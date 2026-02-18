Apariție-surpriză la JO de Iarnă 2026. Un câine s-a întrecut cu sportivele pe pârtia de schi. Ce au spus stăpânii lui Nazgul

Un câine jucăuș a încercat să fure gloria olimpică. Nazgul, în vârstă de doi ani, care locuiește la o cabană din apropierea pistei de schi, a alergat vesel în spatele sportivelor, le-a prins din urmă și chiar a trecut și linia de sosire. Nazgul, care evadase din cușa lui, a fost repede prins de oficialii cursei și dus înapoi, nevătămat, și returnat stăpânilor, dar nu înainte ca prezența lui simpatică să-i bucure pe spectatori, dar și pe cei care au privit momentul de la televizor sau pe Internet.
Momentul i-a luat prin surprindere și pe sportiv: „M-am gândit: «Oare am halucinații?»”, a spus Tena Hadzic, o schioare croată de 21 de ani care a întâlnit câinele în timpul coborârii pe ultima sută de metri.
Citește și: Performanță remarcabilă pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Mihai Tentea şi George Iordache, locul 5 la bob 2 persoane
Citește și: Julia Sauter, performanță incredibilă la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. A obținut cel mai bun rezultat al carierei sale
Competitor surpriză la JO de iarnă. Un cățel simpatic s-a întrecut cu sportivele
Proprietarii lui Nazgul, rude cu un oficial al evenimentului, au acordat un scurt interviu, în timp ce se îndreptau cu mașina spre un alt loc pentru a urmări o cursă olimpică de biatlon.
„A plâns mai mult decât de obicei în această dimineață pentru că ne-a văzut plecând – și cred că voia doar să ne urmeze. El caută mereu oamenii. Nazgul este un câine lup cehoslovac „încăpățânat, dar foarte dulce”, au spus stăpânii lui Nazgul, potrivit npr.org
Citește și: Bărbatul de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 care a devenit vedetă peste noapte fără ca măcar să participe. Cum e posibil
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 se desfășoară în Italia, în regiunile Milano și Cortina d'Ampezzo, în perioada 6 - 22 februarie 2026.