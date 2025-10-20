Descoperirile științifice care ar dovedi că există Dumnezeu, potrivit experților. Ce au găsit

Experții au vorbit recent despre descoperirile științifice care ar dovedi că există Dumnezeu, un concept controversat în cercurile academice.

Descoperirile științifice care ar dovedi că există Dumnezeu sunt deja cunoscute la nivel global, deși mulți nu cred că pot demonstra existența unei entități atotputernice.

Dar nu toți experții sunt de acord. Olivier Bonnassies și Michel-Yves Bollore, matematicieni din Franța, susțin că știința „a devenit aliatul lui Dumnezeu”, scrie Daily Mail.

În noua lor carte, experții au analizat descoperirile a 62 de laureați ai Premiului Nobel, plus studiile și teoriile provenite de la peste 100 de cercetători.

Printre cele mai notabile se numără Big Bang, văzut drept începutul universului, și descoperirea ADN-ului.

Descoperirile științifice care ar dovedi că există Dumnezeu, potrivit experților

Cei 2 experți susțin că descoperirile științifice care ne-au ajutat să înțelegem mai bine lumea ar și dovedi că există Dumnezeu.

„Până de curând, credința în Dumnezeu părea incompatibilă cu știința,” susțin autorii. „Acum, în mod neașteptat, știința pare să fi devenit aliatul lui Dumnezeu.”

Chiar și așa, nu toți cercetătorii sunt convinși că aceste descoperiri ar indica existența unei entități atotputernice. Dar nu poate fi contestat faptul că studiile ne-au ajutat să înțelegem mai bine lumea înconjurătoare și universul.

Iată unele dintre descoperirile științifice care ar dovedi că există Dumnezeu, potrivit lui Olivier Bonnassies și Michel-Yves Bollore:

Big Bang

Marele Bang e considerată cea mai probabilă explicație pentru originea universului. Potrivit teoriei, universul a explodat în existență dintr-un singur punct, în urmă cu aproximativ 14 miliarde de ani.

Conform teoriei, într-o fracțiune de secundă mai scurtă decât o clipire, materia, energia, spațiul și timpul au apărut brusc.

Mulți academicieni, inclusiv celebrul Stephen Hawking, au respins ideea că un creator divin ar fi dus la Big Bang.

Însă, potrivit autorilor, ambii creștini, un astfel de eveniment implică prezența unei ființe superioare care ar fi putut declanșa totul.

„Este chiar atât de greu de conceput posibilitatea unui act creator în spatele Big Bang-ului?” au scris cei 2 în carte. „Big Bang-ul ne forțează într-un colț. Spus pe scurt, ne aduce față în față cu ideea lui Dumnezeu.”

În 1965, doi astronomi din New Jersey au descoperit dovezi esențiale care confirmau teoria Big Bang-ului, prin descoperirea radiației cosmice de fond (CMB), „strălucirea rămasă” de la nașterea universului.

Totuși, la peste o jumătate de secol distanță, nu există o altă teorie alternativă susținută de dovezi experimentale, subliniază matematicienii francezi.

ADN-ul și genomul uman

Teoretic, Pământul ar fi putut exista fără a găzdui diversitatea impresionantă de plante și animale de azi. Chiar și așa, formele de viață și ADN-ul au apărut.

În urmă cu aproximativ 4 miliarde de ani, materia inertă s-a transformat în primele forme primitive de viață, iar ADN-ul a apărut misterios.

Improbabilitatea „saltului uriaș” de la materie inertă la viață este „amețitoare”, explică matematicienii francezi, care sunt convinși că doar intervenția lui Dumnezeu poate explica apariția vieții.

În 1953, Francis Crick și James Watson au descoperit structura dublu-helix a ADN-ului. Astfel, au dezvăluit existența unui limbaj de cod comun tuturor formelor de viață.

Mai târziu, în 2003, oamenii de știință au cartografiat genomul uman, adică ansamblul complet de instrucțiuni ADN dintr-o celulă.

Crick, deși ateu, a admis că o structură atât de complexă nu ar fi putut apărea prin întâmplare. El a descris ADN-ul ca fiind „aproape un miracol”.

Bolloré și Bonnassies sugerează că viața a apărut datorită legilor naturale stabilite de Dumnezeu încă de la început sau printr-o intervenție directă a acestuia.

Teoria relativității a lui Einstein

Albert Einstein s-a descris drept „nu ateu”, dar nici religios. E unul dintre cei mai cunoscuți cercetători ai secolului 20 și a dezvoltat teoria relativității între 1905 și 1917.

Aceasta a schimbat fundamental înțelegerea fizicii. Potrivit teoriei, timpul, spațiul, materia și energia sunt interconectate și niciuna nu poate exista fără celelalte.

Teoria susține că lumina, mai exact viteza luminii, e singura constantă a universului pe când celelalte, chiar și timpul, sunt relative.

Unii creștini au interpretat teoria ca o dovadă indirectă a existenței lui Dumnezeu. Au comparat lumina cu divinitatea, ambele constante, neschimbătoare.

Mecanica cuantică

Dintre toate descoperirile științifice ale secolului XX, puține i-au lăsat pe cercetători mai uimiți decât fizica cuantică. Modelele clasice ale fizicii nu pot explica fenomenele cuantice, care sfidează realitatea așa cum o înțelegem.

De exemplu, fenomenul numit încâlcire cuantică descrie cum 2 particule devin legate între ele fără contact fizic direct.

Recent, fizicianul francez Alain Aspect, laureat al Premiului Nobel, a demonstrat această interacțiune instantanee între 2 particule aflate la 12 metri distanță.

Astfel de experimente arată clar că „în interiorul fizicii există un alt nivel al realității”, scriu autorii.

În ansamblu, autorii insistă că dovezile pentru existența lui Dumnezeu sunt „abundente, clare și raționale”, iar argumentele lor se bazează pe „rațiune și analiză atentă”.