarilor

Deși țânțarii par să fie mai atrași de persoanele cu grupa O, nu există nicio grupă de sânge pe care să o evite complet. Totuși, s-a observat că aceste insecte sunt, în general, mai puțin atrase de persoanele cu grupa A, mai ales atunci când pot alege între acestea și indivizi cu grupa O.

Studiul din 2004 menționat anterior a evidențiat că, într-un mediu controlat, țânțarii au înțepat aproape de două ori mai rar persoanele cu grupa A, comparativ cu cele care aveau grupa O.

Un alt factor care influențează atracția țânțarilor pentru anumite persoane este statutul de „secretor”. Grupele de sânge diferă prin prezența unor proteine specifice numite antigene pe suprafața globulelor roșii: A, B, ambele (AB) sau deloc (O). Unii indivizi, numiți secretori, elimină antigenele specifice grupei lor sanguine și prin fluidele corporale, cum ar fi saliva, lacrimile și transpirația. Astfel:

  • persoanele cu grupa A secretă antigenul A
  • persoanele cu grupa B secretă antigenul B
  • persoanele cu grupa AB secretă atât antigenul A, cât și antigenul B
  • persoanele cu grupa O secretă antigenul H, precursorul antigenelor A și B

În experimente, țânțarii au fost mai atrași de indivizii cu grupa O care erau secretori, în comparație cu cei cu grupa A sau cu indivizii non-secretori, indiferent de grupă.

Așadar, dacă ai grupa A și nu ești nici secretor, este posibil ca țânțarii să te evite puțin mai mult decât pe alții.

Ce altceva atrage țânțarii

Din păcate, grupa de sânge nu este o garanție că vei scăpa complet de înțepături. O combinație de factori poate face ca țânțarii să te prefere mai mult decât pe alte persoane. Aceste insecte deranjante folosesc diverse indicii pentru a-și găsi „victimele”. Mirosul corporal, căldura pe care o emanăm și chiar hainele pe care le purtăm ne pot face mai atrăgători pentru țânțari, conform revistei Smithsonian.

Iată ce factori influențează atracția țânțarilor pentru anumite persoane:

Dioxidul de carbon

Țânțarii ne localizează în principal prin detectarea dioxidului de carbon pe care îl expirăm. Ei pot simți acest gaz de o distanță de până la 30 de metri, ceea ce-i ajută să ne localizeze chiar și când nu ne văd.

Cu cât respiri mai adânc sau mai rapid, cu atât emiți mai mult dioxid de carbon, iar țânțarii se vor îndrepta către sursă.

Efortul fizic

Țânțarii sunt atrași de un amestec de substanțe chimice eliberate prin transpirație, precum acidul lactic, amoniacul și alți compuși, pe care îi detectează de la mică distanță. De asemenea, preferă persoanele cu o temperatură corporală mai ridicată. Cum efortul fizic intens crește atât secreția de acid lactic, cât și căldura corpului, exercițiile te pot transforma într-o țintă mai ușor de găsit pentru aceste insecte.

Bacteriile de pe piele

Flora microbiană normală de pe piele poate emite compuși chimici care fie atrag, fie resping țânțarii. Un studiu din 2011 a arătat că o cantitate mare din anumite tipuri de bacterii face pielea mai atrăgătoare pentru țânțari. În schimb, o diversitate mai mare a bacteriilor de pe piele ar avea efectul opus.

Aceste particularități ar putea explica de ce țânțarii preferă să înțepe în zona gleznelor și a picioarelor, unde se află mai multe bacterii care produc miros. Unii cercetători propun ca, în viitor, modificarea compoziției microbiene a pielii să devină o strategie de protecție împotriva acestor insecte.

Gustul

În urma unui studiu, o echipă de cercetători de la Universitatea Yale a descoperit că gustul transpirației umane influențează comportamentul țânțarilor. Anumiți compuși din transpirația umană stimulează înțeparea, în timp ce alții, cu gust amar, o suprimă. Țânțarii preferă combinații ca aminoacizii și sarea, două substanțe care se regăsesc împreună pe pielea umană. Însă, nu toate persoanele erau afectate la fel.

„Credem că acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care unii dintre noi sunt mușcați mult mai des de țânțari. Unii oameni pur și simplu au un gust mai bun pentru țânțari”, spune biologul John Carlson, autorul principal al studiului.

Sarcina

Mai multe studii au arătat că femeile însărcinate sunt mușcate de aproape două ori mai des de țânțari, în special de speciile purtătoare de malarie. Explicația pare să țină de doi factori principali: ele elimină cu aproximativ 21% mai mult dioxid de carbon prin respirație și au o temperatură corporală mai ridicată în zona abdominală, în medie cu 0,7°C. Acești factori atrag țânțarii în mod natural.

Alcoolul

Țânțarii sunt mai atrași de persoanele care consumă alcool, potrivit unui studiu. Participanții care au băut 350 ml de bere în cadrul unui experiment au fost înțepați mai des decât înainte de consum.

Un alt studiu a confirmat acest efect, arătând că un litru de bere poate face o persoană mai atrăgătoare pentru țânțari. Deși cercetătorii au analizat dacă alcoolul influențează temperatura corporală sau nivelul de dioxid de carbon expirat, nu au găsit o explicație clară.

Culoarea hainelor

Unele specii de țânțari nu se bazează doar pe miros, ci și pe vedere pentru a localiza oamenii, iar culoarea hainelor te poate face o țintă. În cadrul unui experiment, țânțarii au fost mai atrași de roșu, portocaliu, negru și cyan. Aceste culori au lungimi de undă similare celor emise natural de pielea umană. În schimb, nuanțele de verde, violet, albastru și alb nu au prezentat interes pentru țânțari.

Genetica

În cele din urmă, factorii genetici joacă un rol important în modul în care suntem percepuți de țânțari - de la grupa de sânge și metabolism, până la mirosul specific al pielii. Există studii care susțin că unele mirosuri care atrag țânțarii ar putea fi influențate de bagajul nostru genetic.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

