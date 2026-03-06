Experții au descoperit originea semnalelor misterioase din centrul galaxiei. Ce le-ar fi creat

Experții au descoperit originea semnalelor misterioase din centrul galaxiei Calea Lactee, în care se află și Pământul.

În urmă cu doar câțiva ani, 3 semnale misterioase au fost identificate ca provenind din centrul Căii Lactee.

Până acum, experții nu au găsit un răspuns despre ce ar fi putut genera aceste semnale, scrie Daily Mail.

Dar noi studii au dezvăluit informații necesare pentru a desluși acest mister.

Astfel, experții spun că de vină e un tip specific de materie întunecată.

Experții susțin acum că un tip foarte specific de materie întunecată, cunoscut drept „materie întunecată excitată", a creat aceste semnale misterioase.

Materia întunecată e alcătuiește aproximativ un sfert din univers, dar nu poate fi observată prin nicio tehnologie obișnuită, pentru că nu interacționează cu materia normală. Ca urmare, nici măcar cele mai puternice telescoape nu o pot vedea direct.

Cu toate acestea, experții cred că materia întunecată ar putea produce indirect comportamentul uimitor al nucleului turbulent al galaxiei noastre.

„Când analizăm evenimente astrofizice bine cunoscute, precum exploziile de stele, acestea nu au reușit să ofere o explicație completă pentru mistere precum energia specifică și forma pe care le-am observat venind din centrul Căii Lactee,” a declarat autorul principal al studiului, dr. Shyam Balaji.

„Acum, am demonstrat cum un model de materie întunecată excitată ar putea explica cel puțin 2, poate chiar 3, dintre aceste semnale inexplicabile, simultan," a continuat expertul.

Nucleul Căii Lactee e haotic și violent din cauza forțelor imense care atrag și comprimă nori de gaze dense în stele cu mișcare rapidă.

Chiar în centru se află gaura neagră supermasivă Sagittarius A*, care are o masă de aproximativ 4 milioane de ori mai mare decât cea a Soarelui. Gravitația intensă și căldura creează radiații care pot fi detectate de telescoapele din spațiu. Însă experții nu au reușit să explice tot ceea ce au observat.

Într-un nou studiu, publicat în The Astrophysical Journal Letters, cercetătorii au demonstrat că aceste semnale ar fi putut fi cauzate de „materia întunecată excitată".

„Materia întunecată excitată e un scenariu în care particulele de materie întunecată pot sări pentru scurt timp într-o stare de energie ușor mai ridicată atunci când se ciocnesc între ele,” a continuat Balaji. „Când revin la starea lor normală, eliberează acea energie suplimentară, ceea ce produce un electron și partenerul său antimaterial, un pozitron."

Acești pozitroni generează semnale care pot fi captate de telescoape spațiale profunde, precum misiunea INTEGRAL a Agenției Spațiale Europene, situată în afara centurilor de radiații ale Pământului, la o altitudine de 60.000 de kilometri.

Experții au constatat că eliberarea de pozitroni ar putea fi originea unei lumini de foarte înaltă energie, ce provine din centrul galaxiei, cunoscută sub numele de continuumul gamma de 2 MeV.

„Semnalul necesită pozitroni cu energii foarte specifice de doar câteva milioane de electroni-volți,” susține dr. Balaji. „Majoritatea surselor astrofizice convenționale, precum supernovele sau razele cosmice, tind să producă particule fie mult mai energetice, fie distribuite în întreaga galaxie într-un mod necorespunzător. Scenariul cu materie întunecată excitată produce în mod natural pozitronii exact în acest interval de energie."

Experții sugerează că modelul lor ar putea explica și un nivel neobișnuit de ridicat de ionizare într-un conglomerat de gaz dintr-o regiune numită Zona Moleculară Centrală (ZMC). Situată la 28.000 de ani-lumină de Pământ, această zonă e un vast rezervor de materie și stele, care conține aproape 80% din gazul dens al galaxiei.