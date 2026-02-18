Apariție-surpriză la JO de Iarnă 2026. Un câine s-a întrecut cu sportivele pe pârtia de schi. Ce au spus stăpânii lui Nazgul

Antena Căutare
Moment savuros la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 Milano-Cortina. Un câine a apărut pe pista de schi, în calificările probei de sprint feminin pe echipe și chiar s-a întrecut cu sportivele, spre deliciul spectatorilor. 

Publicat: Miercuri, 18 Februarie 2026, 16:12
Un câine jucăuș a încercat să fure gloria olimpică. Nazgul, în vârstă de doi ani, care locuiește la o cabană din apropierea pistei de schi, a alergat vesel în spatele sportivelor, le-a prins din urmă și chiar a trecut și linia de sosire. Nazgul, care evadase din cușa lui, a fost repede prins de oficialii cursei și dus înapoi, nevătămat, și returnat stăpânilor, dar nu înainte ca prezența lui simpatică să-i bucure pe spectatori, dar și pe cei care au privit momentul de la televizor sau pe Internet.

Momentul i-a luat prin surprindere și pe sportiv: „M-am gândit: «Oare am halucinații?»”, a spus Tena Hadzic, o schioare croată de 21 de ani care a întâlnit câinele în timpul coborârii pe ultima sută de metri.

Proprietarii lui Nazgul, rude cu un oficial al evenimentului, au acordat un scurt interviu, în timp ce se îndreptau cu mașina spre un alt loc pentru a urmări o cursă olimpică de biatlon.

„A plâns mai mult decât de obicei în această dimineață pentru că ne-a văzut plecând – și cred că voia doar să ne urmeze. El caută mereu oamenii. Nazgul este un câine lup cehoslovac „încăpățânat, dar foarte dulce”, au spus stăpânii lui Nazgul, potrivit npr.org

Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 se desfășoară în Italia, în regiunile Milano și Cortina d'Ampezzo, în perioada 6 - 22 februarie 2026.

