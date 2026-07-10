Experții vor să schimbe modul în care măsurăm timpul. Ce se va întâmpla până în 2035

Experții care se ocupă de măsurarea timpului au votat în 2022 să adoptăm un nou sistem, menit să compenseze rotația Pământului.

Modul în care măsurăm timpul se poate schimba în curând | Shutterstock

În 2022, autoritățile internaționale responsabile de măsurarea timpului au votat pentru eliminarea treptată a secundei intercalare (leap second).

Aceasta e secunda suplimentară adăugată ocazional pentru a compensa rotația neregulată a Pământului, scrie Gizmodo.

Pe măsură ce planeta noastră începe să se rotească, în mod surprinzător, tot mai rapid, specialiștii iau în calcul o soluție mult mai amplă.

Mai mult, există și o dată limită pentru schimbarea sistemului, respectiv anul 2035.

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Experții vor să schimbe modul în care măsurăm timpul

O dată la 4 ani, experții și autoritățile din domeniul măsurării timpului se reunesc în cadrul Conferinței Generale pentru Greutăți și Măsuri (CGPM) pentru a discuta aspecte legate de menținerea Timpului Universal Coordonat (UTC).

După ce au decis că vom renunța la secunda intercalară în 2022, participanții au stabilit ca până în 2035 să adopte o alternativă bazată pe o unitate de timp mai mare.

Totuși, din cauza accelerării recente a rotației Pământului, specialiștii trebuie acum să ia în calcul posibilitatea introducerii unei secunde intercalare negative. Adică eliminarea unei secunde din UTC.

Una dintre variantele considerate e înlocuirea secundei intercalare cu ora intercalară. Această propunere va fi supusă la vot în cadrul următoarei reuniuni a CGPM, programată pentru luna octombrie a acestui an.

„Am estimat că, dacă așteptăm până în 2035, există un risc de 30% să fie nevoie de o secundă intercalară negativă,” a declarat Patrizia Tavella, directoare în cadrul Biroului Internațional pentru Greutăți și Măsuri (BIPM).

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O zi completă pe Pământ reprezintă timpul necesar planetei pentru a efectua o rotație în jurul propriei axe. Durează aproximativ 86.400 de secunde. Însă factori precum poziția Soarelui sau influența gravitațională a Lunii pot provoca mici variații ale duratei unei zile, diferențe pe care tehnologia modernă le poate măsura cu o precizie extraordinară.

În 1972, BIPM a introdus secunda intercalară pentru a compensa diferențele minuscule dintre UTC și UT1, timpul astronomic bazat pe rotația reală a Pământului.

Pentru majoritatea oamenilor, o diferență de câteva milisecunde pare lipsită de importanță. Însă pentru sistemele care necesită o sincronizare extrem de precisă, precum cele de comunicații, GPS, tranzacții bancare și multe altele, chiar și cele mai mici erori pot provoca probleme serioase.

De exemplu, o eroare legată de secunda intercalară a provocat defecțiuni în serviciul DNS al companiei Cloudflare, atunci când o secundă suplimentară a fost adăugată la UTC la miezul nopții, pe 1 ianuarie 2017.

Experții ar putea introduce o oră intercalară

Unii experți consideră că secunda intercalară „a fost întotdeauna o problemă”. Situația s-a complicat și mai mult începând cu 2016, când Pământul a început să se rotească într-un ritm neobișnuit de rapid.

De exemplu, pe 4 iulie 2024, planeta a stabilit un nou record, cu rotația zilnică cu 1.66 milisecunde mai rapidă decât în mod normal.

Aproximativ un an mai târziu, pe 10 iulie 2025, ziua a fost cu 1.36 milisecunde mai scurtă decât media, iar și pe 9 și 22 iulie s-au înregistrat zile neobișnuit de scurte.

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Utilizarea unei ore intercalare ar reduce presiunea asupra sistemelor informatice, deoarece astfel de ajustări ar fi necesare mult mai rar, iar organizațiile ar avea suficient timp pentru a se pregăti.

Patrizia Tavella a declarat pentru Scientific American că există „o urgență suficient de mare” pentru ca ora intercalară să fie implementată cât mai curând.

„Ne-am consultat cu utilizatorii, cu organizațiile implicate și cu alte instituții și i-am întrebat, „Ce părere aveți? Un risc de 30% privind necesitatea unei secunde intercalare negative este acceptabil?”,” a povestit Tavella. „Răspunsul lor a fost, „Nu. Chiar și un risc de 10% este prea mare”.”