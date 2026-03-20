Cum trebuie să aplici corect parfumul pe corp. Dacă faci această greșeală, riști un miros neplăcut

Experții au dezvăluit cum trebuie să aplici corect parfumul pe corp și dacă faci anumite greșeli, s-ar putea să te confrunți cu un miros neplăcut.

Te-ai întrebat cum trebuie să aplici corect parfumul pe corp? Există câteva greșeli pe care experții recomandă să le eviți.

Uneori, parfumul nu miroase la fel de bine pe corp ca atunci când e în sticlă sau dispare mai repede decât ai vrea, scrie Daily Mail.

Potrivit experților, există câteva trucuri care te pot ajuta să eviți aceste situații.

Experții au dezvăluit ce greșeli trebuie să eviți atunci când vine vorba de parfum.

Cum trebuie să aplici corect parfumul pe corp

Potrivit Mariei Mukaranda, editor la Cosmetify, există mai multe obiceiuri comune care nu ajută la rezistența parfumului pe corp. Ea a avertizat, de exemplu, că aplicarea parfumului pe încheietură și frecarea poate, de fapt, să slăbească parfumul în loc să îl distribuie „uniform”.

„Frecarea parfumului în piele descompune moleculele de parfum,ceea ce-l face să-și piardă intensitatea și să se estompeze mai repede. Frecarea amestecă, de asemenea, parfumul cu uleiurile naturale ale pielii, ceea ce poate distorsiona mirosul,” a declarat Mukaranda. „În schimb, este mai bine să pulverizezi de la aproximativ 30 de centimetri distanță și să lași parfumul să se așeze natural pe piele.”

Există alte obiceiuri comune care trebuie să fie evitate, de exemplu pulverizarea parfumului pe par, potrivit lui Katerina Knight, fondatoarea caseide parfumuri de lux Fine Scents.

„Majoritatea parfumurilor conțin alcool și, în timp, acesta poate usca părul, lucru despre care coafeza ta ar avea cu siguranță ceva de spus,” a declarat Knight.

În schimb, aplicarea parfumului pe punctele de puls, precum încheieturile și coatele, ajută parfumul să dureze mai mult, deoarece acestea sunt zonele cele mai calde ale corpului.

„Căldura face ca ingredientele parfumului să se evapore mai repede. Ceea ce înseamnă că vei simți mai rapid notele de mijloc și de bază, deoarece notele de vârf reacționează primele la căldură,” a declarat un expert de la Perfume Shop.

Un alt factor foarte important e menținerea unei pieli hidratate. Acesta e un factor pe care mulți nu îl iau în considerare când vine vorba de parfum.

„Mulți oameni ignoră hidratarea pielii. Parfumul nu aderă bine pe pielea uscată, așa că, dacă vrei să reziste mai mult, aplicarea unei creme hidratante face o diferență surprinzătoare,” susține Knight. „Poți pulveriza ușor și pe haine pentru a prelungi durata parfumului, dar ai grijă la materialele deschise la culoare, deoarece unele parfumuri mai închise pot păta.”

Parfumul nu trebuie ținut în frigider, așa cum cred mulți

Unii cred că temperaturile scăzute păstrează prospețimea parfumului, dar experții sunt de altă părere.

„Înghețarea parfumului poate distorsiona profilul olfactiv, ceea ce îl face să miroasă diferit față de momentul achiziției. În schimb, parfumurile ar trebui păstrate într-un loc răcoros și întunecat,” a declarat Mukaranda. „Mitul probabil vine din ideea că temperaturile scăzute reduc evaporarea alcoolului. În realitate, modifică compoziția parfumului.”

O altă metodă pe care o recomandă experții e folosirea mai multor produse cu un miros plăcut.

„Recomandăm folosirea unui gel de duș și a unei loțiuni de corp cu miros similar înainte de aplicarea parfumului. Astfel, aroma va rezista mai mult pe parcursul zilei,” a continuat expertul de la The Perfume Shop.

Un alt mit e pulverizarea parfumului în aer și după să treci prin norul plăcut mirositor. Însă această metodă nu ajută parfumul să reziste mai mult timp.

„Când pulverizezi în aer, o mare parte din particulele parfumului nici măcar nu ajung pe piele,” a declarat Mukaranda. „Pentru o acoperire mai bună, recomand să aplici parfumul direct pe haine. Țesăturile păstrează mirosul mult mai mult decât pielea, asigurând o distribuție mai uniformă.”