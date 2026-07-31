Un român a cerut la divorț jumătate din suma pe care i-a plătit-o fostei soții pentru silicoane. Ce a decis Instanța!

I-a plătit implanturile mamare soției, iar la divorț a vrut banii înapoi! Cererea care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce a urmat | Shutterstok

Cazul a fost prezentat pe platforma de divertisment TikTok de către avocatul Constantin Neacșu, care l-a descris drept unul dintre cele mai ciudate procese pe care le-a întâlnit în cariera sa, potrivit unei surse.

Citește și: Partajul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip după ce vor divorța. Ce bunuri au de împărțit cei doi artiști

Cerința românului la divorț a devenit virală pe internet

Dosarul de partaj soluționat de o instanță din România a devenit viral pe internet, după ce s-a aflat de cerința bizară a soțului. Bărbatul a cerut ca suma investită în implanturile mamare ale fostei partenere să fie luată în calcul la împărțirea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei.

Articolul continuă după reclamă

Argumentul reclamantului este acela că el a suportat costurile intervenției chirurgicale.

„Astăzi am primit o hotărâre într-un proces civil de partaj atât de memorabil, încât cred că dreptul civil ar trebui să primească, din când în când, un Oscar pentru comedie. Pentru că nu în fiecare zi un fost soț solicită, la partaj, cu maximă seriozitate, să se împartă implantul mamar al fostei soții”, a dezvăluit avocatul pe contul său de TikTok, citat de sursa menționată mai sus.

Potrivit acestuia, solicitarea fostului soț nu viza împărțirea propriu-zisă a implanturilor, ci recuperarea unei părți din banii cheltuiți pentru operație. Bărbatul consideră că investiția pe care a făcut-o în timpul căsătoriei ar trebui compensată în cadrul partajului.

Ce a decis Instanța

„Da, ați auzit bine. Omul voia, practic, să i se recunoască jumătate din investiție. Doar că Instanța a preluat concluziile mele: corpul uman este inviolabil, nu este în circuitul civil, nu este un bun partajabil. Nu putem pune proteza pe masa instanței ca pe un televizor. Cheltuiala este consumată ca un tratament, ca un masaj, ca un epilat. Gata, s-a dus.

În ciuda faptului că reclamantul, fostul soț, a susținut neclintit, în răspunsul la întâmpinare, că a plătit toată procedura, când am citit argumentele lui, am realizat că viața bate filmul, iar filmul bate orice manual de drept”, a spus Constantin Neacșu, citat de sursă.

Citește și: Kylie Jenner, fără secrete! Vedeta a recunoscut ce tip de implanturi mamare i-a „comandat” medicului estetician

Avocatul a explicat că hotărârea Instanței s-a bazat pe principiul potrivit căruia elementele care țin de integritatea corporală nu pot face obiectul unui partaj, indiferent cine a suportat costurile aferente.

„Cum spuneam, instanța, calmă, cu aerul acela de nu pot să cred că discutăm asta, a reținut exact ceea ce spune legea: implantul este un bun strict personal, parte din corpul persoanei. Nu se poate împărți, evalua, revendica, scoate, muta, transfera, amortiza sau pune la licitație. Și așa s-a închis unul dintre cele mai înălțătoare dosare din cariera mea de avocat”, a mai explicat acesta.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările