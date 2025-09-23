Al 2-lea cel mai mare diamant din lume a fost descoperit. Ce dimensiune record are

Al 2-lea cel mai mare diamant din lume a fost descoperit și urmează să fie evaluat pentru a-i fi determinat prețul.

Al 2-lea cel mai mare diamant din lume trebuie să fie evaluat oficial după ce a fost descoperit anul trecut în Botswana, scrie Science Alert.

Diamantul a primit și denumirea de Mitswedi.

Mitswedi are o dimensiune apropiată de cel mai mare diamant din lume, numit Cullinan.

În acest moment, se află la HB Antwerp, o companie importantă în domeniul pietrelor prețioase, din Antwerp.

Al 2-lea cel mai mare diamant din lume are 2.488 de carate și e cunoscut sub numele de Motswedi. În acest moment, e analizat de comerciantul de pietre prețioase HB Antwerp.

„Deocamdată este foarte greu să îi stabilim un preț,” a declarat Margaux Donckier, director de afaceri publice al HB Antwerp. „Mai întâi trebuie să inspectăm piatra și să vedem ce putem obține din ea în formă șlefuită.”

Motswedi are o greutate de aproximativ o jumătate de kilogram. A fost descoperit vara trecută la mina Karowe din nord-estul Botswanei. Acesta e cel mai mare producător de diamante din Africa.

Mina este deținută de compania canadiană Lucara Diamond. Aceasta are un parteneriat cu HB Antwerp pentru a gestiona procesarea și comercializarea pietrelor ce depășesc 10.8 carate.

Firma prezintă Motswedi ca parte a unei colecții de patru pietre prețioase. Aceasta include și al 3-lea cel mai mare diamant din lume. Toate pietrele prețioase au fost descoperite recent la aceeași mină.

Deși diamantul Motswedi e dificil de evaluat individual în acest moment, colectiv cele 4 pietre prețioase ar trebui să valoreze cel puțin 100 de milioane de dolari, a spus Donckier.

Chiar și fără un preț oficial, Motswedi, al 2-lea cel mai mare diamant din lume, a primit deja „o mulțime de oferte de interes din întreaga lume,” a adăugat ea.

Care e cel mai mare diamant din lume

„Dimensiunea acestor pietre e atât de rară încât ar putea foarte bine să ajungă într-un muzeu,” a spus Donckier. Experta a menționat că unele instituții deja au luat legătura.

„Dar ar putea de asemenea să ajungă în mâinile unui șeic care dorește să o adauge colecției sale,” a spus ea despre diamant.

Înainte de descoperirea lui Motswedi, cel mai mare diamant găsit în Botswana era o piatră de 1.758 de carate. Aceasta a fost extrasă de Lucara la mina Karowe în 2019 și e numită Sewelo.

Cel mai mare diamant de calitate gemologică descoperit vreodată rămâne Cullinan, găsit în 1905 în Africa de Sud,. Cullinan are 3.106 carate.

Printre pietrele tăiate din acest diamant se numără Steaua Africii, care face parte din bijuteriile coroanei britanice expuse la Turnul Londrei.

Diamantul a fost numit după Sir Thomas Cullinan, președintele companiei miniere care l-a descoperit. Guvernul Transvaal a cumpărat diamantul brut și l-a dăruit regelui Edward al VII-lea al Regatului Unit. Diamantul brut a fost trimis la Amsterdam, unde a fost tăiat de compania lui Joseph Chamberlain. Procesul de tăiere a produs 9 pietre mari și 96 de pietre mai mici.