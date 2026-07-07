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Experții au descoperit rămășițe umane vechi de 200 de ani în Antarctica. De ce nu ar fi trebuit să fie acolo

Experții au descoperit rămășițe umane vechi de 200 de ani în Antarctica, dar acestea nu ar fi trebuit să se afle acolo.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Iulie 2026, 17:10 | Actualizat Marti, 07 Iulie 2026, 17:13
Rămășițele umane au uimit experții | Shutterstock
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Antarctica e una dintre cele mai izolate porțiuni ale Pământului și singurul continent care nu are propria societate sau cultură.

De fapt, singura prezență umană constantă pe continent se datorează așezărilor științifice, populate de cercetători, scrie IFL Science.

Antarctica a mai fost explorată în trecut, prin numeroase expediții legendare.

În acest context, descoperirea unor rămășițe umane vechi de 200 de ani a uimit experții.

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Experții au descoperit rămășițe umane vechi de 200 de ani în Antarctica

Cu excepția personalului din stațiile de cercetare și a expedițiilor ocazionale, oamenii nu s-au stabilit niciodată permanent în Antarctica.

Dovezile arată că, în trecutul îndepărtat, continentul era acoperit de păduri tropicale, mlaștini și populat de dinozauri.

Însă, până când primii oameni au părăsit Africa, Antarctica devenise deja prea rece și prea izolată pentru a putea susține viața umană fără echipamente moderne.

Există însă ipoteza că exploratorul polinezian Hui Te Rangiora (numit în unele legende maori și Ui-te-Rangiora) ar fi ajuns în apropierea continentului în secolul al VII-lea d.Hr.

Legendele maori spun că navigatorul a ajuns într-un „loc cețos, întunecat și acoperit de negură, unde soarele nu pătrunde” și descriu un peisaj gol și înghețat. Aceste relatări i-au determinat pe unii cercetători să creadă că el ar fi traversat apele antarctice și chiar ar fi zărit continentul.

Totuși, prima observare confirmată a Antarcticii a avut loc abia în 1820, când exploratorul rus Thaddeus von Bellingshausen a descris în jurnalul său o „coastă de gheață de o înălțime extraordinară” în timpul unei expediții. În deceniile care au urmat, exploratorii au continuat să cartografieze continentul și uneori și-au pierdut viața în aceste misiuni.

Tocmai de aceea a fost atât de surprinzător faptul că un expert a descoperit în Antarctica rămășițe umane care aparțineau unei persoane despre care se crede că a murit între anii 1819 și 1825.

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„La 7 ianuarie 1985, la ora 16:35, în timp ce colectam deșeuri marine pe plaja Yamana, de pe coasta Capului, am făcut prima descoperire de rămășițe umane. Un craniu îngropat pe jumătate în nisipul și pietrișul plajei,” a scris Daniel Torres Navarro, profesor de Biologie și Științe Naturale la Universitatea din Chile, într-un studiu.

„Era vizibilă doar porțiunea parieto-occipitală, în timp ce partea frontală, nazală și cea mai mare parte a craniului erau îngropate în nisip. Suprafața expusă avea o nuanță verzuie din cauza proliferării microalgelor,” a continuat expertul.

„După recuperare, am reușit totuși să salvăm și 2 fragmente de maxilar cu dinți foarte bine conservați,” susține Torres Navarro. „O căutare amănunțită nu a dus la găsirea celor 2 incisivi centrali și nici la descoperirea altor oase umane, precum mandibula sau vertebrele.”

Rămășițele vechi de 200 de ani aparțin unei femei

Primele analize au arătat că acel craniu aparținea unei persoane tinere, cel mai probabil unei femei. Torres Navarro și colegii săi au revenit în zonă în anii următori și au găsit și alte oase, inclusiv un femur, într-un loc aflat în apropiere.

Cercetătorii au presupus că restul scheletului fusese împrăștiat pe o suprafață întinsă a plajei Yamana.

Analizele efectuate ulterior au indicat că femeia provenea, cel mai probabil, din Chile și că a murit între anii 1819 și 1825.

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Ca urmare, experții se întreabă cum ar fi putut ajunge ea în Antarctica, posibil chiar înainte ca Bellingshausen să confirme oficial existența continentului.

„În ceea ce privește originea acestor rămășițe umane, aș dori să propun ipoteza că, din motive necunoscute, femeia ar fi putut face parte dintr-un grup de vânători de foci din secolul al XIX-lea care au abandonat-o în acel loc,” susține Torres Navarro.

„O altă posibilitate este ca ea să fi murit la bordul unei nave și să fi fost înmormântată în mare, așa cum se obișnuia la acea vreme. Curenții și furtunile ar fi putut transporta trupul până la țărm, unde a fost consumat de animale necrofage, precum petrelul uriaș (Macronectes giganteus), skua (Catharacta lonnbergi), pescărușul de kelp (Larus dominicanus) și pasărea sheathbill (Chionis alba). Aceste păsări ar fi putut desprinde craniul de restul corpului, ceea ce ar explica lipsa mandibulei și a unor dinți. Ulterior, oasele ar fi fost împrăștiate pe o arie largă și acoperite de nisip,” a continuat expertul. „Oricare ar fi fost succesiunea evenimentelor, până în prezent au fost găsite doar rămășițele descrise aici.”

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