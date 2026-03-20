Cum trebuie să aplici corect parfumul pe corp. Dacă faci această greșeală, riști un miros neplăcut

Experții au dezvăluit cum trebuie să aplici corect parfumul pe corp și dacă faci anumite greșeli, s-ar putea să te confrunți cu un miros neplăcut.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 20 Martie 2026, 13:50 | Actualizat Vineri, 20 Martie 2026, 13:53
Câteva greșeli comune legate de parfum pot duce la un miros neașteptat | Shutterstock

Te-ai întrebat cum trebuie să aplici corect parfumul pe corp? Există câteva greșeli pe care experții recomandă să le eviți.

Uneori, parfumul nu miroase la fel de bine pe corp ca atunci când e în sticlă sau dispare mai repede decât ai vrea, scrie Daily Mail.

Potrivit experților, există câteva trucuri care te pot ajuta să eviți aceste situații.

Experții au dezvăluit ce greșeli trebuie să eviți atunci când vine vorba de parfum.

Cum trebuie să aplici corect parfumul pe corp

Potrivit Mariei Mukaranda, editor la Cosmetify, există mai multe obiceiuri comune care nu ajută la rezistența parfumului pe corp. Ea a avertizat, de exemplu, că aplicarea parfumului pe încheietură și frecarea poate, de fapt, să slăbească parfumul în loc să îl distribuie „uniform”.

„Frecarea parfumului în piele descompune moleculele de parfum,ceea ce-l face să-și piardă intensitatea și să se estompeze mai repede. Frecarea amestecă, de asemenea, parfumul cu uleiurile naturale ale pielii, ceea ce poate distorsiona mirosul,” a declarat Mukaranda. „În schimb, este mai bine să pulverizezi de la aproximativ 30 de centimetri distanță și să lași parfumul să se așeze natural pe piele.”

Există alte obiceiuri comune care trebuie să fie evitate, de exemplu pulverizarea parfumului pe par, potrivit lui Katerina Knight, fondatoarea caseide parfumuri de lux Fine Scents.

„Majoritatea parfumurilor conțin alcool și, în timp, acesta poate usca părul, lucru despre care coafeza ta ar avea cu siguranță ceva de spus,” a declarat Knight.

Citește și: Cât de des trebuie să îți schimbi periuța de dinți, potrivit experților. Perioada e mai scurtă decât cred mulți

În schimb, aplicarea parfumului pe punctele de puls, precum încheieturile și coatele, ajută parfumul să dureze mai mult, deoarece acestea sunt zonele cele mai calde ale corpului.

„Căldura face ca ingredientele parfumului să se evapore mai repede. Ceea ce înseamnă că vei simți mai rapid notele de mijloc și de bază, deoarece notele de vârf reacționează primele la căldură,” a declarat un expert de la Perfume Shop.

Un alt factor foarte important e menținerea unei pieli hidratate. Acesta e un factor pe care mulți nu îl iau în considerare când vine vorba de parfum.

„Mulți oameni ignoră hidratarea pielii. Parfumul nu aderă bine pe pielea uscată, așa că, dacă vrei să reziste mai mult, aplicarea unei creme hidratante face o diferență surprinzătoare,” susține Knight. „Poți pulveriza ușor și pe haine pentru a prelungi durata parfumului, dar ai grijă la materialele deschise la culoare, deoarece unele parfumuri mai închise pot păta.”

Parfumul nu trebuie ținut în frigider, așa cum cred mulți

Unii cred că temperaturile scăzute păstrează prospețimea parfumului, dar experții sunt de altă părere.

„Înghețarea parfumului poate distorsiona profilul olfactiv, ceea ce îl face să miroasă diferit față de momentul achiziției. În schimb, parfumurile ar trebui păstrate într-un loc răcoros și întunecat,” a declarat Mukaranda. „Mitul probabil vine din ideea că temperaturile scăzute reduc evaporarea alcoolului. În realitate, modifică compoziția parfumului.”

O altă metodă pe care o recomandă experții e folosirea mai multor produse cu un miros plăcut.

Citește și: Cum îți speli corect hainele transpirate. Nu trebuie niciodată să le bagi direct în mașina de spălat, susțin experții

„Recomandăm folosirea unui gel de duș și a unei loțiuni de corp cu miros similar înainte de aplicarea parfumului. Astfel, aroma va rezista mai mult pe parcursul zilei,” a continuat expertul de la The Perfume Shop.

Un alt mit e pulverizarea parfumului în aer și după să treci prin norul plăcut mirositor. Însă această metodă nu ajută parfumul să reziste mai mult timp.

„Când pulverizezi în aer, o mare parte din particulele parfumului nici măcar nu ajung pe piele,” a declarat Mukaranda. „Pentru o acoperire mai bună, recomand să aplici parfumul direct pe haine. Țesăturile păstrează mirosul mult mai mult decât pielea, asigurând o distribuție mai uniformă.”

Bărbatul care a fost crescut de lupi într-o peșteră timp de 12 ani. Cum arată și ce a dezvăluit despre experiența lui...
AS.ro Ronaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont Ronaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont
Observatornews.ro O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
Antena 3 "Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete "Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
SpyNews Oana Ciocan nu-l mai vrea pe Jador în viața ei? Mesaj cu subînțeles: „Am renunțat...” Oana Ciocan nu-l mai vrea pe Jador în viața ei? Mesaj cu subînțeles: „Am renunțat...”

Modurile secrete în care copiii folosesc AI. Părinții nu știu ce fac pe platformele de inteligență artificială
Modurile secrete în care copiii folosesc AI. Părinții nu știu ce fac pe platformele de inteligență artificială
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a... Catine.ro
Cea mai veche peșteră din lume. Unde se află și cum s-a format înaintea dinozaurilor
Cea mai veche peșteră din lume. Unde se află și cum s-a format înaintea dinozaurilor
Dilan Cicek Deniz, singurul star din Turcia la petrecerea lui Elton John. Ce ținută a îmbrăcat vedeta
Dilan Cicek Deniz, singurul star din Turcia la petrecerea lui Elton John. Ce ținută a îmbrăcat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere judecarea lui pentru „crime de război”
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Fiul Andreei Bănică, hărțuit de alți copii. Ce a povestit artista despre situația neplăcută prin care a trecut Noah: „I-au aruncat-o în lac…”
Fiul Andreei Bănică, hărțuit de alți copii. Ce a povestit artista despre situația neplăcută prin care a... Elle
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cornulețe de post cu apă minerală. Desert fraged cu gem
Cornulețe de post cu apă minerală. Desert fraged cu gem HelloTaste.ro
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta!”
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta!” Antena3.ro
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea useit
Avertismentul lui Ilie Bolojan: „Dacă nu punem frână, țara va fi zdrobită! Datoria a ajuns la 60% din PIB!”
Avertismentul lui Ilie Bolojan: „Dacă nu punem frână, țara va fi zdrobită! Datoria a ajuns la 60% din PIB!” BZI
Ministrul Mediului mai dă o lovitură litoralului: nu se pot construi terase și baruri pe plajă, dacă nu există PUZ
Ministrul Mediului mai dă o lovitură litoralului: nu se pot construi terase și baruri pe plajă, dacă nu există PUZ Jurnalul
Ce înseamnă Eid Mubarak și cum se transmite corect urarea
Ce înseamnă Eid Mubarak și cum se transmite corect urarea Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Escrocii care foloseau metoda
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani Observator
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari UseIT
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă Hello Taste
