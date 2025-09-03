Experții vor să creeze hârtie și bureți din polen. Cum ar fi posibil

Experții vor să creeze hârtie și bureți din polen, printr-o metodă inedită care ar putea restructura mai multe industrii.

Experții susțin că pot să creeze hârție și bureți din polen extras din plante. Acestea sunt celulele masculine reproductive care sunt produse de plante.

Nam-Joon Cho, expert din cadrul Universității Tehnologice din Singapore, studiază modul în care polenul poate fi folosit pentru a produce aceste obiecte, scrie Live Science.

În ultimul deceniu, experții au încercat să găsească tehnici prin care pot remodela exteriorul rigid al celulelor de polen.

Acest înveliș ar fi creat dintr-o substanță atât de puternică încât mai e numită și „diamantul din lumea vegetală”.

Experții vor să creeze hârtie și bureți din polen

Experții vor să creeze hârtie și bureți din polen, cu ajutorul acestui înveliș extrem de rigid și puternic. Cu ajutoul polenului, experții au extras un microgel.

Cho crede că acest microgel ar putea reprezenta o bază de construcție versatilă pentru multe materiale ecologice, inclusiv hârtie și bureți.

Mulți oameni consideră polenul, atunci când nu fertilizează plante sau nu hrănește insecte, doar un praf inutil. Dar polenul are proprietăți nutriționale importante.

Mai mult, e extrem de util, dacă știi cum să lucrezi cu el, spune Cho, coautor al unui studiu publicat în Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering 2024.

Cho nu e singurul expert care se îndreaptă în această direcție de cercetare. Noemi Csaba, expertă în nanotehnologie de la Universitatea din Santiago de Compostela, Spania, vrea să dezvolte capsule de polen golite pe interior. Acestea ar putea fi folosite pentru administrarea de medicamente în ochi, plămâni și stomac.

„Mi se pare un pic surprinzător,” afirmă ea. „Polenul este un biomaterial foarte, foarte interesant.”

Pentru a prelucra polenul, cercetătorii pot elimina stratul lipicios de pe suprafața granulelor într-un proces numit defatare. Îndepărtarea acestor lipide și proteine alergenice este primul pas în crearea capsulelor goale pentru administrarea de medicamente. Dincolo de asta însă, carcasa aparent impenetrabilă a polenului e alcătuită din biopolimerul sporopolenină. Dar aceasta reprezintă și un obstacol acum că experții vor să creeze hârtie și bureți din polen.

Cum poate fi prelucrat polenul

În 2020, Cho și echipa sa au descoperit o tehnică inedită pentru prelucrarea polenului. Experții au observat că incubarea polenului într-o soluție alcalină de hidroxid de potasiu la 80°C poate modifica semnificativ chimia de suprafață a granulelor de polen.

Ceea ce le permite să absoarbă și să rețină apă cu ușurință. Polenul prelucrat în acest mod e la fel de maleabil ca plastilina, susține Shahrudin Ibrahim, cercetător în laboratorul lui Cho.

Înainte de tratament, granulele de polen sunt mai degrabă ca niște bile de marmură. Adică dure, inerte și în mare parte nereactive. După tratament, particulele devin atât de moi încât se lipesc ușor unele de altele. Ceea ce permite formarea unor structuri mai complexe. Aceasta deschide calea spre numeroase aplicații, susține Ibrahim.

Când este turnat într-o matriță, microgelul se transformă într-o hârtie sau o peliculă, în funcție de grosimea finală. Materialul e puternic, dar flexibil. Este, de asemenea, sensibil la stimuli externi, inclusiv la schimbările de pH și umiditate.

Expunerea la soluția alcalină face ca polimerii polenului să devină mai hidrofili. Astfel, în funcție de condiții, gelul se umflă sau se contractă datorită absorbției sau expulzării apei, explică Ibrahim.