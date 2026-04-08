Ediție Specială Observator de la Mănăstirea Radu Vodă în direct, la Antena 1, în Noaptea Învierii

Serie specială de reportaje despre credință, curaj și binele făcut în tăcere, începând de astăzi, la Observator 19

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026, 09:56 | Actualizat Miercuri, 08 Aprilie 2026, 09:59
Ediție Specială Observator de la Mănăstirea Radu Vodă în direct, la Antena 1, în Noaptea Învierii | antena 1

În noaptea Învierii, când liniștea și speranța se aprind în sufletele oamenilor din întreaga lume, Observator aduce emoția unuia dintre cele mai profunde momente spirituale ale anului printr-o Ediție Specială, în direct, de la Mănăstirea Radu Vodă, începând cu ora 23:30. Transmisiunea va fi prezentată de Mădălina Iacob.

„E momentul în care ne aducem aminte că miracolele există și că lumina merge mai departe, din om în om.” – Mădălina Iacob, jurnalist Observator

De Paște, la Observator, oamenii care schimbă destine

Cu ocazia sărbătorilor pascale, Observator 19 aduce în prim-plan șase povești, șase lecții despre umanitate, șase dovezi că binele există și schimbă destine, zi de zi. Într-o lume grăbită, aceste reportaje readuc în atenție un adevăr simplu: de cele mai multe ori, lumina vine prin oameni.

Un aeroport plin de griji. Și un om care le ascultă pe toate

În mijlocul celui mai aglomerat aeroport din România, există un loc tăcut: o capelă mică unde oamenii vin cu frică, durere sau speranță. De peste 20 de ani, un preot adună lacrimi, rugăciuni și doruri și le transformă în liniște. Pentru unii, e ultima oprire înainte de un diagnostic. Pentru alții, primul pas spre curaj.

România de departe. Ținută vie într-o biserică

La mii de kilometri de casă, în Germania, românii își regăsesc rădăcinile într-o comunitate care înseamnă mai mult decât un loc de rugăciune: e acasă. Aici, dorul se vindecă împreună, iar binele făcut în străinătate ajunge, lună de lună, la cei rămași în țară.

Unde medicina întâlnește credința. Și se întâmplă miracole

Într-un salon de neonatologie, viața începe uneori cu doar câteva sute de grame. Medicii știu că nu pot controla totul și cheamă credința alături. Un preot botează nou-născuți la incubator, asistentele devin nași, iar unii copii pleacă acasă sănătoși. Poate sunt miracole. Poate oameni care nu renunță.

Un „spital” pentru suflete, în mijlocul orașului

De peste patru secole, Mănăstirea Radu Vodă adună în tăcere suferințe moderne: anxietate, dependențe, singurătate. Aici, oamenii vin așa cum sunt și pleacă mai ușori, pentru că vindecarea vine, uneori, din comunitate și ascultare.

Mama a 125 de copii. Fără să fi născut vreunul

La Rădăuți, o femeie a ales să devină mamă pentru copiii nimănui. Îi crește, îi educă și îi iubește, iar ei se întorc, mai târziu, să spună „mulțumesc” și să-și înceapă viața de adulți acolo unde au învățat ce înseamnă iubirea.

Medicul care operează creierul… și vindecă suflete

În sala de operație salvează vieți, iar în biserică le dă sens. Un neurochirurg pentru care știința și credința nu se exclud, ci se completează, oferind pacienților nu doar tratament, ci și liniște.

De Paște, Observator spune poveștile celor care, prin gesturi simple și curaj, reușesc să schimbe lumea din jurul lor.

Pentru că, uneori, cea mai puternică lumină vine chiar de la oameni.

Reportajele pot fi urmărite în direct, la Observator 19, Antena 1, începând de miercuri, 8 aprilie. Acestea vor fi disponibile și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

Cum afectează ChatGPT modul de gândire al utilizatorilor. Riscul la care mulți se expun fără să își dea seama...
AS.ro Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească” Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: &#8220;Sper să reuşească&#8221;
Observatornews.ro Oraşul care a devenit magnet pentru bogaţii lumii. Miliardarii spun adio Dubaiului din cauza războiului Oraşul care a devenit magnet pentru bogaţii lumii. Miliardarii spun adio Dubaiului din cauza războiului
Antena 3 În timp ce Artemis 2 făcea istorie, Rusia a anunțat că revendică ”teritorii suverane” pe Lună În timp ce Artemis 2 făcea istorie, Rusia a anunțat că revendică ”teritorii suverane” pe Lună
SpyNews Răsturnare de situație în cazul fetițelor din Târnăveni! Tatăl uneia dintre micuțe a făcut declarații tulburătoare Răsturnare de situație în cazul fetițelor din Târnăveni! Tatăl uneia dintre micuțe a făcut declarații tulburătoare

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Cum afectează ChatGPT modul de gândire al utilizatorilor. Riscul la care mulți se expun fără să își dea seama
Cum afectează ChatGPT modul de gândire al utilizatorilor. Riscul la care mulți se expun fără să își dea seama
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Noul iPhone 17 Pro Max care conține o bucată din helanca lui Steve Jobs. Ce preț are smartphone-ul rar
Noul iPhone 17 Pro Max care conține o bucată din helanca lui Steve Jobs. Ce preț are smartphone-ul rar
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Sfânta Lumină ajunge în România de la Ierusalim și anul acesta: „Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială”
Sfânta Lumină ajunge în România de la Ierusalim și anul acesta: „Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o... Libertatea.ro
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast AntenaSport
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată: „Am primit cele mai jignitoare comentarii...„
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată:... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui HelloTaste.ro
Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp
Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă BZI
Ioan-Aurel Pop pleacă azi din fruntea „nemuritorilor”: „După 7 aprilie, voi deveni un om liber! Politica nu este de mine și nici eu de ea”
Ioan-Aurel Pop pleacă azi din fruntea „nemuritorilor”: „După 7 aprilie, voi deveni un om liber! Politica nu... Jurnalul
Jachetele de inspirație militară revin în forță și sunt piesa vestimentară care nu trebuie să-ți lipsească din dulap!
Jachetele de inspirație militară revin în forță și sunt piesa vestimentară care nu trebuie să-ți lipsească... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile
Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile Observator
Beneficiile consumului de morcovi. De ce sunt importanți în alimentație
Beneficiile consumului de morcovi. De ce sunt importanți în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când începe bebelușul să se târască?
Când începe bebelușul să se târască? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Tort cu decor iepuraș și ouă vopsite, pentru masa de Paște
Tort cu decor iepuraș și ouă vopsite, pentru masa de Paște Hello Taste
