De ce cad sateliții lui Elon Musk din spațiu. SpaceX pierde minim 1 pe zi

Experții au dezvăluit de ce cad sateliții lui Elon Musk în spațiu și estimează că SpaceX pierde câte unul pe zi.

Sateliții Starlink ai lui Elon Musk cad din spațiu într-un ritm alarmant, susțin experții. Aceștia fac parte din constelația SpaceX, creată pentru a aduce Internet în zone izolate.

Potrivit Jonathan McDowell, expert în cadrul Smithsonian, aproximativ 1-2 sateliți Starlink cad înapoi pe Pământ în fiecare zi, scrie Futurism.

McDowell a avertizat că acest număr va crește periculos de mult pe viitor.

Așa că sateliții Starlink au un dezavantaj important, produc o cantitate semnificativă de gunoi spațial.

De ce cad sateliții lui Elon Musk din spațiu

Experții au vorbit recent despre motivul pentru care sateliții lui Elon Musk cad din spațiu într-un ritm alarmant. Estimarea scoate în evidență îngrijorările legate de popularea rapidă a orbitei joase a Pământului cu sateliți de unică folosință.

SpaceX, compania lui Elon Musk, lansează mii de astfel de sateliți încă din 2019. Pentru acest proces, compania folosește rachetele reutilizabile. În prezent, peste 8.000 de sateliți Starlink sunt deja operaționali.

Odată cu accelerarea acestor eforturi în ultimii ani, SpaceX a lansat doar în 2025 peste 2.000 de sateliți. Între timp, competiția se grăbește să țină pasul.

Mai multe companii lansează propriile servicii de internet prin satelit. Amazon, de exemplu, și-a început planul de a trimite peste 3.200 de sateliți pe orbită. Primul lot a fost lansat la începutul acestui an.

„Odată ce toate constelațiile vor fi desfășurate, ne așteptăm la aproximativ 30.000 de sateliți pe orbită joasă (Starlink, Amazon Kuiper și altele). Și, probabil, încă 20.000 la altitudinea de 1.000 de kilometri provenind din sistemele chinezești,” a declarat Jonathan McDowell.

Cu alte cuvinte, orbita joasă a Pământului devine din ce în ce mai aglomerată. Și asta înseamnă și mai multe „victime” printre sateliți. Cee ace poate explica de ce cad sateliții lui Elon Musk din spațiu.

Una dintre cauzele frecvenței ridicate a acestor incidente este durata de viață scurtă a sateliților Starlink, de aproximativ 5 ani. După acest interval, aceștia sunt ghidați înapoi spre Pământ, unde ar trebui să se dezintegreze complet la reintrarea în atmosferă.

Sateliții căzuți pot fi periculoși

Însă toate aceste „incinerări” de sateliți îi îngrijorează pe oamenii de știință din cauza poluării provocate de eliberarea de metale în stratosferă. Un studiu a avertizat chiar că acest proces ar putea declanșa un lanț de reacții capabil să devasteze stratul de ozon.

„Până acum, răspunsurile au variat de la „problema e prea mică pentru a conta” până la „suntem deja pierduți”,” a declarat McDowell. „Dar incertitudinea este suficient de mare încât există deja posibilitatea ca atmosfera superioară să fie afectată.”

Iar poluarea atmosferică ar putea deveni, în curând, cea mai mică dintre problemele noastre. Un raport al Administrației Federale a Aviației (FAA) din 2023 avertiza că, până în 2035, aproximativ 28.000 de fragmente provenite de la sateliții Starlink ar putea supraviețui reintrării în atmosferă în fiecare an.

Ceea ce crește șansele ca cineva de pe Pământ să fie lovit și ucis de resturi spațiale. Estimările pentru un astfel de incident au crescut alarmant de la un nivel considerat odinioară aproape imposibil până la 61% anual.

În ritmul actual, Pământul este pe cale să fie bombardat de aproximativ 5 reintrări de sateliți pe zi în viitorul apropiat, a avertizat McDowell. Dar nici măcar acesta nu este cel mai rău scenariu.

Cercetătorul se teme că, dacă constelațiile de sateliți devin prea aglomerate, ar putea apărea o reacție în lanț dezastruoasă numită sindromul Kessler, în care câteva coliziuni între sateliți ar genera un efect de cascadă. Ceea ce ar crea și mai multe deșeuri spațiale. E posibil ca acest proces să blocheze omenirea sub un vârtej de resturi orbitale.

Sateliții SpaceX operează la o altitudine suficient de joasă încât, teoretic, nu ar rezista suficient pentru ca o astfel de cascadă să aibă loc. Însă dominația companiei în această zonă ar putea forța concurenții să își mute constelațiile pe orbite mai înalte. Acolo, dezintegrarea completă ar putea dura decenii, dacă nu chiar secole.