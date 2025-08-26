Când se va activa gaura neagră imensă din mijlocul galaxiei noastre. „Monstrul cosmic” va schimba complet Calea Lactee

Antena Căutare
Experții au calculat exact când se va activa gaura neagră imensă din mijlocul galaxiei noastre, numită Sagittarius A*.

Publicat: Marti, 26 August 2025, 17:12
Gaura neagră din mijlocul Căii Lactee are o dimensiune fantastică | Shutterstock

Experții au dezvăluit când se va activa gaura neagră imensă Sagittarius A*, ce se află în mijlocul galaxiei noastre, Calea Lactee.

Sagittarius A* are o masă de 4.3 milioane de ori mai mare decât cea a Soarelui, scrie Daily Mail.

În plus, are un diametru fantastic de 24 de milioane de kilometri.

În acest moment, gaura neagră nu e activă, dar acest lucru se poate schimba.

Când se va activa gaura neagră imensă din mijlocul galaxiei noastre

Momentul când se va activa gaura neagră imensă din mijlocul galaxiei noastre va schimba semnificativ Calea Lactee. O gaură neagră supermasivă devine activă atunci când începe să înghită cantități uriașe de gaz și praf din galaxia din jur.

În acest proces, o gaură neagră trebuie alimentată cu o cantitate greu de imaginat de materie de care să se „hrănească”.

Gaura neagră din centrul Căii Lactee se va „trezi” pentru următoarea sa perioadă de activitate atunci când galaxia noastră se va ciocni cu o galaxie pitică numită Marele Nor al lui Magellan. Oamenii de știință au prezis că acest lucru se va întâmpla aproape sigur peste exact 2.4 miliarde de ani.

Găurile negre se formează atunci când o stea foarte mare își epuizează combustibilul la sfârșitul vieții. Sub greutatea enormă a propriei mase, steaua face implozie.

Aceste găuri negre „stelare” sunt semnificativ mai mici în comparație cu cele uriașe care se află în centrul aproape fiecărei galaxii. Dacă o gaură neagră stelară are de obicei o masă de 1-10 ori mai mare decât a Soarelui nostru, o gaură neagră supermasivă poate fi de milioane sau chiar miliarde de ori mai mare.

În ciuda dimensiunilor colosale, majoritatea acestor giganți sunt aproape imposibil de detectat direct. Puterea lor gravitațională e atât de mare, încât nici lumina nu poate scăpa. Dar e important să știm când se va activa gaura neagră imensă din mijlocul galaxiei noastre, pentru că va schimba Calea Lactee.

Când devine activă, o gaură neagră începe să atragă materie din jur. În acest proces, adună materia într-un cerc de acumulare numit disc de acreție. Acolo, gazul și praful orbitează cu viteze incredibile.

Gaura neagră Sagittarius A* poate schimba Calea Lactee

„Pe măsură ce materia se rotește spre gaura neagră, ea se încălzește până la zeci de mii, chiar milioane de grade. Putem vedea radiația termică emisă sub formă de lumină vizibilă, la lungimi de undă ultraviolete, cu raze X și infraroșu,” a declarat dr. Nathalie Degenaar, de la Universitatea din Amsterdam.

„Vedem că găurile negre care se hrănesc cu materie scuipă jeturi uriașe și puternice de gaz și energie”, susține dr. Degenaar. „Le numim jeturi. Ni le putem imagina ca niște jeturi cosmice de foc.”

Cele mai rapide dintre aceste jeturi se deplasează cu o fracțiune considerabilă din viteza luminii. Duc la explozii uriașe de energie, pe care le putem surprinde cu telescoapele radio de pe Pământ.

În acest moment, Sagittarius A* este latentă. Ceea ce înseamnă că nu emite foarte multă radiație.

