Planeta care s-ar ascunde în Sistemul Solar. La ce distanță de Pământ s-ar afla Planeta Y, potrivit experților

Experții au dezvăluit planeta care s-ar ascunde în Sistemul Solar, la o distanță mai apropiată de Pământ decât și-ar imagina mulți.

Planeta Y s-ar ascunde în Sistemul Solar, susțin unii experți. Nici nu e singura planetă neidentificată până acum. Cele mai multe teorii includ Planeta X, dar aceasta s-ar afla la o distanță mai mare de Pământ.

De când Pluto și-a pierdut statutul de planetă, cei mai mulți experți susțin că Sistemul Solar include doar 8 planete oficiale, scrie Daily Mail.

Dar nu toți cercetătorii sunt de acord. Un nou studiu susține că există o lume secretă la marginea Sistemului Solar.

Numită Planeta Y de către experți din cadrul Universității Princeton, aceasta ar avea dimensiunea Pământului și ar fi tot o planetă formată din roci, nu gaz.

Planeta care s-ar ascunde în Sistemul Solar

Planeta Y s-ar ascunde în Sistemul Solar, potrivit celor mai noi date. Experții au ajuns la această concluzie după ce au observat că 50 de obiecte din Centura Kuiper, o regiune de corpuri înghețate situată dincolo de Neptun, erau înclinate la un unghi neobișnuit.

„Am început să încercăm să găsim explicații, altele decât existența unei planete, care ar putea justifica această înclinare. Dar ceea ce am descoperit e că, de fapt, ai nevoie de o planetă acolo,” a declarat autorul principal al studiului, dr. Amir Siraj.

„Această lucrare nu reprezintă descoperirea unei planete,” a continuat expertul. „Dar cu siguranță e descoperirea unui mister pentru care o planetă e o soluție probabilă.”

De când Pluto a fost eliminat din lista planetelor, astronomii care caută a 9-a planetă s-au concentrat asupra Centurii Kuiper. Aceasta e un inel în formă de gogoașă alcătuit din corpuri înghețate, asteroizi și planete pitice, aflat dincolo de Neptun. Experții cred că Centura Kuiper a rămas ca reziduu al formării celor 8 planete.

Orice planete potențiale ascunse în această regiune îndepărtată ar primi foarte puțină lumină solară. Ceea ce le face extrem de greu de observat cu un telescop convențional.

Însă oamenii de știință cred că ar putea detecta urmele acestor lumi ascunse prin analizarea modului în care ele afectează alte corpuri din Centura Kuiper. În acest context, experții de la Princeton cred că Planeta Y s-ar ascunde în Sistemul Solar, în Centura Kuiper.

În 2016, astronomii de la Caltech, Mike Brown și Konstantin Batygin, au propus „ipoteza celei de-a 9-a planete”. Experții au susținut că mișcarea a aproximativ 12 obiecte din Centura Kuiper ar putea fi cauzată doar de existența unei „Planete X” enorme și foarte îndepărtate.

Totuși, dr. Siraj consideră că ar putea exista un alt candidat pentru titlul de a 9-a planetă, ascuns mult mai aproape de noi.

Planeta Y ar fi similară cu Pământul

Dacă există, Planeta Y ar trebui să fie o lume stâncoasă, cu o masă situată între cea a Pământului și cea a lui Mercur.

Aceasta o face mult mai mică decât Planeta X. Experții care cred în existența acesteia o consideră un gigant gazos cu o masă de 10 ori mai mare decât cea a Pământului.

Planeta Y ar orbita la o distanță de 100 până la 200 de ori mai mare decât cea dintre Pământ și Soare. Ar fi, de asemenea, mult mai aproape de Pământ decât Planeta X, care se crede că orbitează la 400 de ori distanța Pământului față de Soare.

Totuși, la o asemenea distanță, Planeta Y ar fi extrem de slab luminată și dificil de detectat. De asemenea, cercetătorii prezic că orbita Planetei Y e probabil înclinată cu aproximativ 10 grade față de planul orbital. Ceea ce ar îngreuna și mai mult descoperirea sa.

Important e că teoria Planetei Y nu exclude existența Planetei X. Ceea ce înseamnă că în sistemul nostru solar ar putea exista chiar 10 planete. Dar, până acum, nu există dovezi concrete care să demonstreze existența acestor 2 planete.