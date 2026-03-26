Experții au descoperit o gaură marină atât de adâncă, încât nu i-au găsit fundul. Unde se află anomalia naturală

Experții au descoperit o gaură marină atât de adâncă, încât nu i-au găsit fundul și nu știu exact până unde ajunge în interiorul Pământului.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 26 Martie 2026, 17:08 | Actualizat Joi, 26 Martie 2026, 17:11
Taam ja’ continuă să fascineze experții | Shutterstock

Pe coasta Belize există o gaură marină atât de adâncă încât experții nu știu exact ce adâncime reală are.

În Golful Chetumal, gaura albastră Taam ja’, s-a dovedit a fi extrem de dificil de măsurat, scrie Metro News.

Experții au folosit tehnologie cu sonar pentru a obține o estimare de 275 de metri, dar nu sunt convinși că aceasta e adâncimea reală.

Taam ja’ prezintă schimbări de temperatură și salinitate care indică o adâncime mai mare, dar care nu a fost detectată până acum.

Scafandrii au explorat gaura până la aproximativ 30 de metri adâncime, și au descoperit că pereții găurii erau moi și inegali, înainte de a se transforma în stâncă mai fermă.

Citește și: Pericolul ascuns în Oceanul Atlantic care ar putea schimba lumea. Europa va fi grav afectată

După ancorarea unei bărci deasupra deschiderii găurii, o echipă de cercetare a coborât un cablu masiv, lung de 500 de metri, în gaură, dar acesta nu a fost suficient de lung pentru a ajunge la fund.

Cercetătorii au remarcat că instrumentul ar fi putut fi împins lateral de curenți, ceea ce ar fi putut altera măsurătorile. Dar, chiar și așa, misterul adâncimii Taam ja’ continuă.

În ciuda încercărilor repetate de a măsura gaura cu mai multe cabluri lungi, nu a existat o măsurătoare definitivă a adâncimii sale.

Timp de ani de zile, se credea că gaura Sansha Yongle, din Marea Chinei de Sud, e cea mai adâncă din ocean.

Dacă experții vor reuși să măsoare adâncimea lui Taam ja’, aceasta ar putea înlocui gaura Sansha Yongle ca fiind cea mai adâncă dolină măsurată din ocean.

Se crede că Taam ja’ ar putea avea o rețea de peșteri și tuneluri subacvatice, ceea ce face măsurarea sa și mai dificilă.

La începutul acestui an, cercetătorii au reușit să extragă un nucleu de sedimente din gaura marină, care a oferit informații despre transformările din ultimii 5.700 de ani.

Straturile de sedimente au arătat că, în ultimele 6 milenii, în medie, între 4 și 16 furtuni tropicale trec peste gaură la fiecare 100 de ani.

Citește și: Locația mai misterioasă decât Triunghiul Bermudelor. Ce se întâmplă în această mare a uimit experții

Taam ja’ se află la aproximativ 100 de kilometri de coasta orașului Belize și face parte din Reciful Belize, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.

Gaura s-a format la sfârșitul ultimei ere glaciare, când creșterea nivelului apelor a inundat o serie de grote uriașe.

Se crede că peșterile s-au format acum aproximativ 153.000 de ani și au fost complet scufundate acum aproximativ 15.000 de ani.

În Taam ja’ supraviețuiesc mai multe specii de rechini, inclusiv rechini de recif din Caraibe, rechini asistenți, rechini ciocan, rechini taur și rechini cu vârful negru.

Cel mai vechi ADN de câine a fost descoperit. De cât timp există „cel mai bun prieten al omului”...
AS.ro Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e “frumos, deștept și bogat!” Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e &#8220;frumos, deștept și bogat!&#8221;
Observatornews.ro ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii
Antena 3 Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: ”Vreau doar să plec în pace” Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: ”Vreau doar să plec în pace”
SpyNews Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..."

Cum poate AI să prezică dezastrele naturale mai bine decât oamenii. Tehnologia poate salva mii de vieți
Cum poate AI să prezică dezastrele naturale mai bine decât oamenii. Tehnologia poate salva mii de vieți
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
7 câini furați s-au unit și au evadat de la o fabrică de carne pentru a se întoarce acasă. Cum au știut drumul înapoi
7 câini furați s-au unit și au evadat de la o fabrică de carne pentru a se întoarce acasă. Cum au știut drumul...
Eduardo Santamarina vorbește despre debutul fiului său ca actor și mărturisește: „Mă văd pe mine în el”
Eduardo Santamarina vorbește despre debutul fiului său ca actor și mărturisește: „Mă văd pe mine în el” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză HelloTaste.ro
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime Antena3.ro
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor useit
Theodor Stolojan se întoarce! Lovitura supremă anunțată pentru România
Theodor Stolojan se întoarce! Lovitura supremă anunțată pentru România BZI
Horoscop financiar, aprilie 2026: Schimbări importante și decizii financiare înțelepte
Horoscop financiar, aprilie 2026: Schimbări importante și decizii financiare înțelepte Jurnalul
Secretul bujorilor spectaculoși: 5 pași simpli pentru o explozie de parfum în grădină
Secretul bujorilor spectaculoși: 5 pași simpli pentru o explozie de parfum în grădină Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou Observator
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii UseIT
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară Hello Taste
