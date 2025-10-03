Planeta record care crește cu 6 miliarde de tone pe secundă. Unde se află gigantul uimitor

Experții au fost uimiți să descopere planeta record care ar crește cu 6 miliarde de tone pe secundă, un fenomen care nu a mai fost observat până acum.

Planeta record care crește cu 6 miliarde de tone pe secundă se află la o distanță de 620 de ani-lumină distanță de Pământ.

Obiectul cosmic a uimit experții cu această creștere record, scrie Daily Mail.

Procesul durează de câteva luni, timp în care planeta a crescut cu 6 miliarde de tone de gaz și praf cosmic pe secundă.

Planeta e numită oficial Cha 1107-7626 și se află în constelația Cameleonului.

Planeta record care crește cu 6 miliarde de tone pe secundă e oficial o „planetă rătăcitoare”. Ceea ce înseamnă că nu orbitează o stea, așa cum Pământul orbitează în jurul Soarelui.

Planeta e prinsă într-o spirală rotativă de gaz și praf și atrage constant un flux de materie nouă pentru a-și hrăni creșterea. Acesta e un proces numit acreție.

Acesta a fost cel mai rapid puseu de acreție înregistrat vreodată. Dar cercetătorii cred că este „ultimul firicel” de creștere al planetei.

„Această planetă rătăcitoare și-a încheiat practic creșterea. Cele mai intense pusee de dezvoltare ar fi avut loc mai devreme, când obiectul era încă învăluit în praf și gaz, invizibil pentru noi,” a declarat dr. Alexander Scholz, coautor al studiului.

Deși Cha 1107-7626 are acum între de 5 și 10 ori dimensiunea lui Jupiter, planeta rătăcitoare este încă tânără.

În această perioadă a existenței lor, aceste planete, precum planeta record care crește cu 6 miliarde de tone pe secundă, pot intra uneori în faze extrem de rapide de creștere. Acestea sunt cunoscute sub numele de pusee de acreție.

Majoritatea acestor pusee apar în primele momente ale formării unei planete rătăcitoare. Când aceasta este încă acoperită de praf pe care telescoapele nu-l pot penetra.

„Când putem să le observăm, ele sunt deja aproape de stadiul finalizat. Evoluția cu adevărat interesantă are loc atunci când sunt prinse într-un nor dens,” a declarat dr. Scholz.

Planeta se mărește într-un ritm impresionant

Cu Very Large Telescope al Observatorului European Austral, experții au reușit să surprindă planeta rătăcitoare când intra într-un puseu de creștere deosebit de rapid.

Pe parcursul câtorva săptămâni, rata de acreție a planetei rătăcitoare a crescut de aproape 8 ori. A atins un vârf în august și s-a menținut la acel nivel timp de câteva luni.

„Aceasta este cea mai puternică etapă de acreție înregistrată vreodată la un obiect cu masă planetară,” a declarat dr. Victor Almendros-Abad, astronom la Institutul Național de Astrofizică din Italia.

„Oamenii tind să se gândească la planete ca la lumi liniștite și stabile,” a continuat expertul. „Dar cu această descoperire vedem că obiectele cu masă planetară care plutesc liber prin spațiu pot fi locuri fascinante.”

Experții încă nu știu exact ce provoacă astfel de pusee bruște și puternice de acreție. Unele teorii sugerează că obiectele învecinate ar putea declanșa un fel de avalanșă în discul de acreție. Altele propun că puseul ar putea fi cauzat de instabilități din nebuloasa înconjurătoare.

Acest nou studiu analizează lumina emisă de planetă înainte și după puseu. Astfel, cercetătorii au reușit să dezvăluie detalii noi despre procesul de acreție.

Experții au descoperit că în discul din jurul planetei a apărut vapori de apă care nu existau anterior. De asemenea, câmpul magnetic al planetei a jucat un rol major în canalizarea materialului de la marginea interioară a discului spre planetă.