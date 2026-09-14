Fiscul poate veni direct la ușa contribuabililor în anumite situații. Când sunt permise vizitele fără programare în SUA

Puțini știu că Fiscul poate veni direct la ușa contribuabililor în anumite situații și că astfel de situații pot duce la amenzi serioase.

Există mai multe situații în care agenții Fiscului american pot face o vizită contribuabililor | Shutterstock

Reputația Fiscului din SUA, cunoscut drept IRS, a devenit deja globală pentru modul în care autoritățile americane se asigură, cel puțin teoretic, că toți contribuabilii își plătesc dările către stat.

În SUA, există un sistem fiscal diferit față de cel prezent în majoritatea țărilor europene.

În primul rând, contribuabilii sunt obligați să completeze ei singuri formulare, pentru orice sursă și formă de venit, și să o depună la IRS în prima parte a anului, potrivit site-ului oficial.

Ca urmare, au apărut numeroase companii care promit completarea eficientă a acestor formulare. Dar, uneori, pot să apară greșeli costisitoare în acest proces.

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Fiscul poate veni direct la ușa contribuabililor în anumite situații

IRS e instituția fiscală federală din SUA ce gestionează taxele pe venit ale contribuabililor. Potrivit Cronista, IRS poate trimite agenții Revenue Officers pentru a discuta față în față cu persoanele care apar cu taxe neachitate sau declarații fiscale lipsă în sistem.

Revenue Officers sunt angajații civili ai IRS, care se ocupă de astfel de discuții. Dar venirea lor la locuința unui contribuabil are loc în cazuri rare.

Din 2023, IRS a încheiat vizitele neanunțate la ușa contribuabililor, în majoritatea situațiilor. Potrivit site-ului oficial, în locul vizitelor neanunțate, inspectorii fiscali îi vor contacta pe contribuabili prin intermediul unei scrisori de programare, cunoscută sub denumirea de 725-B, și vor stabili o întâlnire.

Măsura a fost luată pentru a contribui la creșterea încrederii în activitatea IRS, dat fiind faptul că numeroși escroci trimiteau contribuabililor mesaje prin poștă, apeluri telefonice și vizite în persoană, pentru a le fura datele și banii.

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Contribuabilii ale căror cazuri sunt repartizate unui inspector fiscal vor putea programa întâlniri față în față la un loc și o oră stabilite în prealabil. Ceea ce le va permite să adune informațiile și documentele necesare înaintea întâlnirii și să contribuie astfel la soluționarea mai rapidă a cazurilor lor, potrivit site-ului oficial.

Dar, chiar și așa, există situații în care Fiscul poate veni direct la ușa contribuabililor. Potrivit IRS, printre acestea se numără înmânarea unor citații și somații, precum și activități sensibile de executare silită care implică sechestrarea unor bunuri. În special atunci când există riscul ca acestea să fie ascunse sau transferate astfel încât să nu mai poată fi recuperate de autorități.

În astfel de cazuri, agenții IRS pot veni nu doar la domiciliu, ci chiar și la sediul firmei la care lucrează contribuabilii.

Dar aceasta nu e prima modalitate prin care agenția fiscală încearcă să contacteze persoanele vizate. În cele mai multe cazuri, contribuabilii vor primi întâi notificări sau scrisori oficiale, prin care sunt instruiți să apeleze la formularul 725-B, în care sunt precizate data, ora și locul întâlnirii.

Cum pot evita contribuabilii o vizită din partea Fiscului

Prin completarea acelui formular, întâlnirea oficială poate avea loc la un sediu IRS, chiar la locul de muncă al contribuabilului sau la domiciliul acestuia. În rare situații, cazul poate fi gestionat și telefonic.

În orașe mari precum Los Angeles, Miami, Dallas, New York și Chicago există un număr mai mare de contribuabili, ceea ce crește statistic șansele ca un ofițer IRS să facă o vizită neanunțată. Dar programul funcționează la nivel federal, așa că orice zonă poate fi vizată, în funcție de problemele fiscale existente.

În 2026, IRS a actualizat procedura prin Publication 594. Potrivit acesteia, în primă fază, persoanele care prezintă probleme fiscale în sistem vor primi inițial notificări și scrisori oficiale, pentru soluționarea situației.

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În cazul în care obligațiile fiscale nu sunt rezolvate, agenția poate trece la măsuri de colectare, așa că Fiscul poate veni direct la ușa contribuabililor.

Pentru persoanele care ignoră atenționările inițiale din partea IRS, pot fi luate măsuri mai serioase, precum recuperarea sumelor care sunt datorate, poprire sau confiscarea unor bunuri, dincolo de amenzile care sunt date.

IRS a schimbat sistemul tocmai pentru a reduce incidența înșelătoriilor, prin care escroci se dădeau drept agenți fiscali. Agenția avertizează că angajații IRS trebuie să poată prezenta documente de identificare și nu apar brusc la ușa cuiva fără ca persoana respectivă să fi primit deja mai multe atenționări din partea Fiscului.