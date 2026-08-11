Vedeta de la Hollywood are, în prezent, 56 de ani și chipul ei a ajuns de nerecunoscut din cauza intervențiilor estetice. Îți dai seama cine e?

O recunoști? Era idolul anilor 90, însă a ajuns de nerecunoscut la 56 de ani. Imaginile cu celebra actriță stârnesc reacții | Profimedia

Încă din anul 2001, actrița Lara Flynn Boyle, cunoscută în special pentru rolul său din serialul „Twin Peaks”, difuzat în 1992, a atras atenția fanilor cu schimbările aduse chipului său. Dacă în anii `90 era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood, acum a ajuns aproape de nerecunoscut.

Lara Flynn Boyle a apărut de mai multe ori în public cu fața umflată și cu buzele injectate într-un mod în care fanii și-au exprimat îngrijorarea. Când avea 32 de ani, actrița a recunoscut că îi este frică de bătrânețe.

„Știu că timpul nu mă avantajează. Sunt foarte puține roluri pentru femeile mai în vârstă. Ca să spun sincer, nu sunt deloc nerăbdătoare să îmbătrânesc. Cred că acum arăt foarte bine”, a mărturisit ea, potrivit dailymail.com.

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Actrița a ajuns de nerecunoscut

Actrița a devenit o prezență tot mai discretă în ultimii ani. Unul dintre motivele pentru care a rămas departe de lumina reflectoarelor a avut legătură și cu pandemia de COVID-19. Apoi,și-a dorit să acorde prioritate timpului petrecut alături de soțul ei.

Lara Flynn Boyle, cunoscută și pentru rolul din „Men in Black II”, a fost văzută ultima dată în public în iunie 2025, când își plimba câinele prin cartierul Bel Air, unde locuiește, potrivit E! News.

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În mai 2026, actrița a fost văzută din nou în timp ce își plimba câinele. Atunci, Lara Flynn Boyle a purtat o ținută lejeră, formată dintr-un hanorac gri, pantaloni kaki și pantofi sport. Cu toate acestea, chipul ei este greu de recunoscut din cauza intervențiilor estetice pe care le-a suferit de-a lungul anilor.

Rolul care i-a adus faima

Rolului adolescentei Donna Hayward din serialul „Twin Peaks” este cel care i-a adus faima. Datorită frumuseții sale, dar și a talentului, Lara Flynn Boyle a devenit extrem de îndrăgită și a primit mai multe roluri în filme și seriale de succes.

Printre producțiile în care a mai apărut se numără „Wayne’s World”, „Poltergeist III”, „Threesome”, „Happiness”, „Ally McBeal” și „Men in Black II”.

Actrița a primit și o nominalizare la premiile Emmy pentru interpretarea rolului lui Helen Gamble în serialul „The Practice”. Ultimul film în care aceasta a jucat este „Mother, Couch”, lansat în 2023.

De ce s-a retras din lumina reflectoarelor

După ce s-a căsătorit cu Donald Ray Thomas, în 2006, actrița a început să filmeze tot mai puțin. În schimb, a era surprinsă în timpul unor momente de singurătate, în timp ce consuma alcool în mașina sa, potrivit unei surse.

„Am o căsnicie minunată. Am fost împreună în acea seară și de atunci am rămas împreună”, povestea ea despre întâlnirea cu Thomas.

În ultimii ani, Lara Flynn Boyle a avut parte de multe comentarii negative. În ciuda lor, actrița nu și-a dorit să renunțe la Hollywood.

„Nu mi-am dorit niciodată să renunț. Ori de câte ori mă simțeam tristă sau îmi plângeam de milă, aveam grijă să nu mă plâng. Mama mea obișnuia uneori să-mi aducă articole despre alte actrițe, ca să-mi arate că nu sunt singura care trece prin astfel de lucruri”, a declarat aceasta pentru People în anul 2024.

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