De ce își mușcă olimpicii medaliile. Tradiția e mai nouă decât cred mulți

Te-ai întrebat de ce își mușcă atleții olimpici medaliile? Tradiția e mai veche decât cred mulți și are legătură cu metalul în sine.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 19 Februarie 2026, 15:33 | Actualizat Joi, 19 Februarie 2026, 15:47
Puțini știu când au început sportivii să muște medaliile olimpice | Shutterstock

Jocurile Olimpice reprezintă un eveniment global care adună cei mai buni atleți din întreaga lume, cu tradiții vechi chiar și de mii de ani.

Printre tradițiile Olimpiadei se numără și mușcarea medaliei de atleții care urcă pe podium, scrie Reader’s Digest.

Deși e unul dintre cele mai comune obiceiuri, puțini știu ce reprezintă sau cum a început.

Spre deosebire de alte tradiții olimpice, aceasta e mai nouă decât cred mulți.

De ce își mușcă olimpicii medaliile

Jocurile Olimpice moderne există din 1896 și mulți cred că mușcatul medaliilor e legată de verificarea purității metalului. Adevărul e, însă, altul.

În realitate, tradiția nu provine din antichitate și nici nu a fost inventată de sportivi, ci de fotografi. Pozele cu atleții care mușcă medaliile sunt printre cele mai comune și căutate.

„Fotografii consideră că poza cu sportivul mușcând medalia e imaginea perfectă pentru prima pagină a ziarului din ziua următoare și de aceea le cer atleților să facă acest gest,” susțin reprezentanții Comitetului Internațional Olimpic (IOC).

Obiceiul a apărut abia la sfârșitul anilor 1980 sau începutul anilor 1990, adică la aproape un secol după relansarea Jocurilor Olimpice modern.

Momentul considerat adesea cel care a declanșat obiceiul e atunci când echipa masculină britanică de ștafetă 4x100 m din 1991 a fost fotografiată mușcând medaliile. Dar acest lucru s-a întâmplat la Campionatul Mondial, nu la Olimpiadă.

De atunci, tendința a fost adoptată la toate marile competiții, mai ales la Jocurile Olimpice.

Medaliile olimpice nu mai sunt create din aur

Tradiția de a mușca medalia a continuat la cererea fotografilor, dar la tendință au contribuit și sportivii. Gestul de a mușca medalia a devenit, încă din anii 1990, un ritual simbolic al victoriei.

Medaliile olimpice au fost realizate din aur masiv doar de 3 ori în istorie, respectiv la Jocurile Olimpice din 1904, 1908 și 1912.

Cu izbucnirea Primului Război Mondial în 1914, prețul aurului a crescut considerabil. Evenimentele secolului XX precum al Doilea Război Mondial au menținut costurile ridicate. Din acest motiv, de la Jocurile Olimpice de la Anvers din 1920, medaliile sunt realizate din aliaje metalice.

Dar există reguli stricte atunci când vine vorba de procesul prin care sunt create. Medaliile de aur trebuie să conțină cel puțin 92.5% argint și apoi să fie placate cu aur.

Deși proporțiile sunt stabilite de IOC, medaliile sunt responsabilitatea comitetelor organizatoare, care le finanțează din fondurile primite. Prin urmare, nu există un design standard, ci este ales, de obicei, printr-un concurs organizat cu mult înaintea Jocurilor.

La Jocurile Olimpice de la Paris 2024, medaliile au inclus chiar și un fragment autentic de fier din Turnul Eiffel.

Pentru Jocurile din 2026, medalia va reprezenta „elementul magic… visul pe care toți sportivii îl poartă în interiorul lor”, potrivit Rafaellei Panie, directoarea de brand și identitate vizuală a Jocurilor Milano Cortina.

Medaliile Milano Cortina au 2 fețe, însă fiecare e împărțită în 2 jumătăți. Una simbolizează individualitatea sportivului, iar cealaltă rolul echipei. Fiecare jumătate are o textură proprie și un design înclinat care reflectă lumina, ce simbolizează „dinamismul Milano Cortina și al Italiei”.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

