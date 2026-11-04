Un magazin din Canada le permite clienților să testeze gecile de iarnă într-o cameră specială, la -15 grade Celsius, înainte de a le cumpăra.

În Canada, poți testa geaca de iarnă la minus 15 grade înainte să o cumperi. Cum arată camera dintr-un magazin din Toronto | VIDEO | Profimedia Images

[ivm guid=]În Canada, există un magazin care le oferă clienților posibilitatea de a testa gecile de iarnă la o temperatură de -15 grade Celsius, înainte de a le cumpăra.

În Canada, poți testa geaca de iarnă la minus 15 grade înainte să o cumperi

Astfel, cei care vor să investească într-o haină groasă pentru sezonul rece pot afla dacă aceasta este suficient de călduroasă și dacă le oferă confortul de care au nevoie. Magazinul dispune de o cameră special amenajată, în care temperatura este coborâtă până la -15 grade Celsius, pentru a reproduce condițiile unei zile geroase de iarnă.

Josie Ewing, o influenceriță din Canada, a filmat întreaga experiență într-un magazin și a publicat imaginile pe conturile sale de social media.

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Videoclipul a atras atenția internauților, care au fost surprinși de metoda prin care clienții pot verifica eficiența unei geci înainte de a lua o decizie de cumpărare.

„Doar în Canada poți avea o cameră care simulează iarna la -15 grade pentru a putea testa o geacă de iarnă înainte de a o cumpăra”, a spus tânăra în mediul online.

Mai mult, aceasta le-a arătat urmăritorilor săi cum decurge întregul proces. Practic, după ce își aleg modelul de geacă pe care vor să îl probeze, clienții au ocazia să intre în camera specială, unde pot vedea cum se comportă materialul la temperaturi foarte scăzute. În acest fel, nu trebuie să aștepte prima zi geroasă pentru a descoperi dacă alegerea făcută a fost una potrivită.

Experiența este cu atât mai interesantă cu cât, de cele mai multe ori, atunci când cumpără o geacă de iarnă, oamenii se bazează pe informațiile de pe etichetă, pe grosimea materialului sau pe impresia pe care le-o lasă produsul în cabina de probă. O astfel de cameră le oferă posibilitatea să testeze haina în condiții apropiate de cele în care urmează să o poarte.

Cum au reacționat internauții la experiența din magazin

Videoclipul publicat de Josie Ewing a stârnit numeroase reacții în secțiunea de comentarii. Comunitatea sa online s-a arătat încântată de idee, iar unii utilizatori au venit cu informații suplimentare despre existența unor facilități asemănătoare și în alte orașe canadiene.

Unul dintre internauți a precizat că astfel de camere nu se găsesc doar în Toronto, menționând că ar exista o facilitate similară și într-un magazin din Montreal.

Ideea a fost apreciată de cei care au urmărit videoclipul, mai ales pentru că le-ar putea scuti pe multe persoane de o achiziție nepotrivită. O geacă poate arăta foarte bine și poate părea suficient de groasă atunci când este probată în interior, însă adevăratul test apare abia atunci când temperaturile scad considerabil.

Astfel, experiența prezentată de influenceriță arată cum un simplu test înainte de cumpărare se poate transforma într-un avantaj important pentru clienții care se pregătesc de sezonul rece.