Imaginea surprinsă în fața unui magazin Gucci a stârnit reacții. Detaliul de la picioarele clientei a atras atenția

O imagine surprinsă în fața unui magazin Gucci a devenit rapid motiv de amuzament în mediul online.

O femeie surprinsă în fața unui magazin Gucci a devenit rapid protagonista unei imagini care i-a făcut pe internauți să zâmbească.

Deși la prima vedere, geanta purtată de clientă, dar și coada formată înaintea ei sunt cele care atrag atenția, un alt detaliu i-a făcut pe internauți să privească mai atent. Iată despre ce este vorba!

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„Geanta atrage priviri, dar și pedichiura spune o poveste”. Imaginea din fața magazinului Gucci face valuri pe internet

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Dacă, inițial, geanta de lux, cu celebrul imprimeu al brandului Gucci, pare să atragă privirile, adevăratul detaliu care a stârnit amuzamentul în rândul internauților se află la picioarele femeii.

Îmbrăcată într-o ținută lejeră, de vară, clienta este surprinsă în timp ce stă la coada din fața magazinului. Însă, când camera coboară spre picioarele ei, apare detaliul care a transformat imaginea în una virală.

În locul unei pedichiuri atent realizate, așa cum s-ar fi așteptat unii într-un astfel de context, unghiile femeii au un aspect care contrastează puternic cu geanta de lux pe care o poartă, dar și cu locul în care se află.

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„Geanta atrage priviri, dar și pedichiura spune o poveste... Tu ce părere ai?”, a scris cea care a distribuit clipul devenit viral.

Postarea a strâns sute de reacții și numeroase comentarii, iar internauții nu au ratat ocazia de a face glume pe seama situației.

„Le taie și le face french”/ „Eu vreau să știu ce brand folosește fata ce îi face pedi”/ „Eu vreau să știu câte victime a făcut cu aceste unghii”/ „Sunt făcute din vara trecută? Îi trebuie papuci cu trei mărimi mai mari”, acestea fiind doar câteva dintre comentariile oamenilor.

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Un contrast care a devenit subiect de discuție

Contrastul este, de altfel, cel care face imaginea atât de amuzantă. Pe de o parte, femeia se afla în fața unui magazin de lux, în timp ce poartă un accesoriu la fel de celebru, iar, pe de altă parte, pedichiura pare să fie lăsată pe plan secundar.

Autoarea postării a mizat exact pe acest contrast, întrebându-și urmăritorii ce părere au despre apariția clientei.

În mod evident, reacțiile nu au întârziat să apară, iar comentariile arată că, pentru cei care au văzut imaginile, pedichiura spune mai multe despre tine decât o geantă de lux.