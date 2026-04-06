Home News Inedit Europa și China lansează o misiune spațială împreună. Ce vor să realizeze cele 2 puteri în spațiu

Europa și China lansează o misiune spațială împreună. Ce vor să realizeze cele 2 puteri în spațiu

Europa și China lansează o misiune spațială împreună, numită Smile, ce urma să decoleze pe data de 9 aprilie 2026, dar care a fost recent amânată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Aprilie 2026, 16:14 | Actualizat Luni, 06 Aprilie 2026, 16:18
Europa și China au planificat o misiune spațială importantă | Profimedia Images

Misiunea Smile a fost amânată pe 6 aprilie, în urma unei defecțiuni la nivelul navei, identificată de compania Avio.

Agenția Spațială Europeană și China nu au oferit până acum o altă dată de lansare, dar misiunea va avea loc în acest an, susțin experții, scrie site-ul ESA.

Smile (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) urma să decoleze de la baza europeană din Guiana Franceză, America de Sud.

Satelitul reprezintă o colaborare notabilă între Academia de Științe din China și Agenția Spațială Europeană. Acesta va fi lansat în spațiu cu ajutorul unei rachete Vega-C.

Europa și China lansează o misiune spațială împreună

Misiunea Smile are rolul de a studia vântul solar, factor ce poate genera furtuni geomagnetice pe Pământ, ceea ce afectează infrastructura tehnologică a planetei.

Vântul solar e un flux de plasmă de mare viteză provenit de la Soare. Interacțiunea acestuia cu magnetosfera Pământului poate declanșa fenomene de „vreme spațială”. Acestea amenință siguranța sateliților aflați pe orbită, acuratețea sistemelor de navigație și poziționare, stabilitatea legăturilor de comunicații și funcționarea rețelelor electrice în regiunile de latitudine înaltă.

Misiunea Smile e primul parteneriat de știință spațială la nivel de misiune dintre China și ESA. Poate deschide calea utilizării unui instrument de imagistică în raze X moi cu câmp larg pentru a realiza, în premieră, imagini globale ale limitelor magnetosferei Pământului.

Experții ancitipează ca misiunea să ofere noi perspective asupra interacțiunilor dintre Soare și Pământ și să avanseze cercetarea vremii spațiale.

Lucrările de pregătire pentru lansare au început după ce satelitul a trecut de evaluările comune de calificare și acceptare pentru zbor pe 28 octombrie. Echipamentele esențiale au fost deja transportate la Centrul Spațial din Guiana, inclusiv combustibilul satelitului. Acesta a fost expediat din Shanghai la sfârșitul lunii noiembrie.

Modelul de zbor al satelitului și echipamentele sale de testare au plecat de la Centrul European de Cercetare și Tehnologie Spațială al ESA din Olanda pe 11 februarie. Acestea au fost transportate de nava de marfă Colibri.

Misiunea Smile a fost amânată

Smile va utiliza 4 instrumente științifice pentru a studia modul în care Pământul răspunde la vântul solar provenit de la Soare. Dar misiunea a fost amânată cu doar 3 zile înainte de lansare.

Compania Avio, din Italia, a amânat lansarea Smile după ce a fost identificată o problemă pe linia de producție a unui component de subsistem.

Avio a început pregătirile pentru lansarea Smile la mijlocul lunii februarie, prin transferul primei trepte P120C către rampa de lansare ZLV. Transferul a marcat începutul primului zbor Vega gestionat direct de Avio, după separarea companiei de lansările administrate de Arianespace.

Avio a anunțat că a amânat zborul după ce un furnizor a descoperit o „problemă tehnică”, după ce racheta fusese deja complet integrată. Compania nu a oferit detalii despre natura problemei.

Potrivit anunțului, furnizorul desfășoară investigații suplimentare pentru a se asigura că problema tehnică identificată nu e prezentă pe racheta Vega C complet integrată, pregătită pentru lansare în Guyana Franceză. O nouă dată de lansare nu va fi anunțată până la finalizarea acestor investigații, pentru a „garanta siguranța zborului” sistemului de lansare Vega C.

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
