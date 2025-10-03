Elon Musk a devenit prima persoană cu o avere de 500 de miliarde de dolari. Cum a atins suma record

Elon Musk a devenit prima persoană cu o avere de 500 de miliarde de dolari, o sumă record în întreaga istorie umană.

Elon Musk continuă să fie cel mai bogat om din lume | Getty Images

Săptămâna aceasta, Elon Musk a devenit prima persoană cu o avere care a trecut de pragul de 500 de miliarde de dolari.

Creșterea a fost determinată de o revenire a acțiunilor Tesla în acest an, scrie Reuters.

La această schimbare se adaugă și evaluări considerabile ale celorlalte companii tech ale miliardarului.

Averea miliardarului a fost anunțată de Forbes, publicație cunoscută pentru topurile cu cei mai bogați oameni din lume.

Elon Musk a devenit prima persoană cu o avere de 500 de miliarde de dolari

Elon Musk a devenit prima persoană cu o avere de peste 500 de miliarde de dolari la 1 an după ce averea lui a atins pragul de 400 de miliarde. Cu această creștere, Musk își păstrează titlul de cel mai bogat om din lume.

Averea lui Musk a atins pentru scurt timp 500 de miliarde de dolari pe 1 octombrie. La scurt timp, s-a oprit la pragul de 499.1 miliarde de dolari, potrivit indexului miliardarilor realizat de Forbes.

Averea lui Musk e strâns legată de acțiunile Tesla, cel mai valoros producător auto din lume. Acțiunile producătorului de vehicule electrice au crescut cu aproximativ 14% până acum anul acesta.

Luna trecută, Musk a dezvăluit că a cumpărat acțiuni Tesla în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari. Aceasta a fost o mișcare interpretată ca un vot de încredere în companie. În condițiile în care aceasta se grăbește să treacă de la statutul de constructor auto la cel de gigant în AI și robotică. În același timp, producătorul auto a avut mai multe probleme cu vehicului Cybertruck, lansat relativ recent.

Consiliul de administrație al companiei a propus luna trecută un plan de compensații de 1 trilion de dolari pentru Musk. Acesta include obiective financiare și operaționale ambițioase pentru CEO. Dar Musk a fost cel care a cerut să fie compensat mai mult în companie. În urma schimbărilor înregistrate de Tesla pe piața de valori, Elon Musk a devenit prima persoană cu o avere de 500 de miliarde de dolari.

Pachetul e cel mai mare oferit vreodată unui director executiv. Investitorii se așteaptă ca acesta să consolideze concentrarea lui Musk asupra Tesla, într-un moment în care acesta își împarte angajamentele între multiple afaceri. De la dezvăluirea pachetului, pe 5 septembrie, acțiunile Tesla au crescut cu 35,7%.

Elon Musk deține mai multe afaceri valoroase

De-a lungul anilor, afacerile sale i-au oferit lui Musk o influență disproporționată asupra industriilor tehnologice, de la mașini electrice și energie regenerabilă, până la comunicații prin satelit și inteligență artificială.

Startup-ul său de AI, xAI, și compania spațială SpaceX și-au mărit, de asemenea, valorile de piață anul acesta. Potrivit informațiilor, strâng fonduri la evaluări de 200 de miliarde și, respectiv, 400 de miliarde de dolari.

Startup-ul xAI a fost evaluat la 75 de miliarde în iulie. Compania vrea să creeze un supercomputer, supranumit „Colossus”, pentru a antrena modele la scară mare. Chatbotul său Grok caută să rivalizeze cu giganți ChatGPT de la OpenAI și Gemini de la Google.

SpaceX și-a consolidat dominația în sectorul spațial comercial. În acest moment, deține cea mai mare rețea de sateliți din lume prin Starlink. A primit și majoritatea contractelor de lansare în spațiu din SUA.