Cum să gestionezi pofta exagerată de dulciuri a copilului tău

Copilul tău cere dulciuri la fiecare masă sau nu se mai oprește din ronțăit? Află cum să gestionezi pofta exagerată de zahăr, fără certuri sau interdicții drastice. Descoperă strategii eficiente, testate de părinți, care ajută copilul să dezvolte un raport sănătos cu dulciurile.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Vineri, 22 August 2025, 10:01 | Actualizat Vineri, 22 August 2025, 10:20
Băiat mănâncă o gogoașă. Cum să gestionezi pofta exagerată de dulciuri a copilului tău | Shutterstock

De la bomboane ascunse sub pernă până la crize de nervi când nu mai primește ciocolată, pofta de dulciuri a copiilor poate deveni copleșitoare pentru orice părinte. Nu vrei să fii „polițistul zahărului”, dar nici să-l lași pradă unui obicei nesănătos. Care e echilibrul?

Dulciurile fac parte din copilărie. Cine nu-și amintește plăcerea unei acadele sau bucuria unei prăjituri de casă? Însă când pofta devine constantă, exagerată sau obsesivă, părinții trebuie să intervină. Nu cu interdicții dure sau vinovăție, ci cu înțelegere, răbdare și strategii eficiente.

Cum să gestionezi pofta exagerată de dulciuri a copilului tău

Medicul Nimali Fernando, explică pentru healthychildren.org cum poți gestiona pofta exagerată de dulciuri a copilului tău.

Înțelege de ce copilul cere mereu dulciuri

Pofta de zahăr nu este întâmplătoare. Copiii sunt atrași în mod natural natural de gustul dulce, deoarece acesta semnala în trecut că un aliment este sigur și hrănitor. Totuși, în prezent, accesul ușor la alimente ultraprocesate, marketingul agresiv și lipsa unei alimentații echilibrate pot amplifica exagerat această poftă.

Mai mult, uneori pofta de dulciuri ascunde altceva: oboseală, plictiseală, nevoia de confort emoțional sau lipsa de nutrienți esențiali din dietă.

Nu interzice complet dulciurile

Poate părea contraintuitiv, dar interdicțiile stricte pot avea efectul invers. Când dulciurile sunt complet „interzise”, copilul le va dori și mai mult, va ascunde că le consumă sau le va asocia cu ceva interzis, dar tentant.

Cel mai bine este să le transformi în alimente ocazionale, nu tabuuri. De exemplu, poți avea o zi pe săptămână în care copilul alege o gustare dulce preferată, sau poți oferi deserturi făcute în casă, mai echilibrate din punct de vedere nutrițional.

Creează un ritual al gustărilor

În loc să lași copilul să ciugulească dulciuri haotic, stabilește momente clare pentru gustări: una dimineața, una după-amiaza. În aceste intervale, îi poți oferi gustări mai sănătoase: banane coapte, fructe uscate, smoothie-uri sau prăjituri făcute în casă cu îndulcitori naturali.

Când copilul știe că urmează o gustare, va fi mai puțin tentat să ceară ceva „pe furiș” și va învăța să aștepte și să aprecieze momentul.

Oferă alternative dulci sănătoase

Uneori, copiii cer dulciuri nu pentru că au nevoie de zahăr, ci pentru că vor ceva gustos și distractiv. Profită de această ocazie ca să le oferi variante mai nutritive:

  • felii de măr cu unt de arahide
  • bile energizante cu fulgi de ovăz, curmale și cacao
  • brioșe cu morcov și scorțișoară
  • iaurt grecesc cu fructe proaspete și puțină miere

Este important să le prezinți aceste opțiuni ca fiind delicioase, nu ca o „pedeapsă” în locul dulciurilor preferate.

Nu folosi dulciurile ca recompensă

Dacă îi spui copilului: „Dacă mănânci legumele, primești desert”, creezi o ierarhie în care dulcele devine premiul suprem, iar mâncarea sănătoasă este „pedepasa” din trecut. Cu timpul, copilul va învăța să mănânce doar pentru a obține ceva la final și nu pentru că are nevoie sau plăcere.

În schimb, normalizează deserturile: ele pot face parte dintr-o masă completă, nu sunt o recompensă și nici un motiv de presiune.

Fii atentă la ce dulciuri ai în casă

Copiii nu pot consuma dulciuri în exces dacă nu au acces ușor la ele. Fără să transformi casa într-un spațiu complet „fără zahăr”, poți reduce vizibil prezența alimentelor nesănătoase în bucătărie. Dacă raftul de jos al frigiderului este plin de iaurturi cu zahăr, băuturi carbogazoase și biscuiți, copilul le va cere automat.

În schimb, umple frigiderul și dulapul cu gustări atrăgătoare și nutritive precum fructe, sticksuri de legume, batoane din ovăz, semințe, nuci (dacă vârsta permite). Dacă alternativele bune sunt la îndemână, copilul le va alege mai des.

Implică-l în procesul decizional

O strategie care funcționează excelent este să-l implici pe copil în decizii legate de mâncare. Întreabă-l: „Ce gustare dulce vrei să facem azi?”, „Hai să alegem împreună un desert de weekend” sau „Ce fructe punem în salata asta?”. Când se simte implicat, va accepta mai ușor regulile.

Mai mult, gătitul împreună devine un moment de conectare, în care învață despre ingrediente, echilibru și bucuria de a prepara ceva gustos și sănătos.

Observă dacă este o poftă emoțională

Uneori, pofta exagerată de dulciuri apare în contexte de plictiseală, stres, anxietate sau tristețe. Dacă observi că cel mic cere dulciuri imediat ce ajunge de la școală sau după o ceartă, întreabă-te: Ce încearcă de fapt să gestioneze?

În astfel de cazuri, oferă-i confort emoțional, nu ciocolată. Întreabă-l cum se simte, oferă-i o îmbrățișare, joacă-te cu el, propune o activitate plăcută care nu implică mâncare.

Dă exemplul personal

Copilul te observă. Dacă tu mănânci prăjituri zilnic sau ai mereu o pungă de snacks-uri lângă tine, va învăța că acesta e comportamentul normal. În schimb, dacă tu alegi echilibrul, nu te grăbești să „ronțăi” când ești stresată și îți organizezi mesele cu grijă, va învăța să facă la fel.

Nu trebuie să fii perfectă, ci doar sinceră și conștientă. Până la urmă, copilul nu va reține doar ce i-ai spus, ci ce te-a văzut făcând.

