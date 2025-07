Ce să mănânci când ți-e poftă de dulce, dar vrei să slăbești

Simți nevoia de ceva dulce, dar nu vrei să-ți dai dieta peste cap? Nu trebuie să renunți complet la gustările care îți aduc plăcere. Există multe opțiuni sănătoase care satisfac pofta de dulciuri fără să-ți afecteze silueta. Află ce să mănânci când ți-e poftă de dulce.

Suntem atrași de gustul dulce chiar din prima zi de viață și nu întâmplător. Această preferință naturală ține de evoluție: zahărul este o sursă rapidă de energie și joacă un rol important în creștere și dezvoltare. Papilele gustative care percep dulcele se dezvoltă primele și sunt cele mai numeroase.

Pe măsură ce creștem, începem să apreciem și alte gusturi - sărat, acru, amar sau umami. Însă, atracția pentru dulce rămâne puternică și la vârsta adultă. De-a lungul evoluției, creierul nostru a învățat să-l „caute” și îl recompensează cu dopamină, hormonul care ne face să ne simțim bine.

În plus, încă din copilărie, dulciurile ne sunt adesea oferite ca recompensă, la aniversări sau în momente de sărbătoare, ceea ce întărește legătura emoțională cu acest gust. Iar în viața de zi cu zi, zahărul este peste tot, chiar și în alimente care nu par dulci. Așa se face că, deși gusturile noastre evoluează, pofta de dulce rămâne mereu prezentă.

Ce gustări să alegi când ai poftă de ceva dulce

Studiile spun că zahărul creează dependență la fel de mult ca drogurile. Consumul frecvent stimulează aceleași zone din creier ca substanțele care dau adicție. De aceea, cu cât mâncăm mai des dulce, cu atât simțim mai mult nevoia de el.

Când ajungem să dezvoltăm o relație problematică cu zahărul, poate fi dificil să mai renunțăm la el, dar nu imposibil. Nu este nevoie să ignori complet pofta de dulce sau să te simți vinovat când apare. Important este ce alegi să mănânci când ți-e poftă de dulce.

Pentru a controla pofta de dulce, secretul este să alegi gustări care combină carbohidrați bogați în fibre cu proteine slabe sau grăsimi sănătoase, potrivit nutriționistei Anna Taylor, citată de centrul medical Cleveland Clinic, din SUA. „Ideea este să alegi o sursă de energie rapidă alături de una care se eliberează lent. Iar ca energia să nu se consume prea repede, optează pentru un carbohidrat cu conținut ridicat de fibre - asta ajută la prelungirea efectului energizant inițial”, spune Taylor.

Iată ce să mănânci când ți-e poftă de dulce:

Caise uscate și migdale

Caisele aduc carbohidrați și nutrienți esențiali, iar migdalele vin cu fibre, proteine și grăsimi sănătoase. Împreună, formează o gustare echilibrată. „Când le combini, obții energie imediată din caise și energie de durată din migdale”, explică nutriționista Anna Taylor.

Totuși, pentru că au un conținut caloric crescut, limitează-te la o porție, adică 3 caise uscate și 12 migdale.

Iaurt grecesc cu scorțișoară

Iaurtul grecesc conține multe proteine, iar acestea se digeră mai lent și mențin senzația de sațietate. Adaugă un praf de scorțișoară nu doar pentru savoare, ci și pentru proprietățile antiinflamatoare și de reglare a glicemiei.

Alege un iaurt grecesc simplu, cu puține grăsimi. Cam trei sferturi de cană este o cantitate suficientă. Pentru un plus de aromă, poți adăuga și o jumătate de cană de mango sau afine proaspete ori congelate.

Măr cu unt de arahide

Mărul furnizează două tipuri de fibre: solubile din pulpă și insolubile din coajă. Untul de arahide adaugă proteine și grăsimi sănătoase.

Totuși, ai grijă să nu transformi această gustare într-o bombă calorică. „Mulți continuă să pună unt de arahide pe măr și ajung la o gustare de 500 de calorii. Dacă te limitezi la o lingură de unt de arahide și un măr mic, ai sub 200 de calorii”, avertizează Taylor.

Brânză cottage cu afine

Brânza cottage este o sursă excelentă de proteine și are aproape zero carbohidrați. Fructele de pădure și în special afinele sunt unele dintre cele mai bune surse de fibre. Afinele sunt, totodată, o sursă excelentă de carbohidrați bogați în fibre.

Poți obține o gustare simplă și hrănitoare cu o jumătate de cană de brânză cottage cu conținut scăzut de grăsime și o cană de afine proaspete sau congelate.

Fructe în ciocolată neagră

„Căpșunile învelite în ciocolată sunt o metodă grozavă de a te bucura de ceva dulce, deoarece sunt o sursă bună de fibre și de compuși bioactivi care încetinesc absorbția carbohidraților în sânge”, recomandă nutriționista Julie Upton într-un articol publicat de Eat This, Not That! În plus, ciocolata neagră este bogată în flavonoide, cunoscute pentru efectele lor benefice asupra sănătății inimii.

Pe lângă căpșuni, poți încerca și felii de kiwi, portocală sau banană pentru un desert simplu, gustos și echilibrat.

Ciocolată neagră

Acest desert satisface pofta de ciocolată într-un mod mai echilibrat decât variantele obișnuite și vine la pachet cu beneficii reale pentru sănătate. Ciocolata neagră este bogată în antioxidanți și poate contribui la scăderea tensiunii arteriale, la reglarea colesterolului și la reducerea riscului de afecțiuni cardiovasculare.

Alege variante cu minimum 70% cacao și savurează-le cu măsură, ca să te bucuri de un desert gustos și sănătos.

Gumă fără zahăr

În momentele de stres sau anxietate, pofta de dulce este greu de controlat, dar o gumă aromată îți poate distrage atenția.

Cercetările din ultimele opt decenii arată că guma de mestecat nu doar că reduce pofta de dulce, ci poate contribui și la diminuarea stresului, la îmbunătățirea stării de spirit și la creșterea capacității de concentrare. Această soluție simplă poate fi foarte eficientă în calmarea impulsului impulsului de a mânca ceva dulce.

