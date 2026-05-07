Facebook și Instagram vor folosi AI pentru a studia structura osoasă a copiilor. De ce apelează Meta la metoda controversată

Meta a anunțat că Facebook și Instagram vor folosi AI pentru a studia structura osoasă a copiilor, în încercarea de a le identifica vârsta.

Meta ar fi ales o nouă metodă să identifice și elimine utilizatorii sub 13 ani, respectiv o unealtă AI care analizează structura osoasă.

Compania a insistat că aceasta nu e o metodă de recunoaștere facială, deși nu toți experții sunt convinși, scrie The Verge.

Meta susține că metoda le permite să nu permită accesul pe platforme utilizatorilor sub 13 ani.

Deși există această regulă, numeroși copii reușesc să își creeze conturi pe rețelele de socializare.

Facebook și Instagram au o nouă metodă de a detecta și elimina utilizatorii sub 13 ani. Aceasta presupune analiza structurii osoase cu ajutorul inteligenței artificiale.

Într-un mesaj publicat pe blog, Meta susține că sistemul său AI va analiza fotografiile și videoclipurile publicate pe platformele sale pentru a identifica „teme generale și indicii vizuale”, inclusiv înălțimea și structura osoasă.

„Vrem să fie clar. Aceasta nu e recunoaștere facială,” scrie în mesajul de pe blog. Potrivit Meta, sistemul „nu identifică persoana specifică din imagine”.

Acest sistem face parte din eforturile Meta de a ține copiii sub 13 ani departe de platformele sale. Compania va analiza, de asemenea, postările, comentariile, biografiile și descrierile pentru a căuta „indicii contextuale” că cineva ar putea fi minor.

Analiza facială bazată pe AI a Meta e disponibilă momentan doar în anumite țări, inclusiv SUA, înaintea unei lansări mai ample. Pare similară cu tehnologia de scanare facială oferită de servicii de verificare a vârstei precum Yoti și k-ID.

Facebook și Instagram vor dezactiva conturile identificate ca aparținând unor persoane sub vârsta minimă. Proprietarul contului va fi nevoit să își verifice vârsta pentru a evita ștergerea acestuia.

Meta e acuzată că nu a protejat copiii pe rețelele de socializare

Anunțul vine la doar câteva zile după ce un juriu din New Mexico a decis că Meta a încălcat legea statului prin inducerea în eroare a utilizatorilor în legătură cu siguranța platformelor sale și prin faptul că nu a protejat copiii de prădători sexuali.

Ca urmare, Meta trebuie să plătească 375 de milioane de dolari. Compania ar putea fi obligată să implementeze modificări din cauza cărora Meta a amenințat deja că va părăsi statul.

Separat, Meta extinde tehnologia pe care o folosește pe Instagram pentru a identifica automat utilizatorii cu vârste între 13 și 17 ani și pentru a-i include în Teen Accounts („Conturi pentru adolescenți”).

Aceste conturi vin cu sisteme de control mai stricte asupra conținutului, blochează mesajele de la necunoscuți și îi împiedică pe utilizatorii sub 16 ani să facă livestream-uri.

Instagram a implementat prima dată această tehnologie. Facebook va face același lucru pentru utilizatorii din SUA, urmat de lansarea în Marea Britanie și Uniunea Europeană în luna iunie.

În anunțul său, Meta continuă să susțină verificarea vârstei la nivelul magazinelor de aplicații și al sistemelor de operare, o abordare care a fost susținută în Congresul SUA și în unele state, inclusiv California și Colorado.