De ce dulciurile au un gust diferit acum față de copilărie. Secretul ascuns în ambalaje

Multe persoane cred că dulciurile au un gust diferit acum față de copilărie, deși sunt, teoretic, aceleași produse.

Atunci când vine vorba de dulciurile din comerț, mulți cred că gustul acestora s-a schimbat semnificativ de-a lungul anilor.

Potrivit experților, există o explicație simplă pentru acest fenomen, scrie Reader’s Digest.

În unele cazuri, e vorba doar de percepții diferite și așteptările pe care le au unele persoane, mai ales dacă nu au gustat un anumit produs mai mulți ani.

Dar, în cele mai multe situații, secretul se ascunde chiar în ambalaj.

De ce dulciurile au un gust diferit acum față de copilărie

De cele mai multe ori, nu e doar o impresie că dulciurile din comerț au un alt gust. La nivel internațional, Brad Reese, nepotul inventatorului celebrelor Reese’s Peanut Butter Cups, a acuzat compania Hershey că a modificat rețeta originală creată de bunicul său. Potrivit acestuia, compania a înlocuit ingredientele clasice cu unele mai ieftine și mai puțin gustoase.

Michelle Schwenk, specialistă în domeniul dulciurilor, susține că acesta nu e singurul motiv. Cu o experiență de 30 de ani în industrie, ea a observat numeroase inovații și transformări care au influențat modul în care percepem gustul dulciurilor.

Unul dintre principalele motive pentru care dulciurile par diferite e faptul că producătorii își adaptează produsele în funcție de cererea pieței.

În ziua de azi, o mare parte din puterea de cumpărare aparține generației născută după 1990, iar pentru aceștia prețul e un factor decisiv. Pentru a menține costurile sub control, companiile pot modifica rețetele. Înlocuiesc unele ingrediente cu alternative mai accesibile.

În plus, prețurile ingredientelor, precum cacao, au crescut semnificativ în ultimii ani. Ceea ce influențează direct compoziția produselor.

În același timp, consumatorii moderni cer varietate și inovație. Asta înseamnă arome noi, ediții limitate și reinterpretări ale produselor clasice. Deși aceste schimbări aduc diversitate, ele pot duce și la variații de gust care nu coincid cu amintirile noastre.

Multe companii au schimbat ingredientele din produse

Disponibilitatea ingredientelor și tendințele globale au, de asemenea, un rol important. Industria alimentară e acum mult mai conectată la nivel global, iar producătorii pot folosi ingrediente din întreaga lume. Acest lucru permite ajustarea profilului de gust, dar și introducerea unor alternative, precum îndulcitorii naturali.

În același timp, există o presiune tot mai mare pentru produse cu mai puține ingrediente artificiale. Ceea ce duce la modificări suplimentare ale rețetelor. Deși aceste schimbări pot fi benefice pentru sănătate, ele nu reproduc întotdeauna gustul original.

Un alt factor esențial e chiar percepția noastră asupra gustului. Pe măsură ce îmbătrânim, sensibilitatea la dulce se schimbă. Copiii au nevoie de mai mult zahăr pentru a percepe dulceața, ceea ce înseamnă că un produs care ni se părea perfect în copilărie poate părea acum prea dulce sau, dimpotrivă, mai fad.

În plus, gustul și mirosul se diminuează odată cu vârsta. Factori precum medicamentele, fumatul sau alimentația pot influența modul în care percepem aromele. Ca urmare, această diferență de gust poate reprezenta un cumul între ingrediente diferite și schimbarea gustului și mirosului.