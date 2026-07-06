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Cum vrea NASA să prevină prăbușirea unui telescop pe Pământ. Costul impresionant al operațiunii istorice

NASA vrea să prevină prăbușirea unui telescop pe Pământ, într-o operațiune cu un cost impresionant.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Iulie 2026, 12:52 | Actualizat Luni, 06 Iulie 2026, 12:55
NASA a recunoscut că nu are bugetul necesar să reconstruiască telescopul | Shutterstock
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NASA se pregătește să lanseze o misiune istorică pentru a salva un telescop spațial valoros de la prăbușirea înapoi pe Pământ.

Observatorul Swift e considerat telescopul „multifuncțional” al NASA pentru studiul Universului, scrie Daily Mail.

Swift a fost lansat în 2004, însă în ultimii ani și-a pierdut rapid altitudinea din cauza activității solare intense.

Pentru a-l salva, agenția spațială va colabora cu firma Katalyst Space Technologies, care va încerca să împingă telescopul înapoi pe o orbită stabilă.

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Cum vrea NASA să prevină prăbușirea unui telescop pe Pământ

Misiunea ambițioasă a fost descrisă drept una cu „risc ridicat, dar și recompense pe măsură”.

Costul pentru operațiunea de salvare e estimat la 30 de milioane de dolari. Misiunea presupune trimiterea pe orbită a unui robot de dimensiunea unui frigider, care se va cupla cu Swift și îl va transporta către o orbită mai înaltă.

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Robotul de salvare, denumit Link, e echipat cu 3 brațe de aproximativ 1 metru lungime. Fiecare se termină cu cu 2 „degete”, asemănătoare mâinilor unei figurine Lego.

După ce va prinde telescopul, Link va petrece câteva luni ridicându-i altitudinea de la aproximativ 360 de kilometri, un nivel considerat periculos de scăzut, la aproximativ 600 de kilometri, unde orbita e mult mai stabilă.

Dacă totul decurge conform planului, durata de viață a lui Swift ar putea fi prelungită cu cel puțin 1 an. În plus, ar putea deschide calea pentru o viitoare misiune de salvare a telescopului spațial Hubble.

Observatorul Swift e un instrument esențial deoarece, după cum îi sugerează și numele, își poate schimba foarte rapid direcția de observație pentru a surprinde fenomene cosmice de scurtă durată, precum exploziile de supernove.

De ce e în pericol telescopul Swift

Însă, în 2024, Soarele a atins maximul ciclului său solar de 11 ani. Astfel, a declanșat o perioadă de vreme spațială extrem de intensă, mult mai severă decât estimaseră cercetătorii.

Această activitate solară a făcut ca atmosfera Pământului să se dilate ușor. Ceea ce a crescut rezistența la înaintare pentru sateliți și i-a tras treptat spre planetă.

Dacă NASA nu ar interveni, Swift riscă să ardă în atmosferă până la sfârșitul anului 2026.

„Dacă am lăsa Swift să reintră în atmosferă, am pierde acest telescop. Am pierde o capacitate științifică extrem de importantă,” a declarat Nicky Fox, reprezentantă NASA. „În prezent, nu avem bugetul necesar pentru a construi un altul care să îl înlocuiască.”

În septembrie anul trecut, NASA a semnat un contract cu firma Katalyst Space Technologies să găsească o soluție pentru prelungirea duratei de viață a observatorului.

Însă, pentru ca operațiunea să reușească, orbita lui Swift trebuia ridicată înainte ca acesta să coboare sub pragul critic de 300 de kilometri, considerat punctul din care recuperarea devine aproape imposibilă.

Cum se estima că telescopul va atinge această altitudine critică în luna noiembrie, inginerii au avut mai puțin de 1 an pentru a proiecta, construi și lansa noul robot.

În ciuda tuturor dificultăților, Link e acum pregătit de lansare și gata să încerce salvarea valorosului telescop al NASA.

„Trebuie să fiu sincer. Nimeni nu credea că acest lucru va fi posibil. Nimeni nu se aștepta să ajungem atât de departe,” a declarat Shawn Domagal-Goldman, directorul diviziei de astrofizică a NASA.

Robotul va fi lansat de pe un atol din Insulele Marshall, în Oceanul Pacific, la bordul unei rachete Northrop Grumman Pegasus, transportată sub fuselajul unui avion.

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După ce aeronava va ajunge la aproximativ 12.200 de metri altitudine, racheta se va desprinde, va cădea liber câteva secunde, apoi își va porni cele 3 trepte de propulsie și va plasa robotul Link pe orbită în aproximativ 10 minute.

Nava spațială va avea nevoie de circa o lună pentru a ajunge la Swift și a se cupla cu acesta, apoi de mai multe luni pentru a-l împinge treptat către noua orbită.

Construirea telescopului Swift a costat inițial 250 de milioane de dolari. După reducerea cu 47% a bugetului destinat misiunilor științifice ale NASA, nu există fondurile necesare pentru un înlocuitor.

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