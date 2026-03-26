Experții au descoperit o gaură marină atât de adâncă, încât nu i-au găsit fundul. Unde se află anomalia naturală

Experții au descoperit o gaură marină atât de adâncă, încât nu i-au găsit fundul și nu știu exact până unde ajunge în interiorul Pământului.

Pe coasta Belize există o gaură marină atât de adâncă încât experții nu știu exact ce adâncime reală are.

În Golful Chetumal, gaura albastră Taam ja’, s-a dovedit a fi extrem de dificil de măsurat, scrie Metro News.

Experții au folosit tehnologie cu sonar pentru a obține o estimare de 275 de metri, dar nu sunt convinși că aceasta e adâncimea reală.

Taam ja’ prezintă schimbări de temperatură și salinitate care indică o adâncime mai mare, dar care nu a fost detectată până acum.

Scafandrii au explorat gaura până la aproximativ 30 de metri adâncime, și au descoperit că pereții găurii erau moi și inegali, înainte de a se transforma în stâncă mai fermă.

După ancorarea unei bărci deasupra deschiderii găurii, o echipă de cercetare a coborât un cablu masiv, lung de 500 de metri, în gaură, dar acesta nu a fost suficient de lung pentru a ajunge la fund.

Cercetătorii au remarcat că instrumentul ar fi putut fi împins lateral de curenți, ceea ce ar fi putut altera măsurătorile. Dar, chiar și așa, misterul adâncimii Taam ja’ continuă.

În ciuda încercărilor repetate de a măsura gaura cu mai multe cabluri lungi, nu a existat o măsurătoare definitivă a adâncimii sale.

Timp de ani de zile, se credea că gaura Sansha Yongle, din Marea Chinei de Sud, e cea mai adâncă din ocean.

Dacă experții vor reuși să măsoare adâncimea lui Taam ja’, aceasta ar putea înlocui gaura Sansha Yongle ca fiind cea mai adâncă dolină măsurată din ocean.

Se crede că Taam ja’ ar putea avea o rețea de peșteri și tuneluri subacvatice, ceea ce face măsurarea sa și mai dificilă.

La începutul acestui an, cercetătorii au reușit să extragă un nucleu de sedimente din gaura marină, care a oferit informații despre transformările din ultimii 5.700 de ani.

Straturile de sedimente au arătat că, în ultimele 6 milenii, în medie, între 4 și 16 furtuni tropicale trec peste gaură la fiecare 100 de ani.

Taam ja’ se află la aproximativ 100 de kilometri de coasta orașului Belize și face parte din Reciful Belize, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.

Gaura s-a format la sfârșitul ultimei ere glaciare, când creșterea nivelului apelor a inundat o serie de grote uriașe.

Se crede că peșterile s-au format acum aproximativ 153.000 de ani și au fost complet scufundate acum aproximativ 15.000 de ani.

În Taam ja’ supraviețuiesc mai multe specii de rechini, inclusiv rechini de recif din Caraibe, rechini asistenți, rechini ciocan, rechini taur și rechini cu vârful negru.