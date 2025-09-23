Antena Căutare
Home News Inedit Al 2-lea cel mai mare diamant din lume a fost descoperit. Ce dimensiune record are

Al 2-lea cel mai mare diamant din lume a fost descoperit. Ce dimensiune record are

Al 2-lea cel mai mare diamant din lume a fost descoperit și urmează să fie evaluat pentru a-i fi determinat prețul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 13:21 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 13:50
Unul dintre cele mai mari diamante din lume a fost descoperit în Bostwana | Profimedia Images

Al 2-lea cel mai mare diamant din lume trebuie să fie evaluat oficial după ce a fost descoperit anul trecut în Botswana, scrie Science Alert.

Diamantul a primit și denumirea de Mitswedi.

Mitswedi are o dimensiune apropiată de cel mai mare diamant din lume, numit Cullinan.

În acest moment, se află la HB Antwerp, o companie importantă în domeniul pietrelor prețioase, din Antwerp.

Articolul continuă după reclamă

Al 2-lea cel mai mare diamant din lume a fost descoperit

Al 2-lea cel mai mare diamant din lume are 2.488 de carate și e cunoscut sub numele de Motswedi. În acest moment, e analizat de comerciantul de pietre prețioase HB Antwerp.

„Deocamdată este foarte greu să îi stabilim un preț,” a declarat Margaux Donckier, director de afaceri publice al HB Antwerp. „Mai întâi trebuie să inspectăm piatra și să vedem ce putem obține din ea în formă șlefuită.”

Motswedi are o greutate de aproximativ o jumătate de kilogram. A fost descoperit vara trecută la mina Karowe din nord-estul Botswanei. Acesta e cel mai mare producător de diamante din Africa.

Citește și: O pensionară și-a cumpărat o piatră de la un târg de vechituri. Când i-a descoperit „secretul” a fost uluită. Ce comoară ascundea

Mina este deținută de compania canadiană Lucara Diamond. Aceasta are un parteneriat cu HB Antwerp pentru a gestiona procesarea și comercializarea pietrelor ce depășesc 10.8 carate.

Firma prezintă Motswedi ca parte a unei colecții de patru pietre prețioase. Aceasta include și al 3-lea cel mai mare diamant din lume. Toate pietrele prețioase au fost descoperite recent la aceeași mină.

Deși diamantul Motswedi e dificil de evaluat individual în acest moment, colectiv cele 4 pietre prețioase ar trebui să valoreze cel puțin 100 de milioane de dolari, a spus Donckier.

Chiar și fără un preț oficial, Motswedi, al 2-lea cel mai mare diamant din lume, a primit deja „o mulțime de oferte de interes din întreaga lume,” a adăugat ea.

Care e cel mai mare diamant din lume

„Dimensiunea acestor pietre e atât de rară încât ar putea foarte bine să ajungă într-un muzeu,” a spus Donckier. Experta a menționat că unele instituții deja au luat legătura.

„Dar ar putea de asemenea să ajungă în mâinile unui șeic care dorește să o adauge colecției sale,” a spus ea despre diamant.

Înainte de descoperirea lui Motswedi, cel mai mare diamant găsit în Botswana era o piatră de 1.758 de carate. Aceasta a fost extrasă de Lucara la mina Karowe în 2019 și e numită Sewelo.

Citește și: O tânără a moștenit un inel de la bunica ei și l-a purtat ani de zile fără să știe ce „secret” ascunde. Ce a descoperit

Cel mai mare diamant de calitate gemologică descoperit vreodată rămâne Cullinan, găsit în 1905 în Africa de Sud,. Cullinan are 3.106 carate.

Printre pietrele tăiate din acest diamant se numără Steaua Africii, care face parte din bijuteriile coroanei britanice expuse la Turnul Londrei.

Diamantul a fost numit după Sir Thomas Cullinan, președintele companiei miniere care l-a descoperit. Guvernul Transvaal a cumpărat diamantul brut și l-a dăruit regelui Edward al VII-lea al Regatului Unit. Diamantul brut a fost trimis la Amsterdam, unde a fost tăiat de compania lui Joseph Chamberlain. Procesul de tăiere a produs 9 pietre mari și 96 de pietre mai mici.

Cea mai frumoasă deținută. În ce țară s-a organizat un consurs de Miss în închisoare...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
Observatornews.ro O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cea mai frumoasă deținută. În ce țară s-a organizat un consurs de Miss în închisoare
Cea mai frumoasă deținută. În ce țară s-a organizat un consurs de Miss în închisoare
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei Catine.ro
Pisicile schimbă creierul stăpânilor, susțin experții. Ce efect au micile feline
Pisicile schimbă creierul stăpânilor, susțin experții. Ce efect au micile feline
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe altele, toleranța la frustrare
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe... Libertatea.ro
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid” Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși la catedră lipitorii de afișe ai partidelor, ca în anii ’50
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși... Jurnalul
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan, după noile reforme ale guvernului Bolojan
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan, după noile reforme ale guvernului Bolojan Kudika
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Cum am ajuns
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!”
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!” Gandul
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație „tumultuoasă”
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație... ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x