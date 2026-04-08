Ediție Specială Observator de la Mănăstirea Radu Vodă în direct, la Antena 1, în Noaptea Învierii

Serie specială de reportaje despre credință, curaj și binele făcut în tăcere, începând de astăzi, la Observator 19

În noaptea Învierii, când liniștea și speranța se aprind în sufletele oamenilor din întreaga lume, Observator aduce emoția unuia dintre cele mai profunde momente spirituale ale anului printr-o Ediție Specială, în direct, de la Mănăstirea Radu Vodă, începând cu ora 23:30. Transmisiunea va fi prezentată de Mădălina Iacob.

„E momentul în care ne aducem aminte că miracolele există și că lumina merge mai departe, din om în om.” – Mădălina Iacob, jurnalist Observator

De Paște, la Observator, oamenii care schimbă destine

Cu ocazia sărbătorilor pascale, Observator 19 aduce în prim-plan șase povești, șase lecții despre umanitate, șase dovezi că binele există și schimbă destine, zi de zi. Într-o lume grăbită, aceste reportaje readuc în atenție un adevăr simplu: de cele mai multe ori, lumina vine prin oameni.

Articolul continuă după reclamă

Un aeroport plin de griji. Și un om care le ascultă pe toate

În mijlocul celui mai aglomerat aeroport din România, există un loc tăcut: o capelă mică unde oamenii vin cu frică, durere sau speranță. De peste 20 de ani, un preot adună lacrimi, rugăciuni și doruri și le transformă în liniște. Pentru unii, e ultima oprire înainte de un diagnostic. Pentru alții, primul pas spre curaj.

România de departe. Ținută vie într-o biserică

La mii de kilometri de casă, în Germania, românii își regăsesc rădăcinile într-o comunitate care înseamnă mai mult decât un loc de rugăciune: e acasă. Aici, dorul se vindecă împreună, iar binele făcut în străinătate ajunge, lună de lună, la cei rămași în țară.

Unde medicina întâlnește credința. Și se întâmplă miracole

Într-un salon de neonatologie, viața începe uneori cu doar câteva sute de grame. Medicii știu că nu pot controla totul și cheamă credința alături. Un preot botează nou-născuți la incubator, asistentele devin nași, iar unii copii pleacă acasă sănătoși. Poate sunt miracole. Poate oameni care nu renunță.

Un „spital” pentru suflete, în mijlocul orașului

De peste patru secole, Mănăstirea Radu Vodă adună în tăcere suferințe moderne: anxietate, dependențe, singurătate. Aici, oamenii vin așa cum sunt și pleacă mai ușori, pentru că vindecarea vine, uneori, din comunitate și ascultare.

Mama a 125 de copii. Fără să fi născut vreunul

La Rădăuți, o femeie a ales să devină mamă pentru copiii nimănui. Îi crește, îi educă și îi iubește, iar ei se întorc, mai târziu, să spună „mulțumesc” și să-și înceapă viața de adulți acolo unde au învățat ce înseamnă iubirea.

Medicul care operează creierul… și vindecă suflete

În sala de operație salvează vieți, iar în biserică le dă sens. Un neurochirurg pentru care știința și credința nu se exclud, ci se completează, oferind pacienților nu doar tratament, ci și liniște.

De Paște, Observator spune poveștile celor care, prin gesturi simple și curaj, reușesc să schimbe lumea din jurul lor.

Pentru că, uneori, cea mai puternică lumină vine chiar de la oameni.

Reportajele pot fi urmărite în direct, la Observator 19, Antena 1, începând de miercuri, 8 aprilie. Acestea vor fi disponibile și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

În fiecare zi, Observator pune întrebările și arată faptele. Pentru ca românii să ia deciziile. Alege BINE pentru TINE! În fiecare zi.