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Adrian Lup, nedumerit de ce a găsit într-un magazin. Prezentatorul Radio ZU: „Sunt mini-camere?”

Adrian Lup a observat ceva într-un magazin care i-a atras atenția și i-a ridicat semne de întrebare. Prezentatorul Radio ZU a vrut să afle ce sunt dispozitivele pe care le-a văzut și le-a cerut ajutorul celor care se pricep.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 05 Septembrie 2026, 09:19 | Actualizat Sambata, 05 Septembrie 2026, 09:54
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Adrian Lup, nedumerit de ce a găsit într-un magazin | facebook/adrianlup
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Aflat la cumpărături într-un magazin, Adrian Lup a observat pe rafturi ceva care i-a atras atenția și i-a ridicat câteva semne de întrebare. Prezentatorul Radio ZU nu și-a dat seama exact ce rol au dispozitivele pe care le-a văzut în fața produselor puse la vânzare și a apelat la ajutorul celor care ar putea avea un răspuns.

Curios să afle ce sunt acele dispozitive de pe raft, de lângă prețul produselor, Adrian Lup a împărtășit situația cu cei care îl urmăresc.

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Adrian Lup a recunoscut că nu a băgat de seamă până de curând astfel de dispozitive. Tocmai acest lucru i-a stârnit și mai mult curiozitatea.

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Prezentatorul Radio ZU a recunoscut că până acum nu a acordat atenție acestor dispozitive. Tocmai de aceea, a vrut să afle dacă și alți oameni le-au observat prin magazine și dacă știu exact la ce folosesc.

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Așadar, întrebarea prezentatorului pornește de la o observație aparent banală, dar care i-a stârnit curiozitatea: ce sunt, de fapt, acele dispozitive întâlnite în magazin? Sunt mini-camere, senzori pentru rafturi sau au o altă funcție? Adrian Lup așteaptă acum răspunsurile celor care au mai întâlnit astfel de sisteme și știu exact pentru ce sunt folosite.

Până la un răspuns clar, rămân mai multe variante posibile. Cert este că dispozitivele de acest tip sunt tot mai întâlnite în magazine și pot avea funcții diferite, de la gestionarea stocurilor și monitorizarea produselor până la securitate.

Ce ar putea fi dispozitivele observate de Adrian Lup în magazin?

Una dintre variante este ca obiectele observate de prezentatorul de la Radio Zu în magazin să fie senzori pentru rafturi. În magazinele moderne sunt folosite diferite sisteme pentru monitorizarea produselor și a stocurilor. Acestea îi pot ajuta pe angajați să afle mai repede când un produs lipsește de la raft sau când este nevoie ca marfa să fie completată.

O altă posibilitate este ca dispozitivele să facă parte dintr-un sistem de securitate. De asemenea, dispozitivele pot avea legătură cu monitorizarea rafturilor și a produselor.

Adrian Lup, nedumerit de ce a găsit într-un magazin

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