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Un robot umanoid a împins un client într-un magazin. De la ce a pornit incidentul neobișnuit

Un robot umanoid dintr-un magazin din Rusia a devenit viral după ce a fost împins de un client. Reacția sa neașteptată a stârnit numeroase controverse.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 03 Septembrie 2026, 08:55 | Actualizat Joi, 03 Septembrie 2026, 09:00
Un robot umanoid a împins un client într-un magazin. De la ce a pornit incidentul neobișnuit | Shutterstock
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Un incident neobișnuit petrecut într-un magazin de electronice din Rusia a devenit viral în mediul online.

Un robot umanoid a împins un client într-un magazin

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată momentul în care un robot umanoid este împins de un client, iar reacția acestuia a stârnit mii de comentarii și reacții pe rețelele de socializare.

Incidentul ar fi avut loc într-un magazin din orașul Saratov, iar robotul, cunoscut sub numele de Syoma, era folosit în principal ca atracție pentru clienții unui magazin de tehnologie. În imaginile distribuite online se poate observa cum un bărbat se apropie de robot și îl împinge, scrie Freepressjournal.

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La scurt timp după gestul clientului, robotul se îndreaptă spre acesta și începe să facă mișcări asemănătoare unor lovituri. Momentul a atras rapid atenția internauților, care au reacționat prin glume, dar și prin comentarii în care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care tehnologia ar putea reacționa în situații neprevăzute.

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Robotul ar fi încercat să-l lovească pe client

Deși imaginile pot crea impresia că robotul a reacționat la gestul agresiv al clientului, filmarea nu demonstrează că acesta a identificat împingerea drept un atac și nici că a acționat din proprie inițiativă.

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Mișcările observate pot avea mai multe explicații. Acestea ar putea fi rezultatul programării robotului, al informațiilor transmise de senzori sau al unei reacții automate declanșate de contactul fizic. Fără informații tehnice suplimentare despre sistemul folosit de Syoma, nu se poate stabili cu certitudine ce a determinat comportamentul observat în imaginile de supraveghere.

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Totuși, momentul a readus în atenție discuțiile despre siguranța roboților umanoizi și modul în care aceștia sunt programați să reacționeze la interacțiunile cu oamenii.

Pe măsură ce roboții devin tot mai prezenți în magazine, restaurante, spații publice și alte domenii, interacțiunea dintre oameni și aceste sisteme ridică noi întrebări. Cât de bine pot interpreta roboții gesturile umane și, mai ales, ce se întâmplă atunci când intră în contact fizic cu o persoană.

Imaginile din Rusia au oferit internauților un motiv de amuzament, însă incidentul poate reprezenta și un exemplu al provocărilor care apar odată cu dezvoltarea rapidă a tehnologiei umanoide.

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