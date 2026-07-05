Imagini spectaculoase cu picturile din biserica de zece milioane de euro a lui Gigi Becali. Sunt poleite cu aur

Imagini spectaculoase din interiorul lăcașului de cult pe care Gigi Becali l-a ridicat în Pipera.

Imagini spectaculoase cu picturile din biserica de zece milioane de euro a lui Gigi Becali: „Nu o să fie niciuna mai frumoasă” | Captură Facebook/Hepta

Fanatik a dezvăluit imagini cu biserica de zece milioane de euro a lui Gigi Becali, construită în Pipera, ca urmare a unei promisiuni mai vechi, făcute de patronul de la FCSB. Mai exact, în vara anului 2008, omul de afaceri a declarat că va finanța ridicarea acestui lăcaș de cult, după victoria echipei sale în fața lui Galatasaray, mai transmite sursa citată mai sus.

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Imagini spectaculoase cu picturile din biserica ridicată de Gigi Becali

Proiectul de amploare a ajuns la final. Pe 14 iunie, s-a desfășurat prima slujbă în această biserică, care a generat, până în prezent, costuri în valoare de aproximativ zece milioane de euro.

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Pentru această ctitorie, Gigi Becali a fost decorat de Biserica Ortodoxă Română, iar, cu această ocazie, a făcut și o serie de declarații. Biserica ridicată în Pipera este dotată inclusiv cu un buncăr antiatomic, potrivit Fanatik.

La sfințire a participat și soția lui Gigi Becali, Luminița, o prezență extrem de rară în spațiul public.

Dacă în ceea ce privește exteriorul bisericii lucrările nu s-au finalizat încă, despre interior se poate spune că este complet și arată spectaculos, cu picturi, icoane și mozaicuri frumoase, potrivit imaginilor dezvăluite publicului de Fanatik.

AICI IMAGINI DIN INTERIORUL BISERICII RIDICATE DE GIGI BECALI:

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Ce a declarat Gigi Becali despre catedrala din Pipera: „Va străluci toată”

Într-un interviu pentru Fanatik, Gigi Becali s-a declarat absolut încântat de această construcție, făcând o comparație cu Catedrala Națională.

„Catedrala este cea mai mare din lume, dar eu la a mea mă refer la frumusețea picturii, adică... Nu se compară biserica mea cu Catedrala (n.r. Mântuirii Neamului), aia este de zece ori mai mare. Eu mă refer că la pictură nu o să fie niciuna mai frumoasă decât a mea, în interior.

Nu puteau să facă ei la catedrală ce fac eu, pentru că mai costa încă o dată cât costă ea. Eu îmi permit, eu pun mult aur. Fac fond de aur, fac sfinții, iar culoarea aia din spatele sfinților, fondul, va fi de aur. Va străluci toată. Dacă numai sonorizarea costă 800.000 de euro... Ca să fie sunet, când zic ei Evanghelia, se va zgudui tot, orice inimă și ureche care va asculta”, a declarat Gigi Becali pentru sursa citată.