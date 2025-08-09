Antena Căutare
Cartofii ar fi evoluat din roșii, susțin experții. Cum e posibil

Potrivit experților, cartofii ar fi evoluat din roșii, atunci când a avut loc o mutație în urmă cu milioane de ani.

Publicat: Sambata, 09 August 2025, 09:00 | Actualizat Miercuri, 06 August 2025, 17:21
Cartofii și roșiile ar fi rude mai apropiate decât se credea până acum | Shutterstock

Cartofii moderni ar fi evoluat din roșii, potrivit unui studiu recent, Cultivat inițial în urmă cu 10.000 de ani, specia ar fi apărut acum milioane de ani.

Cartofii au apărut în Munții Anzi înainte să devină una dintre cele mai comune culturi din lume, scrie CNN.

Plantele nu lasă urme fosilizate frecvent, așa că originea cartofului a rămas un mister până acum.

Dar un nou studiu a scos la iveală modul în care a apărut această legumă acum milioane de ani.

Cartofii ar fi evoluat din roșii, susțin experții

Cartofii ar fi evoluat din roșii, o altă cultură folosită la nivel mondial. O echipă de biologi și oameni de știință specializați în genomuri a urmărit originile cartofului. Acest aliment de bază bogat în amidon ar fi provenit dintr-o sursă neobișnuită.

Cercetătorii au analizat 450 de genomuri provenite din specii de cartofi sălbatici și cultivați. Genele au dezvăluit că un strămoș al roșiei sălbatice s-a încrucișat natural cu o plantă asemănătoare cartofului numită Etuberosum, acum aproximativ 9 milioane de ani.

Mai precis, cele 2 specii s-au reîmperecheat. Deoarece ambele plante se separaseră inițial dintr-un strămoș comun în urmă cu aproximativ 14 milioane de ani, conform unui studiu publicat în jurnalul Cell.

Citește și: Rădăcinile secrete ale plantelor au fost descoperite. Cum au rămas ascunse până acum

Nici roșiile, nici Etuberosum-urile nu aveau capacitatea de a produce tuberculi. Aceștia reprezintă partea îngroșată și comestibilă a plantelor domesticite precum cartofii, care se dezvoltă sub pământ.

Dar planta hibrid rezultată în urma împerecherii a dobândit această abilitate. Tuberculii au evoluat ca un mecanism inovator prin care planta de cartof își putea conserva nutrienții în sol. Aceasta era o abilitate necesară pe măsură ce climatul și mediul din Anzi deveneau tot mai reci.

Odată cultivată, planta a devenit un element de bază în alimentația umană. Există în prezent peste 100 de specii de cartofi sălbatici care formează tuberculi. Dar nu toate sunt comestibile și unele conțin toxine. Dar acest studiu a scos la iveală faptul că acest aliment de bază, cartofii, ar fi evoluat din roșii.

Cartofii și roșiile sunt înrudite

Cartofii, roșiile și Etuberosum-urile aparțin tuturor genului Solanum. Acessta include aproximativ 1.500 de specii. Este cel mai mare gen din familia solanaceelor (familia roșiilor și a cartofilor).

La prima vedere, plantele de cartof arată aproape identic cu Etuberosum. Acest lucru i-a determinat inițial pe oamenii de știință să creadă că cele două sunt „surori”. Adică ar fi provenit dintr-un strămoș comun, a spus JianQuan Liu, coautor al studiului.

Citește și: Ce se întâmplă dacă mănânci pătrunjel crud în fiecare zi. Beneficii și contraindicații

Etuberosum-urile includ doar trei specii. Deși au flori și frunze similare cu cele ale cartofului, nu produc tuberculi.

„Etuberosum-urile sunt ceva special,” a declarat Dr. Sandy Knapp, coautoare a studiului. „Sunt plante pe care probabil nu le-ai vedea niciodată decât dacă ai merge pe insulele Juan Fernández, insulele Robinson Crusoe din mijlocul Pacificului sau în pădurile tropicale din Chile.”

Dar studiul a scos la iveală un detaliu inedit - cartofii par să fie mai apropiați genetic de roșii, a explicat Knapp.

