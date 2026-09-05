Septembrie 2026 vine cu mai multe fenomene astronomice care nu lasă cerul să devină monoton. Luna se va apropia pe rând de mai multe planete, iar conjuncția cu Marte din 6 septembrie va oferi un spectacol superb înainte de răsărit.

Fenomen pe cer în dimineața de 6 septembrie! Luna și Marte vor apărea una lângă alta. Cum poate fi observată conjuncția | Shutterstok

Vara calendaristică s-a încheiat cu o eclipsă parțială de Lună, însă nici luna septembrie nu se lasă mai prejos când vine vorba de fenomene astronomice care merită urmărite pe cer.

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6-7 septembrie: Luna se apropie de Marte

Înainte de răsărit, o semilună subțire, aflată în descreștere, va trece pe lângă planeta Marte. Fenomenul, care va oferi un spectacol astronomic frumos pe cerul de dinaintea zorilor, va putea fi urmărit cel mai bine spre est, în jurul orei 03:00, înainte ca cerul să înceapă să se lumineze de la răsărit, potrivit unei surse.

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Luna și Marte, care va avea o nuanță roșiatică distinctă, se vor poziționa la o distanță de aproximativ trei grade una de cealaltă. De asemenea, cuplul se va afla destul pe cer în acele ore, potrivit timeanddate.com.

Pentru a observa cel mai bine conjuncția dintre Lună și Marte din dimineața de 6 septembrie nu ai nevoie de echipamente speciale, fenomenul fiind vizibil cu ochiul liber sau cu ajutorul unui binoclu. De asemenea, luna va fi reperul principal, având forma de seceră.

În ceea ce privește planeta Marte, aceasta se va prezenta ca o stea strălucitoare, având o nuanță portocaliu-roșiatică. Spre deosebire de stelele din jur, Marte va emite o lumină constantă.

Pentru o experiență deplină, fii atent și la detaliile din jur. Lângă cele două corpuri cerești vei putea vedea încă două stele apropiate (Castor și Pollux din constelația Gemeni), iar, mai la dreapta lor, va străluci puternic planeta Jupiter, formând o linie diagonală spectaculoasă împreună cu primele două, potrivit nationalgeographic.com.

De asemenea, planeta Saturn va fi vizibilă, în același timp, spre sud-vest, mai transmite sursa citată mai sus.

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Alte evenimente astronomice importante din luna septembrie 2026

După Marte va veni rândul lui Jupiter. Pe 8 septembrie, cu câteva ore înainte de răsărit, Luna și cea mai mare planetă a Sistemului Solar vor apărea împreună deasupra orizontului estic, fiind la mai puțin de un grad una de cealaltă.

Momentul optim pentru observație este în jurul orei 04:00, iar cele două vor rămâne vizibile până spre răsărit, potrivit unei surse.

14 septembrie 2026 – Luna și Venus se întâlnesc după apus

De această dată nu mai trebuie să te trezești înainte de zori. O semilună foarte subțire va apărea extrem de aproape de Venus, la scurt timp după apusul Soarelui.

Planeta va fi ușor de observat datorită strălucirii sale. Cele două vor rămâne vizibile împreună aproximativ o oră.

23 septembrie: Are loc Echinocțiul de toamnă și cresc șansele pentru aurore

Echinocțiul de toamnă are loc în România pe 23 septembrie, la 03:05, și marchează începutul toamnei astronomice în emisfera nordică, în timp ce în emisfera sudică începe primăvara astronomică.

În această perioadă pot apărea condiții favorabile pentru activitatea aurorelor în anumite regiuni ale globului.

26 septembrie: Răsare Luna Recoltei

Luna plină din septembrie este cunoscută drept Luna Recoltei. În România, faza de lună plină se produce în seara de 26 septembrie, în jurul orei 19:49.

Un moment spectaculos pentru observație va fi chiar la răsăritul Lunii, când aceasta poate părea mai mare și poate căpăta nuanțe portocalii.

La scurt timp după Luna Recoltei, Luna aproape plină va apărea din nou în apropierea unei planete. De această dată, este vorba despre Saturn. Cele două vor traversa cerul împreună pe parcursul nopții.