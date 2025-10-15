Elon Musk ar fi cumpărat un număr enorm de vehicule Cybertruck. De ce ar fi apelat miliardarul la tactica surprinzătoare

Antena Căutare
Potrivit surselor, Elon Musk ar fi cumpărat un număr enorm de vehicule Cybertruck, într-o strategie surprinzătoare.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Octombrie 2025, 15:18 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 15:20
Vânzările Cybertruck au fost semnificativ mai mici decât estimările inițiale | Shutterstock

Elon Musk ar fi cumpărat un număr enorm de vehicule Cybertruck, după ce acestea nu au avut succesul sperat.

În 2023, Musk, CEO-ul Tesla, a promis că Cybertruck va avea vânzări impresionante, cu estimări de 250.000 – 500.000 de vehicule pe an, scrie Futurism.

Dar la 2 ani de la aceste declarații, Tesla nu s-a apropiat de aceste praguri.

E încă un exemplu despre cum Musk tinde să promită rezultate mai bune decât cele reale. De fapt, Tesla ar fi vândut mai puțin de 20.000 de vehicule Cybertruck.

Potrivit unor surse, Elon Musk ar fi cumpărat un număr enorm de vehicule Cybertruck tocmai pentru că vânzările au fost atât de scăzute. Miliardarul ar fi încercat strategia pentru ca cifrele Cybertruck să nu fie chiar atât de dezastruoase.

Citește și: De ce cad sateliții lui Elon Musk din spațiu. SpaceX pierde minim 1 pe zi

Musk ar fi început să vândă stocurile Cybertruck către propriile sale companii, potrivit unui raport recent. SpaceX a primit deja sute de astfel de vehicule și ar urma să primească mii în plus. De asemenea, transportatori au fost observați în timp ce livrau mașini Cybertruck la sediul xAI, startup-ul de inteligență artificială al lui Musk.

Cifrele conturează o imagine devastatoare a afacerii de bază Tesla. Compania a vândut doar 5.385 de Cybertruck-uri în al 3-lea trimestru al anului 2025. E o scădere uriașă de 63% față de aceeași perioadă a anului trecut. Doar aproximativ 16.000 de vehicule Cybertruck au fost vândute în total de la începutul anului.

Pe lângă asocierea tot mai strânsă dintre Tesla și declarațiile extrem de controversate ale lui Musk, Cybertruck a fost rechemat în service de 8 ori din cauza unor probleme evidente de design.

Vehiculul a fost criticat pentru autonomia scăzută, mai ales având în vedere prețul său premium. Valorile de revânzare s-au prăbușit, ceea ce au transformat vehiculul într-o investiție proastă pe termen lung. În acest context, Elon Musk ar fi cumpărat un număr enorm de vehicule Cybertruck pentru ca cifrele finale să nu fie atât de mici.

Tesla a avut probleme cu vânzarea Cybertruck

Rezultatele din trimestrul al 3-lea nu au fost chiar atât de sumbre pe cât se așteptau analiștii, datorită expirării creditelor fiscale pentru vehicule electrice de 7.500 de dolari, care i-au determinat pe cumpărători să se grăbească în showroom-uri în ultimul moment. Dar Tesla s-ar putea confrunta cu și mai multe pierderi după încheierea trimestrului al 4-lea.

Citește și: Elon Musk a devenit prima persoană cu o avere de 500 de miliarde de dolari. Cum a atins suma record

Creditul fiscal federal din SUA a expirat pe 30 septembrie, ca parte a așa-numitei „Big, Beautiful Bill” a președintelui Donald Trump. Ceea ce ar putea tempera și mai mult vânzările deja în scădere abruptă.

În acest moment, Tesla se axează și pe roboții umanoizi și AI, dar afacerea principală e cea din domeniul auto, unde are probleme considerabile. Vânzările producătorului au scăzut semnificativ la nivel global în urma implicării lui Musk în politică.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

