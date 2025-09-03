Antena Căutare
Home News Inedit Experții vor să creeze hârtie și bureți din polen. Cum ar fi posibil

Experții vor să creeze hârtie și bureți din polen. Cum ar fi posibil

Experții vor să creeze hârtie și bureți din polen, printr-o metodă inedită care ar putea restructura mai multe industrii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Septembrie 2025, 15:21 | Actualizat Miercuri, 03 Septembrie 2025, 15:26
Polenul e acoperit de o substanța extrem de rezistentă | Shutterstock

Experții susțin că pot să creeze hârție și bureți din polen extras din plante. Acestea sunt celulele masculine reproductive care sunt produse de plante.

Nam-Joon Cho, expert din cadrul Universității Tehnologice din Singapore, studiază modul în care polenul poate fi folosit pentru a produce aceste obiecte, scrie Live Science.

În ultimul deceniu, experții au încercat să găsească tehnici prin care pot remodela exteriorul rigid al celulelor de polen.

Acest înveliș ar fi creat dintr-o substanță atât de puternică încât mai e numită și „diamantul din lumea vegetală”.

Articolul continuă după reclamă

Experții vor să creeze hârtie și bureți din polen

Experții vor să creeze hârtie și bureți din polen, cu ajutorul acestui înveliș extrem de rigid și puternic. Cu ajutoul polenului, experții au extras un microgel.

Cho crede că acest microgel ar putea reprezenta o bază de construcție versatilă pentru multe materiale ecologice, inclusiv hârtie și bureți.

Mulți oameni consideră polenul, atunci când nu fertilizează plante sau nu hrănește insecte, doar un praf inutil. Dar polenul are proprietăți nutriționale importante.

Mai mult, e extrem de util, dacă știi cum să lucrezi cu el, spune Cho, coautor al unui studiu publicat în Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering 2024.

Citește și: De ce își pierd albinele bâzâitul. Experții trag un semnal de alarmă la nivel global

Cho nu e singurul expert care se îndreaptă în această direcție de cercetare. Noemi Csaba, expertă în nanotehnologie de la Universitatea din Santiago de Compostela, Spania, vrea să dezvolte capsule de polen golite pe interior. Acestea ar putea fi folosite pentru administrarea de medicamente în ochi, plămâni și stomac.

„Mi se pare un pic surprinzător,” afirmă ea. „Polenul este un biomaterial foarte, foarte interesant.”

Pentru a prelucra polenul, cercetătorii pot elimina stratul lipicios de pe suprafața granulelor într-un proces numit defatare. Îndepărtarea acestor lipide și proteine alergenice este primul pas în crearea capsulelor goale pentru administrarea de medicamente. Dincolo de asta însă, carcasa aparent impenetrabilă a polenului e alcătuită din biopolimerul sporopolenină. Dar aceasta reprezintă și un obstacol acum că experții vor să creeze hârtie și bureți din polen.

Cum poate fi prelucrat polenul

În 2020, Cho și echipa sa au descoperit o tehnică inedită pentru prelucrarea polenului. Experții au observat că incubarea polenului într-o soluție alcalină de hidroxid de potasiu la 80°C poate modifica semnificativ chimia de suprafață a granulelor de polen.

Ceea ce le permite să absoarbă și să rețină apă cu ușurință. Polenul prelucrat în acest mod e la fel de maleabil ca plastilina, susține Shahrudin Ibrahim, cercetător în laboratorul lui Cho.

Citește și: Cartofii ar fi evoluat din roșii, susțin experții. Cum e posibil

Înainte de tratament, granulele de polen sunt mai degrabă ca niște bile de marmură. Adică dure, inerte și în mare parte nereactive. După tratament, particulele devin atât de moi încât se lipesc ușor unele de altele. Ceea ce permite formarea unor structuri mai complexe. Aceasta deschide calea spre numeroase aplicații, susține Ibrahim.

Când este turnat într-o matriță, microgelul se transformă într-o hârtie sau o peliculă, în funcție de grosimea finală. Materialul e puternic, dar flexibil. Este, de asemenea, sensibil la stimuli externi, inclusiv la schimbările de pH și umiditate.

Expunerea la soluția alcalină face ca polimerii polenului să devină mai hidrofili. Astfel, în funcție de condiții, gelul se umflă sau se contractă datorită absorbției sau expulzării apei, explică Ibrahim.

Luna Porumbului 2025 și eclipsa „sângerie” vor avea loc în același timp. Când poți admira fenomenele inedite... De ce începe anul școlar în septembrie, nu în luna ianuarie. Motivul la care puțini se gândesc...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri” &#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Observatornews.ro ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 3 septembrie 2025. Concurs cu vouchere Decathlon! Filip Mihai, concurentul zilei
Super Neatza, 3 septembrie 2025. Concurs cu vouchere Decathlon! Filip Mihai, concurentul zilei Miercuri, 03.09.2025, 10:41
Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Marti, 02.09.2025, 16:57 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Refuzul lui Mattia Carnessali de a merge la Dream Date cu Bianca Dan, discutat de cuplurile de vedete Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Refuzul lui Mattia Carnessali de a merge la Dream Date cu Bianca Dan, discutat de cuplurile de vedete Marti, 02.09.2025, 18:55
Mai multe
Citește și
Luna Porumbului 2025 și eclipsa „sângerie” vor avea loc în același timp. Când poți admira fenomenele inedite
Luna Porumbului 2025 și eclipsa „sângerie” vor avea loc în același timp. Când poți admira fenomenele inedite
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Lacul care apare și dispare în doar câteva ore. Deja a uimit experții
Lacul care apare și dispare în doar câteva ore. Deja a uimit experții
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina Libertatea.ro
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero contribuții și impozit pe venit, exact ca pensiile de până în 3000 de lei
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi, Putin și Kim
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România Jurnalul
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e... Kudika
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda:
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda: "Poți să investești şi 50 de lei pe lună" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața persoanlă a acestor nativi
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x