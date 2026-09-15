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EXCLUSIV. Ce le-ar fi spus Mădălina Apostol apropiaților după prima tentativă de suicid. Cum ar fi explicat ce s-a întâmplat

Noi informații ies la iveală despre perioada extrem de dificilă prin care ar fi trecut Mădălina Apostol înainte să moară. Surse apropiate acesteia au declarat în exclusivitate pentru A1.ro ce s-ar fi întâmplat după unul dintre episoadele în urma cărora Mădălina a ajuns la spital, în Mexic.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 07:57 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 08:15
Descoperă care au fost vorbele Mădălinei Apostol după prima tentativă de suicid | captura instagram
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Potrivit informațiilor obținute de A1.ro, episodul s-ar fi petrecut în urmă cu aproximativ două luni. Mădălina Apostol ar fi ajuns atunci de urgență la spital după ce ar fi ingerat o cantitate mare de medicamente.

Ce le-ar fi spus Mădălina Apostol apropiaților după ce a ajuns la spital

Surse apropiate Mădălinei Apostol au declarat pentru A1.ro că aceasta ar fi rămas internată timp de patru zile. După ce starea sa s-a stabilizat, Mădălina ar fi susținut în fața apropiaților că nu intenționase să își facă rău. Potrivit surselor A1.ro, ea ar fi explicat că inițial luase câteva comprimate, iar ulterior nu și-ar mai fi amintit cu exactitate ce se întâmplase: “A stat patru zile în spital. Atunci a zis că din greșeală a luat acele pastile. Că a luat câteva și după a uitat ce a făcut. Ea a zis că nu își mai aduce aminte”, a declarat o sursă apropiată Mădălinei Apostol pentru A1.ro. Conform aceleiași surse, cantitatea de medicamente ingerată ar fi fost însă mult mai mare decât cea despre care Mădălina ar fi vorbit inițial.

Apropiații susțin că acesta nu ar fi fost singurul episod de acest fel. La scurt timp, Mădălina Apostol ar fi ajuns din nou la spital în Mexic, într-o situație asemănătoare. Informațiile obținute anterior de A1.ro arată că cele două episoade s-ar fi petrecut în urmă cu aproximativ două luni.

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Nick Rădoi a vorbit despre tentativele anterioare ale Mădălinei Apostol

După moartea Mădălinei Apostol, Nick Rădoi a confirmat public că în trecut mai existaseră momente în care apropiații au intervenit pentru a o salva. Omul de afaceri a povestit că el, familia Mădălinei și tatăl fetiței acesteia încercaseră să îi fie alături și să o ajute. De asemenea, Nick Rădoi a afirmat că Mădălina fusese adusă în România pentru a beneficia de tratament psihiatric specializat și pentru a putea comunica cu medicii în limba maternă.

Potrivit acestuia, după episoadele anterioare, Mădălina le-ar fi spus apropiaților că regreta profund ceea ce se întâmplase. Mădălina Apostol a murit pe 13 septembrie 2026, la vârsta de 40 de ani. În urma sa au rămas trei copii. În ultimele zile, mai multe persoane apropiate au vorbit despre lupta pe care aceasta ar fi dus-o în ultimii ani. Monica Gabor, una dintre bunele sale prietene, a declarat că Mădălina s-ar fi confruntat de mai mult timp cu depresia, o suferință pe care ar fi încercat să o țină departe de ochii celor din jur.

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