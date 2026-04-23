Cât e darul de nuntă în 2026. Ce sumă trebuie să scoată din buzunar invitații

Sezonul nunților se apropie cu pași rapizi, iar cea mai frecventă întrebare a invitaților rămâne „cât se dă la nuntă?”. În 2026, organizarea unui astfel de eveniment a devenit din ce în ce mai complicată din cauza costurilor ridicate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Aprilie 2026, 08:58 | Actualizat Joi, 23 Aprilie 2026, 10:01
Sezonul nunților se apropie cu pași rapizi, iar cea mai frecventă întrebare a invitaților rămâne „cât se dă la nuntă?"

Nunțile din 2026 sunt planificate cu o mare atenție asupra bugetului. Din cauza prețurilor crescute, tot mai mulți miri aleg să se limiteze la o petrecere restrânsă, un meniu mai accesibil, decorațiuni simple sau chiar la o singură formație sau DJ.

De altfel, suma oferită drept dar nu mai reprezintă doar un gest simbolic. Adesea, invitații se simt nevoiți să scoată din buzunar o sumă importantă pentru a achita cheltuielile mirilor cu privire la local, muzică sau alte servicii.

Un lucru este cert, organizarea unui astfel de eveniment nu este ușor nici pentru miri. Aceștia ajung să scoată din buzunar și 50.000 de euro pentru o nuntă spectaculoasă, însă prețurile diferă în funcție de preferințele fiecăruia.

În marile orașe, darul pentru nuntă în 2026 este destul de costisitor pentru că standardele sunt mai ridicate, în timp ce în orașele mici sau în mediu rural sumele pot fi mai moderate. De altfel, nu există o regulă fixă.

Cât a ajuns darul de nuntă în 2026

Adesea, darul pe care îl oferă invitații depinde de mai mulți factori precum: gradul de rudenie, apropierea față de miri, tipul restaurantului sau al meniului, dar și de posibilitățile financiare ale celor prezenți.

Conform specialiștilor, darul minim pentru nuntă în 2026 oferit de un cuplu este de 2.000 de lei. Suma trebuie să fie mai mare dacă persoanele sunt prietene cu proaspeții căsătoriți, ajungând chiar la 3.000 - 3.500 de lei, potrivit horiabodeanu.ro.

De reținut faptul că pentru un astfel de eveniment, într-o locație normală, darul pornește de la 1.000 de lei de persoană. Suma îi ajută pe miri să achite meniu, dar și o parte din serviciile la care au apelat.

De asemenea, cei care nu se prezintă la nuntă ar putea să le ofere mirilor, dacă au obligații, minim 500 de lei.

Ce dar trebuie să lase părinții și nașii la nuntă în 2026

Valoarea darului este diferită atunci când vine vorba despre părinți și nași. Rudele trebuie să contribuie cu o sumă mai mare decât invitații normali. Părinții mirilor ajung să scoată din buzunar între 4.000 - 5.000 de lei pentru o astfel de petrecere de petrecere în 2026.

De asemenea, nașii au cea mai mare contribuție la dar. Aceștia trebuie să scoată din buzunar între 5.000 și 8.000 de lei.

Celelalte rude ale mirilor pot oferi un dar de 2.500 - 3.900 de lei. Frații sau surorile mirilor oferă, de regulă, între 2.700 de lei și 3.900 de lei pentru o nuntă în 2026.

Cum se calculează darul de nuntă

Pentru a afla suma ideală oferită ca dar se pornește de la costul meniului. În 2026, prețul unui meniu cu băuturi incluse începe de la 400 - 500 de lei, însă trebuie să se ia în calcul și alte servicii: candy bar sau open bar.

