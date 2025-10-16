De ce nu trebuie să strângi toate frunzele din curte toamna. Experții au dezvăluit motivul la care puțini se gândesc

Experții au dezvăluit de ce nu trebuie să strângi toate frunzele din curte toamna, deși mulți proprietari fac acest lucru.

Te-ai întrebat de ce nu trebuie să strângi toate frunzele din curte toamna? Cei mai mulți proprietari nu știu ce impact are acest obicei.

Unii proprietari preferă să strângă toate frunzele din curte și văd acest obicei drept necesar în fiecare toamnă.

Dar se pare că nu e un proces susținut și de experți, scrie Reader’s Digest.

În același timp, nici nu e indicat să lași toate frunzele care cad în curte. În schimb, există un motiv pentru care trebuie să găsești un echilibru.

De ce nu trebuie să strângi toate frunzele din curte toamna

Experții recomandă să nu strângi toate frunzele căzute din curte toamna. Acestea sunt benefice pentru pământ și pentru viețuitoarele sale, potrivit lui Spencer Campbell, expert din cadrul Plant Clinic de la Morton Arboretum.

După ani de studii asupra a ceea ce se întâmplă cu adevărat atunci când frunzele ating solul, el a descoperit că, pentru mulți proprietari preocupați de mediu, a lăsa frunzele acolo unde cad reprezintă o gestionare inteligentă a naturii.

Lăsate în locurile potrivite, frunzele căzute acționează ca un îngrășământ natural. Izolează solul și protejează rădăcinile plantelor în timpul iernii sau al sezonului uscat.

„Sunt ca o pătură călduroasă pentru plantele tale,” susține Campbell. Pe măsură ce se descompun, ele îmbogățesc solul cu nutrienți, practic un îngrășământ natural și gratuit.

Mai mult, aceste frunze căzute reprezintă un habitat natural pentru numeroase viețuitoare.

„Licuricii, fluturii și albinele se bazează pe frunzele căzute pentru adăpost pe timpul iernii,” explică Campbell. „Dacă le lași acolo, ajuți insectele care mențin ecosistemele sănătoase.”

„Este mai ușor decât să le bagi în saci și să le duci la gunoi,” spune Campbell. „Poți renunța complet la saci și, totodată, faci ceva bun pentru grădina ta.”

Chiar și așa, există unele dezavantaje dacă ai numeroase frunze în curte și le lași pe toate căzute deasupra gazonului.

De ce ar trebui să strângi o parte din frunzele căzute toamna

Diferența e dată de ceea ce se află sub frunzele căzute. Dacă ai gazon în curtea din față, atunci trebuie să ai mai multă grijă.

Un strat gros de frunze poate reține umezeala și poate împiedica iarba să crească. Campbell recomandă să greblezi frunzele de pe gazon în straturile de flori și să treci cu mașina de tuns peste cele rămase. Fragmentele mărunțite se vor descompune în siguranță și vor hrăni solul, fără să afecteze iarba.

Mai mult, movilele umede de frunze aflate aproape de fundația casei sau de canalele de scurgere pot atrage insecte și rozătoare. Ține aceste zone curate pentru a evita probleme mai mari mai târziu.

Experții recomandă un echilibru atunci când vine vorba de strângerea frunzelor. Ideal e să le lași în zone în care ai nevoie de îngrășământ, departe de casă, gazon sau canalele de scurgere.

„Eu suflu frunzele de pe gazon în straturile de flori,” spune Campbell. „Astfel îmi protejez plantele și sprijin fauna.”

Dacă nu ai straturi de flori, adună frunzele într-un colț al curții și creează o grămadă de compost.